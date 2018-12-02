 Западные дипломаты на Кубе могли пострадать из-за пестицидов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Западные дипломаты на Кубе могли пострадать из-за пестицидов

Ранее Вашингтон обвинил Кубу в "акустических атаках" на дипломатов из США и Канады. Теперь выводы ученых ставят под сомнение эти обвинения.

Посольство Канады в Гаване, апрель 2018 г.

Посольство Канады в Гаване, апрель 2018 г.

Жалобы на здоровье десятков канадских и американских дипломатов на Кубе могли быть спровоцированы не "акустическими атаками", как ранее заявлялось властями США, а нейротоксинами в антикомариных пестицидах. Такие результаты содержатся в совместном исследовании Центра восстановления мозга (Великобритания) и Управления здравоохранения Новой Шотландии (Канада), которое было опубликовано в пятницу, 20 сентября. Пострадавшие жаловались на ряд необычных симптомов, включая нарушения слуха и зрения, а также головокружение, усталость и головные боли.

Контекст

Куба хочет развивать производство электроэнергии из возобновляемых источников. Помочь ей готовы немецкие малые предприятия. DW на примере одного из них рассказывает, как это происходит. (01.12.2018)

Приход к власти на Кубе Мигеля Диаса-Канеля не будет означать смены политического курса, считают эксперты. При этом экономике страны срочно необходимы реформы, да и отношения с США заметно охладели. (19.04.2018)

Инциденты, имевшие место с конца 2016 по 2018 годы, привели к тому, что Оттава и Вашингтон сократили персонал своих дипмиссий в Гаване. Администрация президента США обвинила кубинские власти в акустических атаках с использованием секретного звукового оружия.

Теперь выводы ученых ставят под сомнение эти обвинения. "Существуют специфические типы токсинов, которые влияют на нервную систему. Это инсектициды, пестициды, органофосфаты - специфические нейротоксины", - цитирует канадская телекомпания CBC слова ведущего автора исследования Алона Фридмана.

Куба регулярно использует потенциально опасные для здоровья пестициды с целью уничтожения насекомых, а с 2016 года проводила масштабную программу по распылению пестицидов с целью остановить распространение вируса Зика. В материалах посольств, на которые ссылается Radio Canada, говорится, что офисы и дома дипломатов были среди мест, которые требовалось обработать пестицидами. Алон Фридман добавил, что в сотрудничестве с местными учеными планируется расширить исследование, включив в него представителей широких слоев кубинского населения, чтобы выяснить, были ли другие жители страны также затронуты нейротоксинами.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Фидель Кастро в лагере повстанцев

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Мастер саморекламы

    Интеллектуал Кастро одним из первых осознал важность пиара в революционной борьбе. Репортажи из кубинских лагерей повстанцев стали классикой журналистики и обеспечили "барбудос" мировую славу.

  • Фидель Кастро и соратники

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    "Барбудос"

    Именно Кастро стал автором мифа о горстке героических "барбудос", не имевших никаких шансов на победу, но переигравших регулярную армию и захвативших власть. Первые годы его правления - годы эйфории и массовых репрессий.

  • Кастро и Брежнев

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Лучший друг СССР

    Считается, что Кастро до последнего оттягивал момент объявления Кубой "социалистического курса". Однако, сблизившись с СССР, Кастро оставался верен ему до самого конца. А Москва приобрела, пожалуй, своего самого харизматичного союзника.

  • Кастро в ГДР

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Остров Тельмана

    Отношения Кастро и ГДР еще ждут своего летописца. В 1972 году Кастро приехал в Восточный Берлин с подарком: он назвал один из кубинских островов в честь немецкого коммуниста Эрнста Тельмана. После воссоединения Германии возникли слухи, что Кастро подарил ГДР этот остров, а значит на Карибах есть кусочек настоящей Германии. К сожалению, это всего лишь слухи.

  • Фидель Кастро и Юрий Гагарин

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Два героя

    Юрий Гагарин и Фидель Кастро - две иконы социализма обмениваются головными уборами в Гаване в 1961 году. Это и символ "медового месяца" в отношениях между Кубой и СССР, и увековечивание этих людей в статусе национальных героев.

  • Фидель Кастро в восточном Берлине

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Поп-звезда

    Едущие на Кубу немецкие туристы до сих пор встречают там множество людей, прошедших обучение в ГДР и приветствующих их на хорошем немецком. А сам Кастро в ГДР был настоящей поп-звездой.

  • Фидель Кастро произносит речь

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Оратор

    Кастро был блестящим оратором, его многочасовые речи завораживали. По одной из легенд, Фиделя внесли в "книгу рекордов Гиннеса" за два достижения: он пережил 638 неудачных покушений и произнес самую долгую в истории политическую речь, продолжавшуюся 27 часов.

  • Фидель Кастро и Герхард Шрёдер

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Вечный Кастро

    В девяностые и к началу двухтысячных казалось, что Фидель был и будет всегда. Он пережил крушение Советского Союза и большинство своих политических друзей и противников. Герхард Шрёдер ушел в отставку в 2005 году. Фидель Кастро - только в 2008-ом.

  • Фидель Кастро и Папа римский

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Два патриарха

    В 2015 году произошло одно из последних появлений Фиделя в СМИ. Кастро встретился с папой римским Франциском, который посетил Кубу. Агентства сообщили, что встреча прошла в "очень сердечной обстановке".

  • Цветы и записка Спасибо, Фидель у ворот посольства

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Спасибо, Фидель

    У ограды кубинского посольства в Берлине лежат цветы. Их не слишком много - Кастро подзабыт, разочаровались, постарели и ушли из жизни многие его поклонники и сторонники. Пришли лишь самые стойкие.

    Автор: Дмитрий Вачедин


Смотреть видео 01:52

Новая конституция Кубы: революция на острове свободы

 

Контекст

Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

Вместе со смертью Фиделя Кастро окончательно закончился XX век с его великими и трагическими иллюзиями. DW вспоминает жизненный путь диктатора, пользовавшегося уважением даже у своих политических противников. (26.11.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Новая конституция Кубы: революция на острове свободы  

ЕС и Куба подписали политическое соглашение  

Новый президент Кубы - конец эпохи Кастро?  

Также по теме

Kuba Havanna Botschaft Kanada

Канада обследует посольство на Кубе из-за заболевания еще одного дипломата 02.12.2018

Два года дипломаты из США и Канады на Кубе жалуются на головокружение, проблемы со зрением и слухом, причины которых остаются невыясненными. Первоначально предполагалось, что дипломатов подвергают акустическим атакам.

Kuba US-Botschaft

СМИ назвали Россию главным подозреваемым в "акустических атаках" на Кубе 11.09.2018

По данным NBC, у спецслужб США есть свидетельства того, что РФ могла быть причастна к "акустическим атакам" на Кубе и в Китае. Госдеп призвал "скептически" отнестись к этому сообщению.

Реклама

Самые читаемые

Почему "Аэрофлоту" придется закупать суперджеты, даже если он не хочет  

Комментарий: Изгоняющий Путина - сигнал Кремлю  

О чем договорились Россия, Украина и ЕС на газовых переговорах  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно