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Загреб

Protesters from No Mask movements, Covid deniers movements, anti-5G movements and anti-vaccination movements protest against the government's health policy on September 5, 2020 in Rome during the COVID-19 infection, caused by the novel coronavirus. - The banner reads No mask at school, no distancing. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)

В Риме и Загребе прошли демонстрации против коронавирусных ограничений 05.09.2020

Тысячи итальянцев и хорватов выступили против ограничений, введенных в ходе пандемии коронавируса.
22.03.2020 *** Damaged cars and a partially damaged building are seen following an earthquake, in Zagreb, Croatia March 22, 2020. REUTERS/Antonio Bronic

В Хорватии в результате землетрясения погиб один человек 22.03.2020

Эпицентр землетрясения находился неподалеку от столицы страны Загреба. Власти призвали людей оставаться на улице, но не собираться группами из-за пандемии коронавируса.

Что думают в Европе о перемирии в Идлибе (06.03.2020) 06.03.2020

На экстренной встрече в Загребе представители стран ЕС приветствовали перемирие в Сирии и осудили использование Турцией беженцев в своих политических целях.
Kroatien, Zagreb, Kroatische Nationalbank | Verwendung weltweit

Хорватия установила важную веху на пути к переходу на евро 09.07.2019

Правительство в Загребе подало заявление о присоединении Хорватии к Европейскому механизму валютных курсов. Это важный промежуточный этап на пути к введению евро.
©Kyodo/MAXPPP - 16/07/2018 ; Players of Croatia pose ahead of the World Cup final against France at Luzhniki Stadium in Moscow on July 15, 2018. (Kyodo) ==Kyodo |

В шаге от золота ЧМ-2018: секрет удивительного успеха футбола Хорватии 16.07.2018

Хорватская сборная на ЧМ-2018 сенсационно дошла до финала. Это поразительный факт на фоне ситуации со спортом номер один в Хорватии - стране футбольных звезд и футбольных скандалов.
24.03.2018 People walk during the protest against the ratification of the Istanbul Convention in Zagreb, Croatia, March 24, 2018. REUTERS/Antonio Bronic

Тысячи жителей Хорватии вышли с протестами против однополых браков 24.03.2018

В Загребе по инициативе католической церкви Хорватии прошла демонстрация против ратификации Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин.

Словения не справляется с потоком беженцев (22.10.2015) 22.10.2015

Из-за того что Хорватия привозит беженцев к словенской границе, пункты приёма в Словении переполнены.
23.09.2015 **** epa04944319 A picture made available on 23 September 2015 shows trucks queue on the Serbian side of the border between Serbia and Croatia near the border station on the main highway connecting Belgrade and Zagreb at Batrovci, Serbia, 22 September 2015. Protesting truck drivers have closed completely this main border crossing between Batrovci and Bajakovo after the Croatian government referring to the migration crisis closed the border stations for trucks between the two countries early 21 September. EPA/Zoltan Balogh HUNGARY OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++

Хорватия открыла границу с Сербией 25.09.2015

На этот шаг Загреб был вынужден пойти под давлением Евросоюза.

Загреб: Сотни беженцев ждут регистрации (19.09.2015) 19.09.2015

В столице Хорватии Загребе полиция тщательно следит за порядком. Сотни беженцев ждут здесь своей регистрации, чтобы ехать дальше в страны западной Европы.
Hunderte Flüchtlinge warten am Hauptbahnhof in Zagreb, um in einem Zug in Richtung slowenischer Grenze zu finden (Foto: Nemanja Rujević)

Беженцы в Хорватии: человечность побеждает популизм 19.09.2015

С помощью популистской риторики хорватская оппозиция пытается использовать тему беженцев в предвыборной борьбе. Однако огромное количество людей готовы прийти на помощь. Репортаж DW.

Конфликт между Хорватией и Венгрией из-за беженцев (19.09.2015) 19.09.2015

Венгрия закрыла границы для беженцев и начала строить новое заграждение на границе с Хорватией. Но Загреб тоже не справляется с массовым притоком беженцев и отправляет их обратно на границу с Венгрией.
Migrants wave out of train windows as they arrive at a train station in Magyarboly, Hungary, September 18, 2015. REUTERS/Bernadett Szabo eingestellt von mak

Власти Хорватии доставили к границе Венгрии тысячи беженцев 19.09.2015

На границе Хорватии и Венгрии скопились тысячи беженцев. Будапешт выразил Загребу недовольство из-за несогласованных действий.
Ukrainian servicemen stand guard on a street near the burning building after a shelling by pro-Russian rebels of a residential sector in Mariupol, eastern Ukraine, January 24, 2015. Ten people were killed in shelling by pro-Russian separatists in the east Ukrainian port city of Mariupol on Saturday, the head of the Kiev-controlled Donetsk regional police said. REUTERS/Nikolai Ryabchenko (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT)

Загреб: Хорватские добровольцы участвуют в боях на Украине 11.02.2015

Хортватия признала присутствие своих граждан на востоке Украины. По данным правительства в Загребе, хорваты присоединились к украинским армейским подразделениям.
Berlin - Zeughauskino

Берлин, Ригу, Загреб и Москву свяжет телемост 24.11.2014

Проект о национальных государствах и культурной идентичности подготовлен Институтом имени Гёте и Немецким историческим музеем.
Chess grandmaster, former World Chess Champion and one of the leaders of Russian political opposition Garry Kasparov plays simultaneous chess games in Tbilisi on February 16, 2011, during his visit to Georgia. Kasparov has become one of the Kremlin's most outspoken critics -- a stance that is admired in pro-Western Georgia, which fought a war with Russia in 2008. AFP PHOTO/ NINA SHLAMOVA (Photo credit should read NINA SHLAMOVA/AFP/Getty Images)

Гарри Каспаров получил гражданство Хорватии 03.03.2014

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров получил хорватское гражданство. Загреб объяснил выдачу паспорта тем, что шахматист открыто поддерживал страну во время войн в бывшей Югославии.
ARCHIV - Die EU-Flagge und die Flagge von Kroatien wehen am 09.12.2011 in Zagreb, Kroatien. Die EU-Kommission stellt am 18.09.2013 die geplanten Sanktionen gegen Kroatien vor. EPA/ANTONIO BAT (zu dpa-Meldung vom 18.09.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ЕС причислил Хорватию к странам-нарушителям бюджетной дисциплины 28.01.2014

Евросоюз начал расследование в отношении Хорватии за нарушение ею бюджетной дисциплины. Загреб в ответ объявил о принятии мер по сокращению дефицита госбюджета.
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