Завод в Светлогорске - пример неудачи китайских инвестиций в Беларуси?

"Представьте, что вы дышите смесью резкого запаха гниющей капусты и канализации", - так описывает химик Вадим Болбас последствия от работы завода сульфатной беленой целлюлозы, построенного в Светлогорске Гомельской области китайской компанией China CAMC Engineering Co., LTD. Весь свой трудовой путь Болбас прошел на соседнем химическом гиганте - заводе "Химволокно".

По его мнению, только наличие в городе специалистов-медиков и химиков, подготовленных для работы во вредных условиях, помешало властям скрыть, по сути, экологическую катастрофу. Что происходит в Светлогорске - выясняла DW.

Выбросы меркаптана - причина загрязнения воздуха в Светлогорске

Крайне неприятный запах, поясняет Вадим Болбас, дает меркаптан - вещество второго класса опасности, которое выделяется при варке древесины в химикатах. Этот бесцветный ядовитый газ почти в два раза тяжелее воздуха, поэтому заполняет низины и может распределяться по поверхности города неравномерно. Местные власти, продолжает Болбас, изначально отрицали загрязнение воздуха химическими соединениями, ведь методик замера меркаптана в Беларуси до сих пор не было, с ним просто не работали.

Активист-эколог Анатолий Змитрович (слева) и химик Вадим Болбас

Первыми жертвами ядовитых выбросов стали жители пригородного поселка Якимова Слобода. Одна из улиц этого населенного пункта, в котором живет тысяча человек, находится прямо за забором нового белорусско-китайского предприятия.

Кроме удушливого запаха они стали ощущать симптомы отравления: тошноту, вялость, беспричинно слезились глаза, у кого-то на языке появились небольшие язвы. Между тем завод, запущенный летом со второй попытки, в конце октября остановился на неопределенный срок.

По указу Лукашенко

Китайская компания China CAMC Engineering Co., LTD в качестве генподрядчика начала возводить завод в Светлогорске в 2012 году после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ №391 "О строительстве завода по производству сульфатной беленой целлюлозы". Стоимость инвестпроекта составила около 850 миллионов долларов США, из них 654 миллиона приходилось на кредит, предоставленный правительству Беларуси Экспортно-импортным и Индустриально-коммерческим банками Китая.

В пригородном поселке Якимова Слобода первыми почувствовали запах ядовитого газа меркаптан

Запуск завода планировался на 2015 год, однако был перенесен на ноябрь 2017-го. Пробный пуск ровно год назад оказался неудачным - город накрыл едкий неприятный запах, и местные жители заявили об экологической катастрофе. Вторая попытка запуска также провалилась - начав работать в июле, в конце октября завод был остановлен на неопределенный срок.

Жалобы жителей Светлогорска породили репрессии

Сегодня недовольные жители поселка панически боятся называть даже свои имена. Почти все они пенсионеры, поясняет одна из самых активных женщин, но власти пошли на хитрый ход - угрожают им через детей. Даже их внуки и племянники предупреждены, что если старики не прекратят открыто выступать против завода, то кто-то может лишиться работы по истечении контракта.

Алена Маслюкова

Говоря о противостоянии с властями, недовольные светлогорцы свои слова подтверждают документально. На встречу с корреспондентом DW они принесли папку с копиями более тридцати жалоб, направленных во все возможные ведомства - от местной санстанции до Совета министров. Власти отреагировали лишь в январе 2018 года - через два месяца после запуска завода Минприроды обязал остановить производство, а тогдашний вице-премьер Владимир Семашко стал лично курировать устранение недостатков.

Однако и вмешательство чиновника столь высокого ранга не помогло, констатирует светлогорская правозащитница Алена Маслюкова. Повторный тестовый запуск, начавшийся 7 июля, снова закончился неудачей (полученная продукция не соответствовала заявленному качеству, а воздух вновь был загрязнен) и вызвал волну протестов местных жителей.

Сегодня завод и вовсе стоит. По словам местной жительницы, чей родственник работает на предприятии, китайские специалисты покинули его, забрав с собой электронные платы управления оборудованием, а к охране завода приступил департамент МВД Беларуси "Охрана".

Ставка властей Беларуси на китайские инвестиции ошибочна?

Комментарий от руководства завода DW получить не удалось. Услышав о чем будет вопрос, в приемной директора со словами "без комментариев" просто бросили трубку. Однако охранники на проходной подтвердили, что предприятие действительно остановилось на неопределенный срок, а китайские рабочие в полном составе покинули его.

Китайские рабочие в полном составе покинули завод беленой целлюлозы в Солигорске

Власти допустили стратегическую ошибку, сделав ставку на китайские инвестиции, считает химик Вадим Болбас. Ведь оборудование, установленное на заводе, как стало известно из открытых источников, вовсе не китайское, а привезено из Австрии и Финляндии. А вот его монтаж и наладку, продолжает Болбас, осуществляли китайские специалисты. По какой-то причине часть технологических машин не работает. В частности, установка по выжиганию меркаптана.

Экологический активист Анатолий Змитрович уверен, что похожая ситуация ожидает и аккумуляторный завод в Бресте, и все другие подобные инвестиционные проекты. О нарушениях экологических норм, считает он, уже можно говорить, как об общей методике строительства новых предприятий. "Чтобы привлечь инвесторов, на уровне правительства дается индульгенция на нарушение экологического законодательства", - полагает Анатолий Змитрович.

И обращает внимание на пункт 3.2 указа президента, в котором говорится, что "при разработке проектной документации на строительство объектов завода разрешается применение технических требований и условий, а также стандартов Китайской Народной Республики". А подрядчик уже потом должен адаптировать проектную документацию к белорусским нормам. Это абсурд, считает Змитрович, ведь адаптация возможна только одна - принятие норм КНР. Завод в нынешнем состоянии он назвал незапускаемым.

Тем временем, отмечает Алена Маслюкова, власти делают все, чтобы заставить активистов замолчать. Уже девять раз она подавала заявки на проведение митинга и получила столько же отказов. Более того, когда в сентябре местная молодежь стихийно провела флэш-моб (около 150 человек в медицинских масках с зелеными шариками вышли гулять на центральную площадь), Елена Маслюкова и Анатолий Змитрович были за это оштрафованы. За организацию несанкционированного массового мероприятия, к которому по признанию Маслюковой, они не имели никакого отношения, они получили штрафы в 250 и 200 евро соответственно.

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