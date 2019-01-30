"Закон Родченкова" принят Палатой представителей США

Палата представителей Конгресса США во вторник, 22 октября, проголосовала за принятие "закона Родченкова", предусматривающего уголовную ответственность за допинговый сговор. Закон был назван в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Законопроектом предлагается криминализация допинговых нарушений во всех соревнованиях, где они могут затронуть американские интересы. "Борьба с допингом достигает нового уровня эффективности", - прокомментировал принятие закона сам Родченков.

Если закон пройдет и Сенат, где, как отмечает агентство AP, у него есть существенная поддержка, то за участие в схемах по оказанию влияния на результаты международных соревнований с помощью допинга нарушителям будет грозить штраф до 1 миллиона долларов США и тюремное наказание до 10 лет лишения свободы. "Закон Родченкова" действует для всех крупных международных спортивных состязаний, в которых участвуют американские спортсмены, а также для тех соревнований, которые спонсируются компаниями, ведущими бизнес в США.

Республиканцы и демократы внесли закон в обе палаты Конгресса США еще в январе. "Мы знаем из собственного опыта, что недостойное поведение российских коррумпированных властей требует строгости. Если отреагировать чем-то меньшим, чем этот закон, то это будет воспринято только как поощрение. Реакция WADA и Международного олимпийского комитета безнадежно отстает от необходимых мер", - заявил тогда сенатор Шелдон Уайтхаус. "Настало время наказать Россию за ее обман серьезными штрафами", - добавил он.

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