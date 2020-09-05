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Тысячи итальянцев и хорватов выступили против ограничений, введенных в ходе пандемии коронавируса.
Эпицентр землетрясения находился неподалеку от столицы страны Загреба. Власти призвали людей оставаться на улице, но не собираться группами из-за пандемии коронавируса.
На экстренной встрече в Загребе представители стран ЕС приветствовали перемирие в Сирии и осудили использование Турцией беженцев в своих политических целях.
Правительство в Загребе подало заявление о присоединении Хорватии к Европейскому механизму валютных курсов. Это важный промежуточный этап на пути к введению евро.
Хорватская сборная на ЧМ-2018 сенсационно дошла до финала. Это поразительный факт на фоне ситуации со спортом номер один в Хорватии - стране футбольных звезд и футбольных скандалов.
В Загребе по инициативе католической церкви Хорватии прошла демонстрация против ратификации Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин.
Из-за того что Хорватия привозит беженцев к словенской границе, пункты приёма в Словении переполнены.
На этот шаг Загреб был вынужден пойти под давлением Евросоюза.
В столице Хорватии Загребе полиция тщательно следит за порядком. Сотни беженцев ждут здесь своей регистрации, чтобы ехать дальше в страны западной Европы.
С помощью популистской риторики хорватская оппозиция пытается использовать тему беженцев в предвыборной борьбе. Однако огромное количество людей готовы прийти на помощь. Репортаж DW.
Венгрия закрыла границы для беженцев и начала строить новое заграждение на границе с Хорватией. Но Загреб тоже не справляется с массовым притоком беженцев и отправляет их обратно на границу с Венгрией.
На границе Хорватии и Венгрии скопились тысячи беженцев. Будапешт выразил Загребу недовольство из-за несогласованных действий.
Хортватия признала присутствие своих граждан на востоке Украины. По данным правительства в Загребе, хорваты присоединились к украинским армейским подразделениям.
Проект о национальных государствах и культурной идентичности подготовлен Институтом имени Гёте и Немецким историческим музеем.
Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров получил хорватское гражданство. Загреб объяснил выдачу паспорта тем, что шахматист открыто поддерживал страну во время войн в бывшей Югославии.
Евросоюз начал расследование в отношении Хорватии за нарушение ею бюджетной дисциплины. Загреб в ответ объявил о принятии мер по сокращению дефицита госбюджета.
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