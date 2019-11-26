Завод Tesla под Берлином: местные жители обсуждают "за" и "против"

Решение Маска построить первый в Европе завод Tesla под Берлином окрылило местные власти. Немецкая семья, имеющая Model 3 и живущая там, где вырастет завод, прокомментировала DW эту новость.
Грюнхайде - живописное местечко в 40 километрах к юго-востоку от Берлина. Именно в этом городке с населением 8500 человек глава корпорации Tesla Илон Маск собирается построить свой первый европейский завод - так называемую Gigafactory (гигафабрику), которая будет выпускать аккумуляторы и электромобили уже с 2021 года.
Власти приветствуют планы Маска
Это заявление широко освещали немецкие СМИ. Оценки и прогнозы экспертов в целом были весьма положительными, а реакция властей, как федеральных, так и земельных, - отчасти просто восторженной. К примеру, Дитмар Войдке (Dietmar Woidke), премьер-министр земли Бранденбург, где планируют построить завод, не скрывал своей радости: "Это превосходная новость для нашей земли".
Окрестности Грюнхайде славятся густыми лесами, десятью озерами, двумя реками - и только одной зарядной станцией Tesla Destination Charger, расположенной с тыльной стороны обычной АЗС. Нельзя сказать, что эта зарядная станция так уж необходима Перу Хайнекену (Peer Heineken), 46-летнему владельцу Tesla Model 3.
У него есть собственная зарядная установка в Кагеле, районе Грюнхайде, где он проживает с семьей. Пер - IT-специалист, работающий в сфере оптимизации кадрового документооборота крупных компаний. Он поясняет, что переехал сюда из деловой части Берлина семь лет назад, "чтобы дети росли в живописной и уютной обстановке".
Вездесущий Маск добрался до Грюнхайде
Хайнекен рассказывает, что в их семье Илон Маск и его многочисленные проекты, включая электромобили Tesla, - постоянная тема для обсуждения за ужином. И она стала таковой задолго до того, как 12 ноября Маск сообщил, что первая европейская гигафабрика Tesla будет построена именно в Грюнхайде.
Стремление Маска к инновациям особенно привлекает Силаса - старшего сына Пера Хайнекена. Силас, большой поклонник американского бизнесмена и изобретателя, даже не поленился прослушать его 17-часовую аудиобиографию, составленную Эшли Вэнс.
"Я восхищен многочисленными технологическими проектами Илона Маска. Он производит впечатление очень энергичного человека, - делится с DW 13-летний Силас. - Хотя Маск сверхбогат и известен как жесткий бизнесмен, он умеет общаться и вести дела, сохраняя хорошее чувство юмора".
Завод Tesla может стать для Грюнхейде и благословением, и проклятием?
Информация о скором строительстве гигафабрики Tesla в буквальном смысле по соседству с их домом дало толчок новым дискуссиям в семье Хайнекенов.
"С одной стороны, завод даст желанный инновационный и технологический импульс нашему региону, - констатирует Пер Хайнекен. - С другой - часть леса придется вырубить, и неясно, останется ли наш городок таким же беззаботным как сейчас, когда 10 тысяч человек будут ежедневно приезжать сюда на работу и дополнительно около тысячи или двух окончательно обоснуются в Грюнхайде".
Здесь даже сейчас пробки на дорогах, добавляет Пер. Так что гигафабрика (где, как ожидается, будут заняты около 8000 человек) может, по его выражению, "оказаться одновременно и благословением, и проклятием".
Симпатии семьи Хайнекен к электрокару Tesla неизменны
Силас настроен более позитивно, чем отец: "Я глубоко убежден, что фабрика даст импульс ускоренному развитию необходимой инфраструктуры в нашем регионе и в том числе, конечно, значительному росту числа зарядных станций для электромобилей". Германия, по мнению подростка, в целом нуждается в гораздо более высоком уровне электромобильности, и "Tesla определенно может в этом помочь".
В свою очередь Хайнекен-ставрший полагает, что многое будет зависеть от того, захотят ли местные власти приложить дополнительные усилия, чтобы превратить регион в образец использования солнечных батарей, скоростного интернета и удобного транспортного сообщения, а также в место для разнообразного досуга.
Независимо от того, что происходит сейчас в Грюнхайде и что городку предстоит пережить, глубокие симпатии семьи Хайнекен к электрокару Tesla, похоже, не изменятся. Их собственная зарядная станция состоит из солнечных батарей и двух аккумуляторов Tesla Powerwall, установленных на крыше дома.
Наступление электромобильности на авторынке Германии
"Когда я покупал Tesla Model 3, мною двигала иррациональность в сочетании со здравым смыслом, - вспоминает Пер. - Я хотел управлять шикарным и стильным автомобилем, но непременно работающим на электротяге. Мне нужна была машина, которую я бы смог заряжать дома без малейших выбросов углекислого газа. Сегодня я могу сказать, что при ее покупке действительно принял очень разумное решение".
И не забывайте о том, как весело путешествовать на таком автомобиле, добавляет Силас: "Это самая лучшая машина из всех, что у нас когда-либо были, и лучшая, на которой я когда-либо путешествовал". На этом любовь Силаса к Tesla не заканчивается.
Он сообщил DW, что всерьез подумывает о производственной практике и работе на будущей гигафабрике: "Если у меня появится шанс, я воспользуюсь им и, возможно, даже проработаю там всю свою жизнь, если это позволит мне стать финансово независимым". Я даже запустил нечто вроде "тесломании" среди своих друзей, говорит Силас с улыбкой: "Мы отлично повеселились, представляя, чем именно могли бы заняться на новом заводе".
Сейчас никто точно не знает, как повлияет гигафабрика Tesla на привычный образ жизни тех, кто обосновался в тихом и уютном Грюнхайде. И никто не знает, как ее работа отразится на немецких автопроизводителях. Это определенно вызов для них, констатирует Пер Хайнекен.
"Строя крупный завод здесь, в Германии, Илон Маск, безусловно, действует стратегически. В конце концов, многие важные поставщики автоконцернов все еще базируются в нашей стране. Но это также немного похоже и на вызов, брошенный им таким компаниям, как BMW и Mercedes. Хочется надеяться, что он станет тем звоночком, который будет мотивировать немецкий автопром больше инвестировать в электромобильность".
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