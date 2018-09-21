Замгенпрокурора США хотел отстранить от должности Трампа

Первый заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн предлагал тайно записывать на диктофон разговоры президента страны Дональда Трампа, чтобы показать "хаос, поглощающий администрацию". Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Розенстайн, по данным издания, также вел переговоры с высокопоставленными сотрудниками Минюста и ФБР о том, чтобы ввести в действие 25-ю поправку к Конституции США. Она дает возможность передать власть вице-президенту, если президент не способен исполнять свои обязанности. Эти предложения Розенстайн выдвигал весной 2017 года, когда сам был в должности всего две недели.
Род Розенстайн опровергает историю NYT
Розенстайн, скорее всего, не сделал никаких записей, пишет NYT. Информацию газеты о его намерениях позднее подтвердило агентство AP, также ссылаясь на источники. Некоторые собеседники обоих СМИ заявляют о том, что разговоры о применении 25 поправки Розенстайн вел в саркастическом тоне, другие же настаивают на том, что он был серьезен.
Сам Розенстайн заявил, что опубликованная в The New York Times история "неточна и фактически неверна". "Исходя из моих личных отношений с президентом, нет оснований ссылаться на 25-ю поправку", - сказал он.
Род Розенстайн курирует расследование Роберта Мюллера по России. Он получил такие полномочия после того, как генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод из-за конфликта интересов, так как был членом предвыборной команды Трампа.
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А был ли компромат?
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Автор: Илья Коваль
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"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа
Дэвид Шулкин
Дональд Трамп заявил, что главу министерства по делам ветеранов Дэвида Шулкина сменит на этом посту главный врач Белого дома Ронни Джексон. Джексон в начале года выдал медицинское заключение о том, что 71-летний Трамп здоров и способен исполнять обязанности президента. А Шулкина критикуют за финансовые махинации в ведомстве и недавнее дорогостоящее турне по Европе вместе с женой за казенный счет.
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Герберт Рэймонд Макмастер
22 марта Трамп отправил в отставку советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, занявшего эту должность в феврале 2017 года. Макмастер сменил Майкла Флинна, который проработал в ранге советника менее месяца. Новым главой совета по нацбезопасности стал Джон Болтон, известный своей жесткой позицией по ряду вопросов.
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"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа
Рекс Тиллерсон
Слухи о возможном увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначении на его место директора ЦРУ Майка Помпео появились еще в ноябре 2017 г. А 13 марта 2018-го Трамп отправил Тиллерсона в отставку, объяснив ее разницей в политических взглядах. Госсекретарь критиковал внешнеполитический курс президента по целому ряду вопросов, таким как договор о ядерной программе Ирана или конфликт с КНДР.
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"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа
Энтони Скарамуччи
Энтони Скарамуччи по кличке "муч" ("паразит") пробыл на посту директора по коммуникациям Белого дома лишь 10 дней. 53-летний нью-йоркский инвестор ради этой вакансии продал свой хедж-фонд. Но как только главой аппарата Белого дома стал отставной генерал Джон Келли, Скарамуччи тут же попросили на выход: Трампу не понравилось, как "паразит" в нецензурных выражениях описал других его подчиненных.
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"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа
Райнс Прибус
Райнс Прибус пробыл главой аппарата сотрудников Белого дома полгода. Поводом для его увольнения стала публичная схватка с Энтони Скарамуччи. Считается, что Прибус был одним из тех, кто выступал против назначения Скарамуччи.
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"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа
Уолтер Шауб
Уолтер Шауб уволился сам. Бывший глава федерального управления по этике правительства США принял такое решение в июле после того, как не смог отстоять в Белом доме свою точку зрения по поводу запутанной ситуации с финансовыми активами президента США. По сообщениям СМИ, Шауб ушел со словами, что в администрации остались одни "шуты гороховые".
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"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа
Шон Спайсер
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, у которого были напряженные отношения и с прессой, и с президентом, уволился, сообщив Трампу, что совершенно не согласен с выбором Скарамуччи в качестве директора по коммуникациям.
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"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа
Майкл Дабки
Экс-директор администрации по коммуникациям Майкл Дабки был уволен в мае: Трамп был недоволен тем, как Дабки справлялся с освещением темы возможного вмешательства России в президентские выборы в США.
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"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа
Джеймс Коми
Самое громкое и значимое кадровое решение президента Трампа до сих пор - увольнение с поста директора ФБР Джеймса Коми. Официально - за то, что Коми не справился с расследованием обстоятельств утечки электронной переписки Хиллари Клинтон. Хотя даже сам Трамп признавал позже, что свое значение сыграл и скандал из-за возможного влияния РФ на его победу на выборах.
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"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа
Майкл Флинн
Отставной генерал Майкл Флинн одним из первых покинул администрацию Трампа. Являясь советником по национальной безопасности, Флинн был вынужден уйти в отставку еще в феврале - после того, как обнаружилось, что он обсуждал вопрос санкций США против РФ с российским послом Кисляком, но утаил этот факт от вице-президента Майка Пенса.
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"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа
Сэлли Йейтс
Сэлли Йейтс, назначенная на свой пост еще в период президентства Обамы, на момент увольнения в конце января была исполняющей обязанности министра юстиции и продемонстрировала независимость от новой администрации Белого дома. После заявления Йейтс о том, что сотрудники Минюста не будут отстаивать в судах миграционный указ президента, Трамп ее уволил.
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"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа
Прит Бхарара
Прит Бхарара - бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка. Трамп обещал оставить его на посту, но в начале марта все же уволил. На счету влиятельного прокурора - судебные процессы по делам крупных аферистов и мошенников. Одно из громких дел - расследование отмывания денег в РФ, вскрытого, как утверждали прокуроры, аудитором Сергеем Магнитским. После увольнения Бхарары дело было закрыто.
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"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа
Хоуп Хикс
Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которую журнал Vanity Fair называл "приемной дочерью" Дональда Трампа, подала в отставку 28 февраля 2018 г. Причин отставки она не назвала, однако ходят слухи, что поводом стало нежелание Хикс отвечать на ряд вопросов о связях предвыборного штаба Трампа с представителями РФ. С уходом Хикс Трамп лишился одного из ближайших и самых верных помощников.
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"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа
Гэри Кон
Старший советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон ушел в отставку 6 марта 2018 г. предположительно после того, как президент США - вопреки рекомендациям Кона - ввел пошлины на ввоз алюминия и стали. Ранее Кон, считающийся противником политики протекционизма, критиковал инициативу Трампа, заявляя, что эта мера окажет негативное воздействие на американскую экономику.
Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев