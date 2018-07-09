 Заключившие мир Эфиопия и Эритрея восстанавливают авиасообщение | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.07.2018

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Мир

Заключившие мир Эфиопия и Эритрея восстанавливают авиасообщение

На следующий день после подписания декларации о мире Аддис-Абеба сняла блокировку с линий связи с Эритреей.

Флаги Эфиопии и Эритреи

Флаги Эфиопии и Эритреи

Аддис-Абеба и Асмэра восстанавливают телефонное и авиасообщение после подписания декларации о мире. Эфиопский государственный оператор во вторник, 10 июля, уведомил своих абонентов, что снимает блокировку с линий связи, установленную в 1998 году - с момента начала конфликта между двумя странами.

Контекст

Исторические параллели рискованны. Но они помогают понять настоящее благодаря прошлому. Поэтому их проводит немецкий историк. И мы нашли: в довоенной Италии и современной России. (09.06.2016)

Эфиопия намерена принять соглашение о прекращении огня, которое было подготовлено еще в 2000 году. Соглашение проясняло статус спорных территорий на границе двух стран. (06.06.2018)

В свою очередь в государственной авиакомпании Эфиопии Ethiopian Airlines сообщили, что первые полеты Boeing 787 между двумя столицами начнут выполняться со следующей недели.

Завершение конфликта

В июне Эфиопия объявила о намерении завершить пограничный конфликт с Эритреей и безоговорочно принять так называемое "Алжирское соглашение" о прекращении огня. Документ был подготовлен в 2000 году для окончания двухлетнего конфликта между странами, в ходе которого погибли около 80 тысяч человек. Соглашение относило ряд спорных территорий, в частности город Бадме, к Эритрее. При этом Эфиопия отказывалась вывести из города представителей своей армии. В 2002 году ряд стратегически значимых позиций перешел под контроль Эритреи, однако документ не был принят Аддис-Абебой в полной мере.

После подписания совместной декларации о мире 9 июля глава канцелярии премьера Эфиопии Фитсум Арега сообщил, что страны восстановят торговые и дипломатические связи. Не имеющая выхода к морю Эфиопия получает право пользоваться портами Эритреи.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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