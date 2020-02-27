Запрет на ношение хиджабов судьями не противоречит конституции ФРГ

Федеральный конституционный суд Германии подтвердил запрет на ношение мусульманского головного платка стажерами-юристами, проходящими подготовку на должность судьи. На заседаниях суда стажеры должны соблюдать нейтральную позицию в отношении религиозных воззрений, говорится в решении суда в Карлсруэ, опубликованного в четверг, 27 февраля.

Суд признал соответствующим Основному закону соответствующий запрет властей федеральной земли Гессен и указал, что законодатели вправе отказывать в ношении хиджаба, когда речь идет о принципе религиозного нейтралитета государства.

Жалоба из Гессена

Тем самым Конституционный суд отклонил жалобу стажерки, проходившей с января 2017 года подготовительную службу в одном из судов. В Гессене начинающие юристы-мусульманки имеют право носить хиджаб во время длящейся около двух лет стажировки, но не тогда, когда они выступают представителями правосудия или государства. Это означает, что на слушаниях в суде мусульманки в головном платке не могут сидеть за судейским столом, а должны находиться в зале среди других присутствующих.

Похожие нормы существуют и в ряде других федеральных земель, в частности, в Северном Рейне - Вестфалии, Баден-Вюртемберге и Берлине. В других землях этот вопрос никак не урегулирован. Данное правило стажерка из Гессена безуспешно пыталась оспорить в административных судах и затем обратилась с конституционной жалобой в суд в Карлсруэ.

Федеральный конституционный суд признал, что подобный запрет нарушает право истицы на свободу вероисповедания. Однако это нарушение оправдывается другими конституционными принципами, в частности, нейтралитетом государства в вопросах религии и необходимостью функционирования системы правосудия, отмечается далее.

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