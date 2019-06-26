Замдиректора РУСАДА: Манипуляторы подставили Колобкова и Путина

Замгендиректора Российского национального антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая уверена, что злоумышленники, манипулировавшие данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), подставили российского министра спорта Павла Колобкова и президента РФ Владимира Путина.

Манипуляции с данными московской лаборатории: вопросы без ответов

"Мое мнение такое: тот, кто это сделал, - лицо или ряд лиц - человек очень смелый. Потому что он подставил не только министра спорта, который гарантировал, что WADA будет передана база данных, а затем будут переданы образцы с пробами. Более того, он подставил и президента", - заявила Пахноцкая в интервью DW 22 октября.

Маргарита Пахноцкая

Она уклонилась от ответа на вопрос, кто может стоять за этими манипуляциями и ради чего они могли быть произведены. Комментируя предположение, что это могут быть бывшие спортсмены, а ныне чиновники, которые действовали ради "спасения своей шкуры", Пахноцкая назвала ситуацию абсурдной.

"Эти спортсмены уже не выступают. Если посмотреть, кто из действующих спортсменов достаточно высокого или среднего уровня сейчас занимает какие-то посты, - я таких столько не знаю (имеется в виду, что данных из базы московской лаборатории было удалено намного больше. - Ред.). Мне было бы интересно просто как человеку, а не как руководителю агентства - ну кто же эти люди? Чьи пробы-то стирали? Откуда их столько? Их и нет столько!", - указала замдиректора РУСАДА.

Ответственность лежит на министре Колобкове

Маргарита Пахноцкая настаивает на том, чтобы наказание совершивших манипуляции было строгим и публичным. При этом, по ее мнению, министр спорта Колобков должен нести ответственность за всю сложившуюся ситуацию. Замгендиректора РУСАДА утверждает, что эта организация не имеет никакого отношения к манипуляциям: "Это понимает WADA, это понимают все международные организации - международные федерации, МОК…"

Маргарита Пахноцкая затруднилась ответить на вопрос о том, как стало возможным совершение манипуляций с допинг-пробами через несколько лет после обещаний президента страны и тогдашнего министра спорта, что такого рода действия больше не повторятся. Она переадресовала этот вопрос нынешнему министру спорта Колобкову, а также ответственным за охрану и допуск к данным московской лаборатории.

По мнению спортивного чиновника, для того, чтобы в будущем положение изменилось, стоило бы серьезно заняться проблемой управления российским спортом: "Просто бывший классный спортсмен не может руководить федерацией и не может быть главным тренером, ведь он только спортсмен, а не тренер. Кроме того, целая система центров спортивной подготовки - для меня загадка. А, на мой взгляд, все, что выглядит неясно, нечетко - это всегда потенциальный риск того, что будут произведены не вполне понятные всем действия".

По ее оценке, это касается не только манипуляций с допинг-пробами, но выходит далеко за пределы антидопинговых правил. "Кто как попадает в сборные, кто имеет основания поехать на сборы, как на сборах, которые финансирует государство или региональные правительства, оказываются дисквалифицированные пожизненно тренеры," - перечислила Маргарита Пахноцкая вопросы, в которых следует разобраться.

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