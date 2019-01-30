 ″Закон Родченкова″ принят Палатой представителей США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.10.2019

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Мир

"Закон Родченкова" принят Палатой представителей США

Участие в допинговом сговоре может стоить нарушителям 10 лет лишения свободы. "Закон Родченкова" будет действовать для всех соревнований, где участвуют американские спортсмены.

Информатор WADA Григорий Родченков

Информатор WADA Григорий Родченков

Палата представителей Конгресса США во вторник, 22 октября, проголосовала за принятие "закона Родченкова", предусматривающего уголовную ответственность за допинговый сговор. Закон был назван в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Законопроектом предлагается криминализация допинговых нарушений во всех соревнованиях, где они могут затронуть американские интересы. "Борьба с допингом достигает нового уровня эффективности", - прокомментировал принятие закона сам Родченков.

Контекст

Глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью DW призвал министра спорта России Павла Колобкова разобраться с возможными манипуляциями в базе данных московской антидопинговой лаборатории. (24.09.2019)

Власти США собираются строго наказывать допинговые нарушения во всех соревнованиях, где затрагиваются американские интересы. В этом смысл внесенного в Конгресс США "акта Родченкова". (30.01.2019)

Если закон пройдет и Сенат, где, как отмечает агентство AP, у него есть существенная поддержка, то за участие в схемах по оказанию влияния на результаты международных соревнований с помощью допинга нарушителям будет грозить штраф до 1 миллиона долларов США и тюремное наказание до 10 лет лишения свободы. "Закон Родченкова" действует для всех крупных международных спортивных состязаний, в которых участвуют американские спортсмены, а также для тех соревнований, которые спонсируются компаниями, ведущими бизнес в США.

Республиканцы и демократы внесли закон в обе палаты Конгресса США еще в январе. "Мы знаем из собственного опыта, что недостойное поведение российских коррумпированных властей требует строгости. Если отреагировать чем-то меньшим, чем этот закон, то это будет воспринято только как поощрение. Реакция WADA и Международного олимпийского комитета безнадежно отстает от необходимых мер", - заявил тогда сенатор Шелдон Уайтхаус. "Настало время наказать Россию за ее обман серьезными штрафами", - добавил он.

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