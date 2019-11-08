Заседание сирийского конституционного комитета завершилось без результата

Сирийский конституционный комитет, приступивший к работе в Женеве в конце октября, завершил первый раунд консультаций без конкретного результата. Об этом сообщает в пятницу, 8 ноября. Основными темами обсуждения органа, в котором в равной мере представлены правительство Сирии, оппозиция и гражданское общество, были суверенитет Сирии, государственные институты, а также борьба с терроризмом.

Как рассказал журналистам в пятницу спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, члены комитета не смогли договориться по многим вопросам и вели "болезненные" дискуссии. В то же время представитель ООН отметил, что первое заседание сирийского конституционного комитета прошло "намного лучше", чем ожидалось. Указав, что комитет "сам по себе не является решением конфликта", Педерсен выразил надежду, что его заседания "откроют дверь для более широкого политического процесса".

Структура сирийского конституционного комитета

На формирование сирийского конституционного комитета ушло почти два года. В итоге был создан двухпалатный орган, в каждой из палат которого в равной мере представлены члены правительства, оппозиции и гражданского общества. В состав большой палаты комитета входят 150 членов, в состав малой палаты - 45. К своей работе сирийский конституционный комитет приступил в Женеве в конце октября.

Одной из целей сирийского конституционного комитета является разработка нового основного закона Сирии. ООН надеется, что в результате она сможет запустить политический процесс, который завершится проведением свободных выборов под ее эгидой.

Ожидается, что следующий раунд заседаний сирийского конституционного комитета начнется 25 ноября.

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