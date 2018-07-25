 Забастовка Ryanair затронула десятки тысяч пассажиров | Новости из Германии о Европе | DW | 25.07.2018

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Европа

Забастовка Ryanair затронула десятки тысяч пассажиров

Лоукостер Ryanair из-за стачки бортпроводников отменил рейсы в Бельгии, Испании, Португалии, Италии и Германии.

Плакат, посвященный забастовке Ryanair, в аэропорту Брюсселя

Плакат, посвященный забастовке Ryanair, в аэропорту Брюсселя

Двухдневная забастовка бортпроводников ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, начавшаяся в среду, 25 июля, затронула десятки тысяч пассажиров в Европе, не выполнены порядка 400 из запланированных рейсов.

"Мы приносим свои извинения 50 тыс. наших клиентов в Бельгии, Испании и Португалии, чьи сегодняшние вылеты были отменены в минувшую среду", - сообщила в Twitter пресс-служба компании. По ее данным, Ryanair решила вопрос с выплатами и размещением этой группы пассажиров.

В Италии не будут выполнены минимум 80 рейсов

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В то же время, как пояснили в крупнейшем профсоюзном объединении Италии CGIL, из-за стачки там не состоятся минимум 80 рейсов. Это коснулось, в частности, международного аэропорта Пизы и воздушной гавани Орио-аль-Серио имени Караваджо в Бергамо. Многие путешественники не были заранее предупреждены об акции и узнали о ней непосредственно перед вылетом.

В немецком аэропорту Кельн/Бонн 25 и 26 июля отменены 16 рейсов, в Берлин-Шенефельд - семь. Затронуты и другие воздушные гавани в ФРГ- в Меммингене, Нюрнберге, Гамбурге и еще ряде городов.

Улучшение тарифных условий

Профсоюз летчиков и пилотов Cockpit добивается от лоукостера Ryanair о повышении тарифов на оплату труда. Хотя руководство пошло на ряд уступок, профсоюзы не отказались от проведения стачки бортпроводников. Ориентиром для переговоров называются тарифные условия туроператора Tui, который, как и Ryanair, использует самолеты Boeing 737.

Ryanair базируется в Ирландии, однако выполняет полеты по всем Евросоюзу и в ряд других стран, используя в качестве крупных пересадочных узлов многие аэропорты, включая Шенефельд в Берлине. 

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    Автор: Ксения Сафронова


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