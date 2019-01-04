Задержанные в связи с взрывом у офиса партии АдГ отпущены на свободу

Три человека, задержанные в связи со взрывом у дверей общественной приемной правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в городе Дёбельне, снова отпущены на свободу. Об этом представитель ведомства по уголовным делам федеральной земли Саксония сообщил информагентству dpa в субботу, 5 января. По его словам, в связи с недостаточным основанием для ареста прокуратура города Хемница не подавала соответствующее ходатайство.

3 января около 19.30 по местному времени у дверей офиса правопопулистской АдГ в саксонском Дёбельне прогремел взрыв. По словам представителя немецкой полиции, он был вызван неизвестным веществом. В результате происшествия никто не пострадал. В тот же вечер были взяты под стражу трое человек в возрасте 29, 32 и 50 лет, подозреваемые в причастности к происшествию.

Расследованием преступления, которое предположительно совершено по политическим мотивам, занимается отдел по борьбе с экстремизмом и терроризмом саксонского ведомства по уголовным делам.

Вандалы изрисовали дом депутата от АдГ

Между тем в нижнесаксонском городе Меппене неизвестные изрисовали красным граффити и монтажной пеной дом одного из депутатов окружного парламента, а также разорили прилегающий к зданию сад. Речь идет о доме представителя АдГ Гвидо Штольте (Guido Stolte), пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung. На опубликованных изданием фото видна надпись "AFD Fascho". По данным полиции, акт вандализма, совершенный предположительно по политическим мотивам, произошел в промежуток времени между вечером 3-го и утром 4 января. Стоимость нанесенного имущественного ущерба оценивается примерно в 5 тысяч евро.

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