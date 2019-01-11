 Забастовка в Германии 15 января охватит шесть аэропортов | Новости из Германии о Германии | DW | 13.01.2019

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Германия

Забастовка в Германии 15 января охватит шесть аэропортов

Профсоюз Verdi требует повысить зарплату 23 тысячам работников сферы обеспечения безопасности аэропортов. По его мнению, работодатель не выдвинул предложения, которое позволило бы избежать забастовки.

Члены профсоюза Ver.di требуют повышения зарплаты

Профсоюз Verdi, требующий повысить зарплату работникам сферы обеспечения безопасности аэропортов в ФРГ, расширил количество аэропортов, в которых во вторник, 15 января, пройдет предупредительная забастовка.

Помимо Франкфурта-на-Майне, стачка состоится в аэропортах Ганновера, Бремена, Галле, Дрездена и Эрфурта, сообщил в воскресенье, 13 января. представитель Verdi. По его словам, пассажирам рекомендовано готовиться к значительным перебоям в воздушном сообщении.

Контекст

В связи с забастовкой работников служб безопасности в аэропортах Тегель и Шенефельд пострадают пассажиры около 80 утренних рейсов. Среди отменивших вылеты и российский "Аэрофлот". (07.01.2019)

Из-за предупредительной забастовки железнодорожников компания Deutsche Bahn приостановила движение поездов дальнего следования. В Берлине не ходят пригородные поезда, серьезные перебои по всей стране. (10.12.2018)

В аэропортах Ганновера и Бремена забастовка начнется в 00.00 15 января и продлится сутки. В Лейпциге персонал, отвечающий за безопасность аэропорта, прекратит работу с 4.00 до 18.00, в Дрездене - с 3.00 до 21.00, в Эрфурте - с 6.00 до 22.00, во Франкфурте-на-Майне - с 2.00 до 20.00.

Профсоюз добивается повышения зарплаты до 20 евро в час для 23 тысяч работников, отвечающих за безопасность в аэропортах. Работодатель считает это требование чрезмерным. Verdi в свою очередь выражает недовольство тем, что работодатель пока не сделал серьезного предложения, которое позволило бы отказаться от предупредительной забастовки.

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    Автор: Дирк Кауфманн, Наталья Позднякова


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