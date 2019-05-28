Закон о митингах проверили в Конституционном суде РФ

Активист из Иркутска не смог согласовать митинг и, чтобы доказать свою правоту, дошел до Конституционного суда. Закон в нынешнем виде позволяет властям отклонить любую акцию протеста, уверен заявитель.
Конституционный суд РФ (КС РФ) на открытом заседании рассмотрел 28 мая, во вторник, дело о проверке конституционности отдельных пунктов ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Поводом послужила жалоба 26-летнего общественного активиста Валерия Тетерина из Иркутска.
Он хотел организовать 9 сентября 2018 года митинг на 350 человек в единый день голосования. Но иркутская администрация активисту отказала. Причина - Тетерин указал в заявке, что обеспечит безопасность участников митинга тем, что проинформирует их о номере вызова полиции и скорой помощи. Власти решили, что этого недостаточно, и отказали.
Что хотят убрать из закона о митингах
Какие меры обеспечения безопасности будут достаточными, Валерий Тетерин так и не понял. И обратился за разъяснениями сначала в местный суд, а затем и в областной суд. Но и там встали на сторону администрации Иркутска, запретившей митинг.
Тогда Тетерин дошел до Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге, где попросил убрать из закона о митингах требование к организаторам обеспечивать безопасность участников. Он считает, что власти могут использовать эту формулировку в законе, чтобы отказывать неугодным активистам по своему усмотрению.
"Даже если заявитель напишет, что наймет частное охранное предприятие или поставит врача, органы власти могут написать, что этого недостаточно, и запретят митинг", - сказал Тетерин во вступительном слове в суде. Он настаивал, что медпомощь и безопасность должны обеспечивать не организаторы, а специально обученные для этого полицейские и врачи "скорой помощи".
Кроме того, он сослался на опыт согласования других мероприятий в Иркутске. По его словам, в других уведомлениях, например от "Единой России" и "Молодой гвардии", в качестве гаранта безопасности просто указывали фамилию и телефон ответственного лица. И власти такие мероприятия согласовывали.
Реакция в КС на заявку активиста
Закон о митингах в России критикуют не в первый раз. Ранее DW писала о самых распространенных способах запретить митинг. "На практике провести в России более или менее протестное мероприятие - это квест, который проходят далеко не все. Для меня самый большой секрет, почему КС так быстро принял эту заявку к рассмотрению - всего две недели. Видимо, там тоже понимают, что проблем с законом о митингах много, и решили высказаться", - сказал DW защитник Валерия Тетерина адвокат от правозащитной группы "Агора" Сергей Голубок.
Конституционный суд также не в первый раз собирается по поводу закона о митингах. В 2013 году его уже признали частично не соответствующим Конституции РФ, попросили снизить минимальный размер штрафа за нарушения и отменить наказание в форме исправительных работ, если в ходе несанкционированного мероприятия не причинен вред здоровью или ущерб имуществу.
Права нарушены, но закон о митингах тут ни при чем?
На заседании КС 28 мая выступили представители президента России, Совета Федерации, Генпрокуратуры и МВД. Все они отмечали, что права иркутского активиста действительно были нарушены, но это не повод менять закон.
"Оспариваемые положения не противоречат Конституции РФ, но права заявителя нарушены. Ему отказали в проведении митинга и демонстрации. Но это вопрос правоприменения", – сказал полномочный представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас. "Наблюдается эксцесс исполнителя, поскольку в других регионах решения по таким же делам носили обратный характер", - добавил полномочный представитель президента России в КС Михаил Кротов.
Представитель МВД Гайк Марьян на заседании указал, что в 2018 году в России число протестных мероприятий снизилось до 9 тысяч в год. Он рассказал о международном опыте подачи заявлений на проведение общественных мероприятий. В частности, привел пример законов Южной Кореи, где ответственность за безопасность на митингах возложена на организаторов, а не на полицию и предложил почитать, что пишут корейские заявители в уведомлениях к власти.
Решение по закону о митингах судьи КС примут на закрытом совещании. Дату оглашения решения назовут позднее.
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