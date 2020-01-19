 Завод Tesla под Берлином: чем недовольны местные жители | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 22.01.2020

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Германия

Завод Tesla под Берлином: чем недовольны местные жители

Автоконцерн Tesla планирует построить в Германии завод по производству электромобилей, который обеспечит около 8000 новых рабочих мест. Однако многие местные жители протестуют против этого.

Жители муниципалитета Грюнхайде протестуют против строительства завода Tesla, 18 января

Жители муниципалитета Грюнхайде протестуют против строительства завода Tesla, 18 января

Глава американского автоконцерна Tesla Илон Маск собирается построить под Берлином свой первый европейский завод - так называемую гигафабрику, которая будет выпускать аккумуляторы и электромобили. Руководство корпорации уже договорилось с федеральной землей Бранденбург о покупке для этой цели земельного участка площадью около 300 га за 41 млн евро.

Ожидается, что уже с лета 2021 года в муниципалитете Грюнхайде в 40 километрах к юго-востоку от Берлина ежегодно будут сходить с конвейера 150 000 машин Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 000 автомобилей в год.

Tesla планирует вырубить 300 га леса

Однако амбициозным планам концерна рады далеко не все. На сегодняшний день в живописном местечке Грюнхайде с густыми лесами и многочисленными водоемами проживает около 8000 человек: многие из них специально переехали сюда, чтобы жить вдалеке от столичного шума и суеты.

Окрестности Грюнхайде

Окрестности Грюнхайде славятся своими водоемами

Перед началом строительства фабрики, однако, Tesla собирается вырубить около 300 га леса: это вызвало широкое недовольство среди местного населения. 18 января около 200 жителей Грюнхайде вышли на акцию протеста.  Параллельно в муниципалитете прошла и демонстрация в поддержку концерна. По данным полиции, в этом мероприятии приняли участие около 30 человек, а по сведениям организаторов - 50.

Местные жители - за и против строительства завода

"Многие жители Грюнхайде беспокоятся о лесе, который должен быть вырублен из-за строительства гигафабрики, но не видят того, что в конечном счете она поможет спасти гораздо большее количество деревьев", - отмечает один из сторонников строительства завода. - "На дорогах станет больше электромобилей и меньше автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые потребляют биотопливо из сырья, выращенного на обширных расчищенных от леса территориях", - поясняет он.

Лесной массив в Грюнхайде

Некоторые жители Грюнхайде считают вырубку 300 га леса непростительной роскошью

Его мнение, однако, разделяют далеко не все. "Мы, немцы, ищем виноватых в вырубке леса в Бразилии, а у себя дома безо всяких колебаний позволяем вырубить нетронутый лесной массив ради промышленного инвестиционного проекта", - говорит другой житель Грюнхайде. На его взгляд, местные власти должны были предложить Tesla другой участок земли - к примеру, в южной части федеральной земли Бранденбург, где постепенно прекращается добыча угля и обширные территории остаются свободными.

Резервуары питьевой воды под угрозой?

Помимо прочего многих беспокоит и отсутствие достоверной информации о том, что в результате строительства завода произойдет с грунтовыми водами и резервуарами питьевой воды в регионе. Участок, на котором планируется построить фабрику Tesla, находится в водоохранной зоне.

Контекст

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На новом предприятии Tesla под Берлином будут выпускаться электромобили и батареи к ним. Реализация проекта позволит создать около 10 тысяч новых рабочих мест. (13.11.2019)

Ранее появились неподтвержденные сведения о том, что Tesla планирует пробурить на территории завода свою собственную скважину: это позволило бы компании получить доступ к большим объемам воды, которые ей потребуются в процессе производства. "Если Tesla действительно будет использовать собственную скважину, то уровень воды в наших озерах резко понизится", - полагает один из протестующих.

8000 рабочих мест, но для кого?

Ожидается, что на гигафабрике будутзаняты около 8000 человек, однако местные жители не видят в этом для себя никакой пользы. "Во-первых, большинство жителей Грюнхайде здесь просто живут, а работают в Берлине или где-нибудь еще, поэтому здесь нет серьезных проблем с безработицей", - рассказывает женщина, пришедшая на акцию протеста.

"Во-вторых, Tesla не будет нанимать местных жителей, так как у нас нет специалистов по производству электромобилей: сотрудники приедут из других городов Германии и из-за рубежа. Таким образом, мы не получим от завода прямой выгоды, однако лишимся нашей идиллической общины", - заключает она.

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    Автор: Андрей Гурков


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