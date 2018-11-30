Запрет на въезд россиян в Украину: что нужно знать, собираясь в поездку

После введения военного положения в десяти регионах Украины, граничащих с Россией и непризнанной молдавской республикой "Приднестровье", государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) перешла на первый уровень боеготовности. Украинская граница охраняется в усиленном режиме. В ведомстве сообщили, что пограничные наряды дополнительно усилены и оснащены оружием и бронетехникой. Сейчас происходит инженерно-фортификационное обустройство границы, проводится более тщательный мониторинг обстановки на российско-украинской границе и активные оперативные и контрразведывательные мероприятия.

Въезд закрыт для мужчин из РФ

С 28 ноября, когда начал действовать режим военного положения, Госпогранслужба Украины ограничила въезд граждан России на украинскую территорию. Сейчас пограничники проводят интервью с человеком, желающим въехать в Украину, чтобы определить, не является ли его целью дестабилизация ситуации в стране. Также проводятся дополнительные проверки документов, чтобы выяснить не посещал ли он Крым или неподконтрольные Киеву территории Донбасса, не нарушал ли украинское законодательство. На границе въезжающего в Украину россиянина проверят по всем имеющимся базам данных, в частности, Интерпола. "В случае правовых оснований, а также в случае неподтверждения цели поездки в Украину, таким лицам отказывается в праве въезда", - сказал DW представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Контроль на границе

Россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет на время военного положения въезд на территорию Украины запрещен. Исключением является осуществление гуманитарной миссии, например, поездка на похороны, сообщает пресс-служба МВД Украины. "Исключением являются те лица, которые имеют дипломатический статус в Украине или являются обслуживающим персоналом транспортных средств, и те, которые едут с поездками гуманитарного характера, - это, возможно, смерть или болезнь близких родственников", - уточнил Андрей Демченко. Вместе с тем все эти категории граждан должны предоставить подтверждающие документы о цели пребывания в Украине.

Что делать женщинам или тем россиянам, которые проживают в Украине?

Даже те россияне, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание на территории Украины не будут допускаться в страну, если в базах данных правоохранительных органов есть информация о том, что они недавно посещали Крым или непризнанные республики "ЛНР" и "ДНР" в Донбассе. Женщины, дети до 16 лет, пожилые люди, которые являются гражданами РФ, могут пересекать границу беспрепятственно после тщательной проверки документов украинскими пограничниками.

"Эти граждане меньше подпадают под категорию риска. Но в отношении женщин также может быть информация от правоохранительных органов, если они участвовали в дестабилизирующих мероприятиях или в боевых действиях на востоке Украины в составе незаконных вооруженных формирований. Если такая информация будет подтверждена, то им откажут в праве въезда", - отметил Демченко.

Есть риск получить запрет на въезд на три года

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что в каждом отдельном случае решение принимается на контрольно-пропускном пункте в индивидуальном порядке.

"Злоупотреблений пограничниками в том, что вопрос решается в индивидуальном порядке, не будет. Это предусмотрено законодательством, как в военное время, так и в мирное. Сотрудник пограничной службы должен четко понимать, с какой целью граждане пересекают границу. К гражданам РФ сейчас более пристальное внимание, потому что Россия государство-агрессор", - подытожил Демченко. Он подчеркнул, что всем россиянам, кому сейчас будет отказано во въезде на территорию Украины, на три года вообще будет запрещено пересекать украинскую границу.

Согласно официальным данным украинской стороны, за последние сутки в пересечении границы отказано 75 россиянам. Число граждан РФ, которые пересекли украинскую границу за последние сутки, снизилось до 1,5 тыс. До введения военного положения в Украину каждые сутки въезжало 2-3 тысяч россиян.

При этом в ГПСУ отметили, что в отношении граждан Украины никаких ограничений на границе не вводится.

Будут изменения и для россиян, которые уже находятся в Украине

Также президент Украины Петр Порошенко выступает за ужесточение правил регистрации граждан Российской Федерации, которые въехали на территорию украинского государства, особенно в десяти областях, где введено военное положение.

"Это меры, которые мешают Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий, на самом деле являющимися представителями Вооруженных сил РФ, и не дать им провести операции, которые они пытались провести в 2014 году", - сказал Петр Порошенко на совещании по усилению обороноспособности страны в пятницу, 30 ноября. Предложение о введении ограничений для тех россиян, которые уже находятся на территории Украины, должно быть подано президенту на утверждение в течение следующих суток.

В государственной миграционной службе сообщили DW, что в Украине постоянно проживает и имеет постоянный вид на жительство 151 тысяча 836 граждан России. Кроме того, 9 тысяч 95 россиян имеют временный вид на жительство на территории Украины. Это в основном те, кто учится или работает в стране. "Это те граждане РФ, которые обращались за документами в государственную миграционную службу Украины. О количестве тех, кто въехал в Украину благодаря безвизовому режиму на три месяца, мы ничего не знаем", - прокомментировал DW начальник управления коммуникаций Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

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