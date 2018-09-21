 Замгенпрокурора США хотел отстранить от должности Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.09.2018

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Мир

Замгенпрокурора США хотел отстранить от должности Трампа

Род Розенстайн предлагал записывать на диктофон разговоры Трампа, чтобы отстранить его от должности с помощью 25-й поправки к Конституции, пишет NYT. Сам Розенстайн это опровергает.

Род Розенстайн

Род Розенстайн

Первый заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн предлагал тайно записывать на диктофон разговоры президента страны Дональда Трампа, чтобы показать "хаос, поглощающий администрацию". Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

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Розенстайн, по данным издания, также вел переговоры с высокопоставленными сотрудниками Минюста и ФБР о том, чтобы ввести в действие 25-ю поправку к Конституции США. Она дает возможность передать власть вице-президенту, если президент не способен исполнять свои обязанности. Эти предложения Розенстайн выдвигал весной 2017 года, когда сам был в должности всего две недели.

Род Розенстайн опровергает историю NYT

Розенстайн, скорее всего, не сделал никаких записей, пишет NYT. Информацию газеты о его намерениях позднее подтвердило агентство AP, также ссылаясь на источники. Некоторые собеседники обоих СМИ заявляют о том, что разговоры о применении 25 поправки Розенстайн вел в саркастическом тоне, другие же настаивают на том, что он был серьезен.

Сам Розенстайн заявил, что опубликованная в The New York Times история "неточна и фактически неверна". "Исходя из моих личных отношений с президентом, нет оснований ссылаться на 25-ю поправку", - сказал он.

Род Розенстайн курирует расследование Роберта Мюллера по России. Он получил такие полномочия после того, как генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод из-за конфликта интересов, так как был членом предвыборной команды Трампа.

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    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


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Ссылки в интернете

Сайт NYT

Аудио- и видеофайлы по теме

"Страх: Трамп в Белом доме" – что думают американцы о книге про президента США?  

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