Завод Tesla под Берлином: местные жители обсуждают "за" и "против"

Грюнхайде - живописное местечко в 40 километрах к юго-востоку от Берлина. Именно в этом городке с населением 8500 человек глава корпорации Tesla Илон Маск собирается построить свой первый европейский завод - так называемую Gigafactory (гигафабрику), которая будет выпускать аккумуляторы и электромобили уже с 2021 года.

Власти приветствуют планы Маска

Это заявление широко освещали немецкие СМИ. Оценки и прогнозы экспертов в целом были весьма положительными, а реакция властей, как федеральных, так и земельных, - отчасти просто восторженной. К примеру, Дитмар Войдке (Dietmar Woidke), премьер-министр земли Бранденбург, где планируют построить завод, не скрывал своей радости: "Это превосходная новость для нашей земли".

Дитмар Войдке

Окрестности Грюнхайде славятся густыми лесами, десятью озерами, двумя реками - и только одной зарядной станцией Tesla Destination Charger, расположенной с тыльной стороны обычной АЗС. Нельзя сказать, что эта зарядная станция так уж необходима Перу Хайнекену (Peer Heineken), 46-летнему владельцу Tesla Model 3.

У него есть собственная зарядная установка в Кагеле, районе Грюнхайде, где он проживает с семьей. Пер - IT-специалист, работающий в сфере оптимизации кадрового документооборота крупных компаний. Он поясняет, что переехал сюда из деловой части Берлина семь лет назад, "чтобы дети росли в живописной и уютной обстановке".

Вездесущий Маск добрался до Грюнхайде

Хайнекен рассказывает, что в их семье Илон Маск и его многочисленные проекты, включая электромобили Tesla, - постоянная тема для обсуждения за ужином. И она стала таковой задолго до того, как 12 ноября Маск сообщил, что первая европейская гигафабрика Tesla будет построена именно в Грюнхайде.

Илон Маск всегда переполнен планами и идеями

Стремление Маска к инновациям особенно привлекает Силаса - старшего сына Пера Хайнекена. Силас, большой поклонник американского бизнесмена и изобретателя, даже не поленился прослушать его 17-часовую аудиобиографию, составленную Эшли Вэнс.

"Я восхищен многочисленными технологическими проектами Илона Маска. Он производит впечатление очень энергичного человека, - делится с DW 13-летний Силас. - Хотя Маск сверхбогат и известен как жесткий бизнесмен, он умеет общаться и вести дела, сохраняя хорошее чувство юмора".

Завод Tesla может стать для Грюнхейде и благословением, и проклятием?

Информация о скором строительстве гигафабрики Tesla в буквальном смысле по соседству с их домом дало толчок новым дискуссиям в семье Хайнекенов.

Пока в Грюнхайде можно подзарядить электромобиль только в одном месте

"С одной стороны, завод даст желанный инновационный и технологический импульс нашему региону, - констатирует Пер Хайнекен. - С другой - часть леса придется вырубить, и неясно, останется ли наш городок таким же беззаботным как сейчас, когда 10 тысяч человек будут ежедневно приезжать сюда на работу и дополнительно около тысячи или двух окончательно обоснуются в Грюнхайде".

Здесь даже сейчас пробки на дорогах, добавляет Пер. Так что гигафабрика (где, как ожидается, будут заняты около 8000 человек) может, по его выражению, "оказаться одновременно и благословением, и проклятием".

Симпатии семьи Хайнекен к электрокару Tesla неизменны

Силас настроен более позитивно, чем отец: "Я глубоко убежден, что фабрика даст импульс ускоренному развитию необходимой инфраструктуры в нашем регионе и в том числе, конечно, значительному росту числа зарядных станций для электромобилей". Германия, по мнению подростка, в целом нуждается в гораздо более высоком уровне электромобильности, и "Tesla определенно может в этом помочь".

Как повлияет на жизнь в Грюнхайде завод Tesla, пока никто не знает

В свою очередь Хайнекен-ставрший полагает, что многое будет зависеть от того, захотят ли местные власти приложить дополнительные усилия, чтобы превратить регион в образец использования солнечных батарей, скоростного интернета и удобного транспортного сообщения, а также в место для разнообразного досуга.

Независимо от того, что происходит сейчас в Грюнхайде и что городку предстоит пережить, глубокие симпатии семьи Хайнекен к электрокару Tesla, похоже, не изменятся. Их собственная зарядная станция состоит из солнечных батарей и двух аккумуляторов Tesla Powerwall, установленных на крыше дома.

Наступление электромобильности на авторынке Германии

"Когда я покупал Tesla Model 3, мною двигала иррациональность в сочетании со здравым смыслом, - вспоминает Пер. - Я хотел управлять шикарным и стильным автомобилем, но непременно работающим на электротяге. Мне нужна была машина, которую я бы смог заряжать дома без малейших выбросов углекислого газа. Сегодня я могу сказать, что при ее покупке действительно принял очень разумное решение".

И не забывайте о том, как весело путешествовать на таком автомобиле, добавляет Силас: "Это самая лучшая машина из всех, что у нас когда-либо были, и лучшая, на которой я когда-либо путешествовал". На этом любовь Силаса к Tesla не заканчивается.

Он сообщил DW, что всерьез подумывает о производственной практике и работе на будущей гигафабрике: "Если у меня появится шанс, я воспользуюсь им и, возможно, даже проработаю там всю свою жизнь, если это позволит мне стать финансово независимым". Я даже запустил нечто вроде "тесломании" среди своих друзей, говорит Силас с улыбкой: "Мы отлично повеселились, представляя, чем именно могли бы заняться на новом заводе".

Сейчас никто точно не знает, как повлияет гигафабрика Tesla на привычный образ жизни тех, кто обосновался в тихом и уютном Грюнхайде. И никто не знает, как ее работа отразится на немецких автопроизводителях. Это определенно вызов для них, констатирует Пер Хайнекен.

"Строя крупный завод здесь, в Германии, Илон Маск, безусловно, действует стратегически. В конце концов, многие важные поставщики автоконцернов все еще базируются в нашей стране. Но это также немного похоже и на вызов, брошенный им таким компаниям, как BMW и Mercedes. Хочется надеяться, что он станет тем звоночком, который будет мотивировать немецкий автопром больше инвестировать в электромобильность".

Смотрите также:

"Электрическая революция" в автопроме Доля рынка в Норвегии - почти треть Мировой лидер в области электромобильности - Норвегия. Благодаря масштабной программе господдержки здесь уже 28 процентов регистрируемых новых легковых машин имеют чисто электрический или гибридный двигатель. К этой станции быстрой зарядки в городе Моссе подключена японская модель Nissan Leaf - с 2010 года самый продаваемый в мире электромобиль.

"Электрическая революция" в автопроме Самый большой спрос - в Китае Крупнейшим рынком электромобилей еще в 2015 году стал, обогнав США, Китай. В 2016 году продажи вновь выросли более чем в два раза. Причем лидируют не зарубежные, а многочисленные местные производители, предлагающие растущий выбор бюджетных моделей. Китайские автолюбители очень увлечены новой технологией, а государство их поддерживает: оно хочет снизить загазованность в городах-миллионниках.

"Электрическая революция" в автопроме Магазин заманивает бесплатной зарядкой "Зарядиться солнцем" предлагают бесплатные электрозаправки, которые устанавливает теперь на парковках своих супермаркетов ведущий немецкий дискаунтер Aldi. Маркетинговый расчет очевиден: пока электромобиль подзаряжается, его владелец закупается. А электричество поступает прямо с крыши магазина, где ритейлер установил солнечные батареи.

"Электрическая революция" в автопроме Почтальон подъедет бесшумно На электрическую тягу переходят в Германии не только легковые, но и коммерческие автомобили. Компания StreetScooter принадлежит немецкому почтовому концерну Deutsche Post DHL, специально разработала для него минифургон для развоза посылок и весной 2016 года начала его серийное производство. С 2017 года почтальоны будут ежегодно получать по 10 тысяч таких служебных машин.

"Электрическая революция" в автопроме BMW рассчитывает на богатых китайцев В премиум-сегменте в борьбу за богатых китайских автомобилистов включился немецкий концерн BMW. Весной 2016 года он представил на автосалоне в Пекине - помимо обновленной компактной модели BMW i3 с электрическим мотором - спортивный гибрид BMW i8, стоящий в Германии 130-145 тысяч евро. В начале года баварский автостроитель провозгласил стратегический поворот в сторону электромобильности.

"Электрическая революция" в автопроме Илон Маск и его Tesla Пока в премиум-классе самый популярный в мире электромобиль - продаваемая с 2012 года Model S американской компании Tesla Motors. Ее возглавляет харизматичный милллиардер Илон Маск, одержимый идеей электромобильности. В 2017 году калифорнийский завод Tesla должен начать серийный выпуск электромобиля среднего класса. Model 3 будет стоить 35 тысяч долларов. На нее уже поступило 400 тысяч заказов.

"Электрическая революция" в автопроме Volkswagen обещает 30 новых моделей Радикальный стратегический разворот совершил в 2016 году крупнейший автостроитель Европы Volkswagen. До 2025 года он разработает 30 моделей электромобилей и гибридов. Принципиально новая платформа для автомобилей с электромотором I.D. уже готова. Производство на ее основе начнется к 2020 году. Аналог VW Golf сможет проехать без подзарядки до 600 километров и будет стоить как и бензиновая модель.

"Электрическая революция" в автопроме Google готовится стать автостроителем И мировой автопром, и IT-компании серьезно занялись темой автономного вождения. Один из первопроходцев в этой области - Google. Сначала американский интернет-гигант экспериментировал с японской моделью Toyota Prius - первым в мире серийным автомобилем с гибридным двигателем. А к концу 2014 года представил собственный электромобиль без руля и педалей. И продолжает экспериментировать.

"Электрическая революция" в автопроме Автономное вождение от Nissan Вполне возможно, что Google и Apple в конце концов предпочтут сосредоточиться на разработке софта для автономного вождения - а собственно автостроение предоставят тем, кто занимается этим уже более ста лет. Например, французско-японскому концерну Renault-Nissan. Его глава Карлос Гон в начале 2016 года демонстрировал разработки своей фирмы именно в калифорнийской Кремниевой долине. Автор: Андрей Гурков

