Задержаны подозреваемые в убийстве пожарного в Аугсбурге

Баварская полиция сообщила в воскресенье, 8 декабря, о задержании двух подозреваемых в резонансном убийстве 49-летнего пожарного, которое произошло в центре Аугсбурга в пятницу. Задержаны 17-летний гражданин Германии, обладающий еще одним гражданством, и 17-летний гражданин южноевропейской страны. Оба родились в Аугсбурге. Позднее в полиции сообщили о задержании еще четырех подозреваемых. Полиция вышла на их след благодаря записям с камеры наблюдения.

"Ужасное нападение потрясло не только жителей Аугсбурга, но и вызвало возмущение далеко за его пределами. Тем важнее быстрый успех расследования аугсбургской криминальной полиции", - заявил в воскресенье министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман (Joachim Herrmann).

В пятницу 49-летний пожарный вместе с женой и еще одной семейной парой возвращались с рождественского базара, когда у них возник конфликт с группой молодежи. Пожарный и его друг были избиты, после чего потерпевший скончался в машине скорой помощи. В воскресенье около 150 городских пожарных вышли в центр Аугсбурга на акцию в память погибшего товарища.

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