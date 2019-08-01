 Задержан новый подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой | Новости политики из Германии | DW | 01.08.2019

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Политика

Задержан новый подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

В Санкт-Петербурге задержан новый подозреваемый в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой. Сообщается, что он уже полностью признал свою вину.

Гражданская активистка Елена Григорьева

Гражданская активистка Елена Григорьева

В Санкт-Петербурге задержан новый подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой. В сообщении объединенной пресс-службы городских судов указывается, что задержан Алексей Волнянко. По сведениям РИА "Новости", он арестован до 21 сентября. Волнянко, работающий кладовщиком в магазине, был задержан 31 июля. Следствие утверждает, что он уже полностью признал свою вину.

Ранее по подозрению в убийстве Григорьевой был задержан уроженец Киргизии Даврон Мухамедов. Но тот сообщил следователям, что активистку убил другой мужчина. По словам Мухамедова, в ночь на 21 июля он распивал с Григорьевой спиртные напитки. Позже та продолжила пить, но уже в компании других мужчин.

Избавился от орудия преступления

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Одним из этих мужчин, как установило следствие, был молодой человек 1990 года рождения, ранее судимый. В ходе ссоры он избил Григорьеву и нанес ей не менее восьми ножевых ранений, от которых женщина скончалась на месте. Подозреваемый скрылся, после чего выбросил нож в кусты вблизи места своего проживания, сообщил Следственный комитет РФ.

Если версия следствия подтвердится, это будет означать, что Елену Григорьеву убили на бытовой почве. Ранее в СМИ звучали предположения о возможной политической подоплеке преступления. Григорьевой в последнее время часто угрожали убийством. Она регулярно появлялась на улицах Санкт Петербурга как участница митингов и одиночных пикетов, отстаивая права представителей ЛГБТ-сообщества, крымских татар, дальнобойщиков, сестер Хачатурян, а также выступая в защиту бездомных животных.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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Ссылки в интернете

Сообщение Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу о задержании вероятного убийцы Елены Григорьевой

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