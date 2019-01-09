Задержан поставщик оружия для теракта в Париже в 2015 году

В Бельгии задержан мужчина, обвиняемый в снабжении оружием преступников, совершивших теракт в Париже 13 ноября 2015 года. Как сообщил агентству AFP, во вторник, 9 января, пресс-секретарь государственной прокуратуры Бельгии Эрик ван Дюс, подозреваемый в пособничестве террористам был задержан еще до Рождества 2018 года.
Мужчине, являющемуся гражданином Бельгии, предъявлено обвинение в "участии в деятельности террористического объединения". По сведениям бельгийской прокуратуры, он снабдил автоматами Калашникова преступников, совершивших парижский теракт в ноябре 2015 года.
Из этого оружия девять террористов застрелили 130 и ранили более 350 человек. Ответственность за произошедшее впоследствии взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство" (ИГ). Парижский теракт стал самым крупным из когда-либо совершенных во Франции.
Раскрыта ячейка "Исламского государства"
За прошедшие три года полиции удалось выйти на след ячейки ИГ с подразделениями в нескольких европейских странах, преимущественно в Бельгии. Во Франции ведется судебное следствие в отношении более 12 подозреваемых по данному делу.
Кроме того, по данным следствия, та же террористическая ячейка ответственна за теракты в Брюсселе 22 марта 2016, в результате которых погибли 32 человека.
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Автор: Михаил Бушуев