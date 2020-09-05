Конфликт между Хорватией и Венгрией из-за беженцев (19.09.2015)

Венгрия закрыла границы для беженцев и начала строить новое заграждение на границе с Хорватией. Но Загреб тоже не справляется с массовым притоком беженцев и отправляет их обратно на границу с Венгрией.