 Запрет на полеты в Грузию обойдется авиакомпаниям РФ в 3 млрд рублей | Новости из Германии о России | DW | 07.07.2019

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Россия

Запрет на полеты в Грузию обойдется авиакомпаниям РФ в 3 млрд рублей

Российские власти обещают компенсировать авиакомпаниям миллиардные убытки, связанные с запретом полетов в Грузию. Между тем там остаются 5 тысяч российских туристов, у которых могут возникнуть трудности с возвращением.

самолет Аэрофлота

Вступивший 8 июля в силу указ Владимира Путина, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию, будет стоить им около 3 миллиардов рублей. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Контекст

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Жители столицы Грузии с 20 июня каждый вечер участвуют в акциях протеста у здания парламента. Как как эти протесты связаны с Россией, - в репортаже DW. (01.07.2019)

"Сейчас расчеты производятся. Предварительно мы оцениваем эту сумму, предварительно, очень предварительно, в районе около 3 миллиардов рублей", - сообщил он, уточнив, что в эту сумму входят как прямые убытки, так и упущенная выгода. По его словам, авиакомпании представят уточненные расчеты к середине июля.

Между тем в Грузии остаются почти 5 тысяч российских туристов, которые не воспользовались возможностью сдать билеты в Россию или обменять их на более ранние даты. Министр сообщил, что выделены дополнительные средства на возвращение туристов в первую неделю после 8 июля.

21 июня Владимир Путин подписал бессрочный указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля выполнять рейсы в Грузию. Убытки авиакомпаниям должны быть возмещены из федерального бюджета после утверждения методики их подсчета.

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    Автор: Анастасия Аринушкина


Контекст

Массовые акции протеста в Тбилиси

В Тбилиси проходят акции протеста, начавшиеся после выступления депутата Госдумы Гаврилова в парламенте Грузии. Власти страны пошли на уступки протестующим. А РФ закрыла с ней прямое авиасообщение. (21.06.2019)  

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