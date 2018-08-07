Задержания журналистов в Минске: информационные чистки под видом "уголовки"?

Что стоит за обысками в офисах и задержаниями журналистов самых популярных независимых СМИ Беларуси? Власть пытается вернуть себе контроль над информационным пространством, считают эксперты.
Во вторник, 7 августа, Следственный комитет (СК) Беларуси провел обыски и задержания в редакциях самых популярных независимых интернет-СМИ страны - новостных порталов tut.by и БелаПАН. Власти заявляют, что обыски прошли в рамках борьбы с нелегальным доступом к платному контенту государственного информагентства "Белта", однако эксперты считают преследование сотрудников независимых медиа политическим.
В чем обвиняют задержанных журналистов
На данный момент известно об аресте и помещении в изолятор временного содержания (ИВС) на ул. Окрестина в Минске (его называют политической тюрьмой) семи журналистов - главного редактора портала tut.by Марины Золотовой и сотрудников ресурса Галины Уласик, Анны Калтыгиной, Ульяны Бобоед, редактора финансового отдела Дмитрия Бобрика, редактора научно-популярного отдела Анны Ермаченок, а также корреспондента агентства БелаПАН Татьяны Коровенковой.
БелаПАН - единственной в Беларуси независимое информационное агентство, а tut.by - крупнейший и самый популярный негосударственный портал в стране со своей редакцией новостей.
Журналистов обвиняют в нарушении части 2 статьи 349 Уголовного кодекса РБ - "Несанкционированный доступ к компьютерной информации". По утверждению Следственного комитета, поводом для возбуждения уголовного дела стала жалоба в правоохранительные органы, поступившая от государственного информационного агентства "Белта", "о сбоях при осуществлении допуска к платной подписке услуг, предоставляемых одному из заказчиков". Иными словами, журналистов обвиняют в том, что они пользовались доступом к платной новостной ленте "Белта", не имея оформленной по всем правилам подписки.
Давление на свободу слова
Председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец в интервью DW назвал обыски и задержания журналистов на минимум трое суток необоснованными и не соизмеримыми инкриминируемому им преступлению.
"Эти действия не соотносятся с тяжестью преступления, которое вменяется им в вину, и противоречат здравому смыслу, - заявил глава БАЖ. - В моем понимании, это - красноречивый показатель того, что за этим делом стоит не то, о чем говорит Следственный комитет".
Белорусский политолог Валерий Карбалевич также полагает, что речь идет не столько об уголовном, сколько о политическом деле: "Если исходить из чисто формальных юридических оснований, то действия властей не адекватны масштабу преступления, даже если оно и имело место".
По словам эксперта, когда 20 человек врываются в офис крупнейшего информационного агентства, задерживают сотрудников и проводят обыск, это скорее напоминает акцию в отношении вооруженных террористов, но никак не журналистов.
Государство упустило информационное пространство?
"Власть обеспокоена тем, что она потеряла контроль над информационным пространством в Беларуси и сейчас пытается его вернуть. С зимы мы наблюдали и смену редакторов трех крупнейших государственных СМИ, и блокировку оппозиционного сайта "Хартия-97", и новый более жесткий закон о СМИ, и возбуждение дела против гендиректора БелаПАН Алеся Липая. Самый привычный ход властей в данной ситуации - попытаться заткнуть рот оппонентам", - заключил Карбалевич.
Мнения о том, что в Беларуси идет процесс ужесточения общей государственной политики и госконтроля в информационной сфере, придерживается и глава БАЖ Андрей Бастунец. Правда, оговаривается эксперт, он не стал бы увязывать нынешние действия властей с предстоящими в 2020 году президентскими и парламентскими выборами.
В свою очередь, председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло отказался напрямую комментировать действия властей в отношении журналистов, и посоветовал не торопиться с выводами, а дождаться конкретных доводов со стороны СК, поскольку "ошибки совершают представители разных профессий".
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