Закон о госязыке: от чего планируют защищать украинский язык и что будет с русским

В Верховной раде Украины идет подготовка ко второму чтению законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В начале октября депутаты украинского парламента большинством голосов приняли его в первом чтении. Законопроект предполагает использование украинского языка во всех областях общественной жизни: от здравоохранения до культуры и масс-медиа, от судопроизводства до сферы обслуживания.

Язык получит статус государственного символа наравне с гербом, надругательство над ним или пренебрежение будет караться штрафами или лишением свободы на срок до полугода. Следить за соблюдением закона будет специально созданная Национальная комиссия по стандартам государственного языка и уполномоченный по защите украинского языка, назначаемый кабинетом министров.

О языковой ситуации и месте русского языка в Украине, изменениях, предусмотренных новым законопроектом, своевременности и целесообразности его принятия и отношении к нему DW поговорила с одним из инициаторов принятия документа, депутатом Рады Николаем Княжицким и генеральным директором Киевского международного института социологии (КМИС), профессором кафедры социологии университета "Киево-Могилянская Академия" Владимиром Паниотто.

Социолог: Родной язык - не всегда язык общения

Задача нового закона о языке, в первую очередь, состоит в том, чтобы "утвердить украинский язык как государственный", "регулировать его использование во всех сферах политической и государственной жизни" и "защитить украинцев, которые хотят говорить на своем языке", говорит депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Кроме того, добавляет он, новый закон важно принять и с законодательной точки зрения: он должен заполнить вакуум, образовавшийся в части украинского законодательства после того, как в феврале 2018 года Конституционный суд отменил закон о языке, принятый в 2012 году (известный как закон Кивалова-Колесниченко).

Один из инициаторов нового закона о языке Николай Княжицкий

Никаких последствий ни для русскоязычного населения, ни для представителей других национальных меньшинств, проживающих в Украине, новый законопроект иметь не будет, заверяет Княжицкий. Речь, по его словам, идет исключительно об "украиноязычном населении страны и защите его прав". "Все социологические исследования свидетельствуют о том, что большинство населения Украины является украиноязычным. По статистике, более 60 процентов считают украинский язык родным", - говорит инициатор нового закона.

Генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС), профессор кафедры социологии университета "Киево-Могилянская Академия" Владимир Паниотто называет ситуацию с определением украиноязычного и русскоязычного населения "несколько проблематичной". Вопрос "Какой язык вы считаете родным" не отражает реальной ситуации, объясняет он. И добавляет, что участники соцопросов всегда с большим перевесом называют родным языком украинский, но при этом уточняют, что с друзьями или дома говорят по-русски.

"В наших исследованиях мы обычно спрашиваем респондентов, на каком языке им удобнее разговаривать с интервьюером. В начале 90-х годов русский выбирали 55% опрашиваемых, сейчас их приблизительно 45%. То есть эффективность украинизации за эти годы оказалась не очень высокая. Частично это уменьшение (доли респондентов, выбирающих русский язык. - Ред.) связано с изменением территории социсследований: мы уже не проводим опросов в Крыму и на части Донбасса", - рассказывает социолог.

От судопроизводства до культуры

Принятый в первом чтении законопроект регулирует применение госязыка во всех государственных и публичных сферах жизни. Вся медицинская и судебная документация будет вестись исключительно на украинском языке, он же должен стать языком общения судебных работников и сотрудников государственных и коммунальных медучреждений. Впрочем, оказать пациентам медицинскую помощь можно будет и на другом языке, если они об этом попросят.

За новый законопроект о языке проголосовал 261 депутат Верховной рады

Профессиональная правовая помощь будет предоставляться только на украинском языке. В случае ведения судебного процесса на другом языке необходимо присутствие украинского переводчика. Языком всех предприятий и организаций сферы услуг, в том числе, онлайн-магазинов и каталогов, также станет украинский. Обслуживание на другом языке будет возможно по просьбе клиентов.

Любые печатные СМИ должны будут издаваться на украинском языке. Издание СМИ на других языках допускается лишь в том случае, если их содержание полностью соответствует украиноязычному оригиналу. Во всех местах распространения СМИ доля украиноязычных газет и журналов должна будет составлять не менее 50 процентов.

Существенные изменения предусмотрены и в сфере культуры. В соответствии с принятым в первом чтении законопроектом, языком практически всех культурных мероприятий - от музейных экспозиций до театральных и концертных представлений - должен быть украинский. В случае использования слов на других языках их необходимо дублировать в украинской транскрипции.

Театральные постановки зарубежных коллективов в государственных или коммунальных театрах должны сопровождаться субтитрами на украинском языке. Количество фильмов на иностранных языках в кинотеатрах не должно превышать 10 процентов от общего количества фильмов в месяц.

Нужна ли защита украиноязычным украинцам?

Некоторые противники закона считают планирующуюся языковую реформу в Украине насильственной украинизацией и нарушением прав русскоязычного населения Украины. Инициатор закона Николай Княжицкий отвергает эти обвинения. По его словам, никакой дискриминации русскоговорящих жителей Украины закон не предусматривает, поскольку он "никоим образом не регулирует употребление языка в частной жизни".

Кроме того, добавляет депутат Рады, "люди, которых называют русскоязычным населением, владеют украинским языком безукоризненно.Об этом свидетельствуют, например, рейтинги украинских телевизионных каналов, или радиостанций, или данные о просмотре фильмов, которые давно во всех кинотеатрах, и на востоке, и на западе страны, демонстрируются на украинском языке. И люди, которых называют русскоязычными, их смотрят и понимают".

Социолог Владимир Паниотто

При этом, продолжает Княжицкий, украиноязычное население страны "чувствует ограничение своих потребностей - в том числе, культурных", и "очень часто не может получить достаточного количества информации на украинском языке - скажем, по телевидению или по радио. А эти люди хотели бы получить свою защиту. И закон им такую защиту гарантирует".

Действительно ли украиноязычные жители страны ощущают, что их потребности в языковой сфере не удовлетворены? "У меня не сложилось впечатление, что они чувствуют себя ущемленными в своих языковых правах", - говорит генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

По его словам, данные соцопросов свидетельствуют о том, что вопросы, связанные с языком, обычно занимают последнее или предпоследнее место (среди приоритетных. - Ред.) и не воспринимаются респондентами "как проблемы, которые нужно решать".

Как защищать украинский язык

Одним из основных аргументов украинских политиков, поддерживающих принятие нового закона о языке, является утверждение, что его необходимо защищать. "Украинский язык должен быть защищен от российской пропаганды, от различных провокаций, он должен быть гарантирован в употреблении", - убежден инициатор законопроекта Николай Княжицкий.

Разделяет это мнение и Владимир Паниотто. "В течение многих лет в Украине достаточно активно насаждался русский язык. Без каких-то специальных мер такая жесткая конкуренция не позволила бы расти доле украиноязычного населения страны. Поэтому я думаю, что его действительно нужно защищать. Вопрос в том, какими методами", - рассуждает социолог.

Правильными, по его мнению, должны быть не запрещающие указы, а создание новых возможностей для развития языка и его популяризация. Идеальным примером в этом смысле Владимир Паниотто считает создание в 1992 году Киево-Могилянской академии. "Этот вуз с двумя рабочими языками - украинским и английским - и сейчас является одним из лучших в стране, а в первые годы существования он вообще был самым лучшим. И молодые люди, которые хотят получить первоклассное образование, стремятся поступить в Киево-Могилянскую академию. Вот это правильный способ поддержки украинского языка", - указывает ученый.

Киево-Могилянская академия считается одним из лучших украинских вузов

Усилия, направленные на защиту и развитие языка, должны быть обратно пропорциональны возрасту, считает Владимир Паниотто: "Те меры, которые принимаются сейчас - отключение российских каналов, введение квот- действуют одинаково на все возрастные группы, а в данном случае они должны быть обратно пропорциональны возрасту: чем старше возрастная группа, тем меньше на нее должно оказываться давление по поводу изменения языка".

"Проблемы с языком воспринимаются людьми крайне болезненно"

Как относятся к новому законопроекту жители Украины, неизвестно - соцопросы на эту тему еще не проводились. Но проблемы с языком, по оценке профессора Паниотто, воспринимаются людьми крайне болезненно. "Говорить на каком-то языке - это как дышать воздухом: пока нет никаких препятствий, человек этого просто не осознает. Когда начинаются какие-то языковые притеснения, это вызывает у людей большое возмущение", - объясняет глава КМИС. И вспоминает ситуацию, сложившуюся в Украине в 2014 году, после победы Майдана.

Тогда Вячеслав Кириленко, занимавший в то время пост вице-премьера и министра культуры Украины, предложил отменить спорный закон Кивалова-Колесниченко, предусматривавший возможность введения статуса регионального языка в регионах с численностью национальных меньшинств более 10 процентов населения, и принять новый закон о языке.

Верховная рада проголосовала за это предложение, что вызвало резкую реакцию органов местного самоуправления в ряде регионов. И. о. президента Александр Турчинов заявил, что не подпишет решение парламента об отмене закона о региональных языках до тех пор, пока Рада не примет новый. Однако тему активно подхватил ряд российских СМИ, сообщивших о том, что в Украине запретили русский язык.

"Закон Кивалова-Колесниченко действительно был не очень удачным, его многие критиковали, но есть закон, а есть реальная практика. По всем исследованиям, его применение никого не особо не беспокоило, с ним существовали какое-то время и могли существовать и дальше. Насущной необходимости отменять его не было - в стране, в которой, фактически, начиналась война, это было все равно, что плеснуть бензин в тлеющий костер. На мой взгляд, это привело к тому, что число (пророссийских - Ред.) добровольцев на востоке Украины увеличилось, а количество жертв конфликта в Донбассе возросло", - полагает украинский социолог.

Попытку обсуждения и принятия нового закона о языке незадолго до выборов Владимир Паниотто считает не очень удачной: "Возможно, новый закон о языке действительно следует принять, но лучшее для этого время - сразу после выборов, в спокойном режиме, при длительном обсуждении и с более полным учетом мнений общественности. А принимать его незадолго до выборов, когда уровень доверия избирателей и без того очень низкий, не лучшее решение".

Когда состоится второе чтение законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", пока неизвестно.

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