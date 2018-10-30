 Западные страны осудили незаконные ″выборы″ на востоке Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 31.10.2018

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Украина

Западные страны осудили незаконные "выборы" на востоке Украины

Целый ряд государств, включая членов Совбеза ООН, призвали Россию воспрепятствовать голосованию в "ДНР" и "ЛНР". Москве не удалось добиться выступления на заседании Совбеза ООН главы "ЦИК" в Луганске.

Голосование в Луганске, 2014 год

Голосование в Луганске, 2014 год

Восемь европейских стран осудили запланированные на ноябрь "выборы" на территории так называемых "народных республик" в подконтрольных сепаратистам районах Донецкой и Луганской области Украины и призвали Россию воспользоваться своим влиянием, чтобы предотвратить голосование. "Мы осуждаем незаконные "выборы", запланированные на 11 ноября на неподконтрольных правительству территориях так называемой "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 30 октября.

Пророссийские сепаратисты в "ДНР" и "ЛНР" намерены провести голосование для избрания новых "глав республик и депутатов народных советов" после убийства лидера сепаратистских регионов в Донецкой области Александра Захарченко.

"Выборы" противоречат законодательству Украины

Среди подписантов документа с призывом не допустить этих "выборов" - члены Совета Безопасности ООН Великобритания и Франция, а также Польша, Нидерланды и Швеция. Кроме того, свои подписи под заявлением поставили Италия, занимавшая место в ООН по ротации в 2017 году, Бельгия и Германия. В заявлении подчеркивается, что "выборы" на территории "ДНР" и "ЛНР" противоречат законодательству Украины.

Контекст

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Смерть лидера донбасских сепаратистов Захарченко усилит нестабильность в регионе, а Москве даст возможность направлять развитие событий в Донбассе в нужное ей русло, считают немецкие эксперты. (03.09.2018)

"Мы призываем сепаратистов отказаться от планов проведения "выборов". Россия должна сыграть свою роль путем прекращения финансовой и военной поддержки сепаратистов и вывода своих вооруженных сил и военной техники с украинской территории", - указали авторы документа.

Заседание Совбеза ООН по Украине

Заявление западных стран было зачитано постпредом Британии в ООН Карен Пиерс перед открытием заседания Совбеза, посвященного кризису в Украине. Европейцы настаивали на проведении закрытого заседания, однако Россия добилась проведения публичной сессии.

Постпреду РФ в ООН Василию Небензе, однако, не удалось добиться выступления на заседании Совбеза главы "ЦИК" в Луганске Елены Кравченко. В поддержку этого предложения проголосовала только Россия, семь стран были против и еще семь воздержались. Для положительного решения требовалось не менее девяти голосов в поддержку этой инициативы.

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