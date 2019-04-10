Закон о суверенном интернете в России принят Госдумой во втором чтении

Закон об автономной работе российского сегмента интернета, также называемый "законом о суверенном Рунете", в четверг, 11 апреля, был принят в Госдуме РФ во втором чтении. В случае окончательного принятия закона он вступит в силу 1 ноября 2019 года.

Его отдельные положения (например, о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен) должны будут действовать с 1 января 2021 года.

Что такое суверенный рунет

Законопроект о суверенном рунете был внесен на рассмотрение в парламент сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госудумы от партии ЛДПР Андреем Луговым в конце 2018 года.

Как утверждают авторы законопроекта, его цель - обеспечить автономную работу интернета в России на случай, если произойдет отключение российских операторов связи от глобальной Сети. При этом координацию функционирования рунета должен будет осуществлять Роскомнадзор.

В пояснительной записке к закону отмечается, что он "подготовлен с учетом принятой в сентябре 2018 года Стратегии кибербезопасности США, которая основана на принципе "сохранения мира силой". "Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, откровенно говорится о наказании", - отмечают авторы законопроекта.

Централизованное управление трафиком в случае угрозы

Кроме прочего, законопроект предполагает создание условий для минимизации передачи за границу данных, которыми обмениваются российские пользователи.

В частности, владельцев точек обмена трафиком, операторов связи закон обязывает "при возникновении угрозы" обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Кроме того, предусматривается возможность установления на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Данные технические средства позволят "ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика", отмечается на сайте Госдумы.

По словам члена Совета Федерации РФ и одного из автора законопроекта Людмилы Боковой, в бюджете на 2019-2021 годы уже были заложены ресурсы на реализацию этого проекта, поэтому дополнительных затрат на него не потребуется.

СМИ удалили цитату главы Роскомнадзора о законе и борьбе с Telegram

Во вторник, 9 апреля, ряд российских СМИ, ссылаясь на информагентство ТАСС, процитировали слова главы Роскомнадзора Александра Жарова о том, что одним из элементов предупреждения распространения запрещенной в РФ информации будет борьба с запрещенными ресурсами, одним из которых является мессенджер Telegram.

"Очевидно, что одним из элементов этого предупреждения будет борьба, в том числе с запрещенными ресурсами, среди которых и тот, о котором вы спросили", - отметил Жаров, отвечая на вопрос журналистов о борьбе с мессенджером Telegram.

Однако через сутки некоторые СМИ, в том числе "Российская газета" и интернет-издания "Лента.Ру" и "Москва24", удалили со своих сайтов эту цитату, а агентство ТАСС, кроме этого, сменило заголовок статьи с "Жаров рассказал о роли законопроекта о Рунете в борьбе с Telegram" на "Роскомнадзор готов применять новые полномочия в рамках закона об устойчивости Рунета". Об этом сообщили Telegram-канал "Эшер II" и издание Znak.com.

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