 Завершено расследование крушения самолета SSJ-100 в Шереметьево | Новости из Германии о России | DW | 03.12.2019

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Россия

Завершено расследование крушения самолета SSJ-100 в Шереметьево

Командира экипажа Дениса Евдокимова следствие считает виновным в гибели 41 человека. Второй пилот проходит по делу как потерпевший. "Аэрофлот" признан потерпевшей стороной, его ущерб оценили в 1,5 млрд рублей.

Самолет Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года

Самолет Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года

Следственный комитет РФ завершил расследование крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево, сообщил "Интерфакс" во вторник, 3 декабря. Обвинение в гибели 41 человека предъявлено командиру экипажа самолета Денису Евдокимову.  Его адвокат Наталья Митусова считает обвинения несправедливыми и необоснованными. Второй пилот признан потерпевшим по делу. "Для нас это непонятно, потому что экипаж работает слаженно", - сказала Митусова.

Контекст

Катастрофа 5 мая в Шереметьево вызвала у многих пассажиров страх перед самолетом SSJ100. Паниковать не стоит, заверяют эксперты. Но будущее авиалайнера сейчас туманнее, чем прежде. (21.05.2019)

По данным Межгосударственного авиационного комитета, 5 мая после удара молнии у лайнера Sukhoi Superjet 100 отключился автопилот. При посадке сломались стойки шасси, произошел пожар. (14.06.2019)

Ранее она предъявила следствию претензии в том, что все ходатайства о проведении дополнительных экспертиз по делу, в том числе по определению исправности самолета в момент посадки, были отклонены.

Компания "Аэрофлот" признана потерпевшей стороной, ее ущерб оценен в 1,5 млрд рублей.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в июне опубликовал предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100. В нем нет окончательных выводов о причинах аварийной посадки.

Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая выполнял рейс Москва - Мурманск. Вскоре после вылета экипаж запросил аварийную посадку. После жесткого приземления с полными баками возник пожар, огонь полностью охватил хвостовую часть самолета. Из 78 пассажиров и членов экипажа спаслись 37 человек.

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    Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов


 

Смотреть видео 02:54

Что говорят в Германии о причинах авиакатастрофы Superjet 100?

 

Контекст

Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

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