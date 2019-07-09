Заговор 20 июля: "Фюрер Адольф Гитлер мертв"

О заговоре против Гитлера и покушении в ставке "Волчье логово" рассказывает выставка в Дрездене. Там можно даже зайти в барак, где было совершено покушение.
20 июля 1944 года в ставке Гитлера "Волчье логово" была сделана самая удачная из многочисленных попыток совершить покушение на "фюрера". Полковник Генерального штаба граф Клаус Шенк фон Штауффенберг (Claus Schenk von Stauffenberg) пронес в своем портфеле взрывное устройство в барак, где проходило совещание с участием Гитлера. Он поставил портфель на пол и под благовидным предлогом вышел. Через несколько минут раздался мощный взрыв. Четыре человека были убиты, множество ранено, обвалились стены и крыша...
Но Гитлер уцелел. Его спас дубовый стол, под который один из участников совещания задвинул портфель Штауффенберга: он ему мешал. Полковник тем временем летел в Берлин, уверенный в том, что покушение удалось.
"Фюрер Адольф Гитлер мертв", - объявили организаторы заговора, собравшиеся в военном министерстве в Берлине. Именно так называется выставка в Военно-историческом музее бундесвера в Дрездене, посвященная заговору 20 июля. Она рассказывает о его участниках, о том, как было совершено покушение, о жестоком подавлении мятежа противников национал-социалистов. Штауффенберга и четырех других высших офицеров расстреляли уже в ночь 20 июля. Множество других людей были казнены нацистами позже.
Заговор 20 июля в кино и в реальности
Центральный экспонат выставки - зал, где проходило 20 июля 1944 года совещание в ставке "Волчье логово". Это, естественно, копия, реконструкция, сделанная для съемок фильма "Операция "Валькирия" с Томом Крузом в главной роли. Его Штауффенберг - герой по всем канонам Голливуда. Другим организаторам и участникам заговора против Гитлера достались, так сказать, роли второго плана. И хотя фильм "Операция "Валькирия", как подчеркивают историки, очень точно передает события 20 июля, все же Штауффенберг был, конечно, не один. Сегодня известны имена почти 200 заговорщиков (кстати, не только офицеров). Полтора десятка из них, стоявших во главе заговора, особенно подробно представлены в экспозиции: их биографии, движущие мотивы, взгляды.
Самым высокопоставленным военным среди участников заговора был кавалер двух "Железных крестов", генерал-фельдмаршал Эрвин фон Вицлебен (Job Wilhelm Georg Erdmann "Erwin" von Witzleben). Потомственный прусский дворянин и убежденный монархист, он уже с 1938 года находился в определенной оппозиции к национал-социалистам. Позже ушел в отставку. 20 июля фон Вицлебен в полной военной форме с фельдмаршальским жезлом приехал в военное министерство в Берлине, которое было центром заговора, и заявил, как и планировали заговорщики, что принимает на себя обязанности главнокомандующего вермахтом. После разгрома заговора был арестован и казнен национал-социалистами.
Среди экспонатов выставки в Дрездене есть бюст Эрвина фон Вицлебена. У него особая история. Скульптор, сделавший его еще в начале войны, был вынужден спрятать его на чердаке дома своей невесты. Это скрывали даже от ее родителей, для которых Вицлебен был предателем родины и врагом народа. Лишь в 1950-е годы о бюсте вспомнили.
Кто боролся против Гитлера?
Неожиданный и, безусловно, любопытный экспонат выставки - альбом, или, скорее, папка графических портретов немецких участников Сопротивления нацистскому режиму. Любопытен он тем, что из всех консервативных военных, которые организовали покушение на Гитлера в июле 1944 года, в этой галерее мы найдем одного-единственного человека - самого полковника фон Штауффенберга. Больше никого.
Дело в том, что этот альбом был выпущен в Восточной Германии, а там суть и характер заговора замалчивались. В этой папке есть портреты коммунистов, рабочих, бойцов интербригад гражданской войны в Испании, а участники заговора 20 июля, согласно идеологической интерпретации гэдээровских пропагандистов, все сплошь были милитаристами, империалистами и "аристократическими клевретами великогерманской военщины".
Исключение сделали лишь для тех генералов "третьего рейха", которые, попав в советский плен, вошли в так называемыйкомитет "Свободная Германия", созданный в 1943 году компартией Германии на территории СССР. Они, в отличие, например, от Вицлебена, казненного нацистами, были "переквалифицированы" в антифашистов.
Полковник фон Штауффенберг попал в эту галерею избранных портретов, очевидно, потому, что без офицера, взорвавшего Гитлера, тут уж никак было не обойтись. Но и его, человека национально-консервативных взглядов, в ГДР подчеркнуто ставили, как показывает выставка в Дрездене, в непосредственную близость к коммунистическому Сопротивлению.
Левых взглядов ни Штауффенберг, ни его соратники даже отдаленно не придерживались. Но и ценности парламентской демократии были чужды элитарным взглядам потомственного аристократа. Умаляет ли это значение заговора 20 июля?
Директор Военно-исторического музея, полковник Армин Вагнер (Armin Wagner) отвечает на этот вопрос так: "Даже если организаторы покушения на Гитлера не ставили своей целью создание плюралистического демократического строя, каким мы представляем его сегодня, то все равно это было выступление в защиту права и свободы, как они их понимали. А право и свобода - фундаментальные основы демократии".
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