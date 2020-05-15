Записи бесед людей с голосами Порошенко и Байдена переданы генпрокурору Украины  

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач во вторник, 19 мая, обнародовал компрометирующие аудиозаписи ряда телефонных разговоров, голоса участников которых похожи на голоса занимавшего пост президента Украины Петра Порошено, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-главы американского Госдепартамента Джона Керри. По мнению Деркача, представленные записи свидетельствуют "о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне".
Депутат сообщил, что файлы направлены в офис генерального прокурора (ОГП) Украины. "Мы передали все имеющиеся сегодня в нашем распоряжении многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также о фактах международной коррупции в офис генерального прокурора для регистрации уголовного производства", - подчеркнул он.
Подробности относительно представленных аудиофрагментов член Рады сообщил на совместной пресс-конференции с экс-прокурором Константином Куликом. Как утверждает Деркач, разговоры якобы происходили в конце 2015 и на протяжении 2016 года. Политик заявил, что получил записи от журналистов-расследователей, которые утверждают, что Порошенко якобы лично записывал беседы. Имен репортеров политик не назвал.
Компрометирующие записи
Как следует из аудиофайлов, люди с голосами, похожими на голоса Порошено и Байдена, в частности, обсуждали отставку занимавшего пост генерального прокурора Виктора Шокина, увязывая ее с выделением Киеву кредитных гарантий Международного валютного фонда (МВФ) на сумму в 1 млрд долларов (900 млн евро).
"В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 млрд долларов", - говорит "Байден". В ответ "Порошенко" называет данное условие "чрезвычайно сильной мотивацией". "Именно ради одного миллиарда Петр Алексеевич слил генпрокурора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на Байденов", - считает Деркач.
Результаты независимых экспертиз данных записей пока не представлены. Экс-президент Украины Петр Порошенко ситуацию пока не прокомментировал. Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии, также пока не высказался о публикации записей. Ранее, выступая 23 января 2018 года на дискуссионной панели Совета по международным отношениям в Вашингтоне, он, однако, затрагивал тему отставки Шокина.
Один из разговоров, представленных Деркачом, косвенно связан с нефтяной компанией Burisma, одну из руководящих позиций в которой занимал сын Байдена Хантер.
Источники: Начато досудебное расследование
Как сообщили источники "Украинской правды" в ОГП, офис генпрокурора внес сведения по "пленкам Деркача" в Единый реестр досудебных расследований. По данным собеседников издания, расследование начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением). В пресс-службе генпрокуратуры подтвердили эти сведения.
В 2014 году Хантер Байден вошел в наблюдательный совет украинской газодобывающей компании Burisma. Решение Байдена-младшего, до этого никак не связанного с газовым бизнесом и получавшего в Burisma высокую зарплату, сразу вызвало критику в США из-за возможного конфликта интересов. В 2019 году главу американского государства Дональда Трампа обвинили в том, что он пытался добиться от нового президента Украины Владимира Зеленского проведения расследования в отношении Байденов.
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Автор: Сергей Елкин