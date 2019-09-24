Забанят ли в России YouTube, Facebook и Instagram?

В экспертных кругах России развернулась дискуссия о возможности блокировки в стране доступа к YouTube, Facebook и Instagram. Представители властей называют такие версии бредовыми, между тем организации, занимающиеся защитой свободы интернета, считают угрозу вполне реальной.

О возможности блокировки предупредило Общество защиты интернета (ОЗИ) - некоммерческая организация, которая специализируется на борьбе с цензурой в Сети, делает мониторинг нарушений закона в ней и ежемесячно публикует индекс свободы интернета. Директор ОЗИ Михаил Климарев считает, что российские власти готовят так называемую "стратегию постепенного отключения", которая должна завершиться к 2021 году. Насколько реальна перспектива блокировки иностранных социальных медиа в РФ, и что думают об этом технические эксперты, блогеры и оппозиционеры?

"Стратегия постепенного отключения"иностранных соцсетей

Как сообщил Климарев в интервью DW, соцсети будут отключать не одномоментно, а постепенно, чтобы избежать массовых протестов. Климарев полагает, что план российских властей будет примерно следующим: сначала пройдут громкие разбирательства в Госдуме и Совете Федерации, затем - судебные заседания и множество заявлений со стороны МИДа. Все это будет транслироваться и активно обсуждаться на ТВ и в прочих СМИ, после чего доступ к иностранным социальным медиа начнут закрывать. По прогнозам Климарева, процесс должен завершиться к началу 2021 года.

Одним из свидетельств того, что план постепенного отключения YouTube, Facebook и Instagram уже начали воплощать в жизнь, Климарев называет заседание рабочей группы временной комиссии по защите госсуверенитета России, которое прошло в Совете Федерации 12 сентября. "Там говорилось, что они будут предпринимать меры воздействия на эти корпорации. Какие меры они могут предпринимать, кроме блокировки?", - задает риторический вопрос эксперт.

Депутаты Думы обвиняют YouTube и Google, владельца видеосервиса, в нарушении законодательства России

На заседании речь шла о вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации со стороны международных организаций, в том числе Google, Facebook, Twitter, YouTube. Среди обвинений в их адрес - распространение в нарушение законодательства РФ политической рекламы накануне единого дня голосования, публикация связанных с выборами фейков, а также нарушения свободы слова - Google и видеосервис YouTube, который принадлежит Google, как было сказано, "блокировали любую альтернативную протестам (в Москве. - Ред.) точку зрения".

План постепенного отключения, озвученный Климаревым, считают вероятным и в Роскомсвободе - организации, которая мониторит законодательную деятельность в области регулирования интернета и блокировок сетевых ресурсов. "Если это произойдет, я думаю, мало кто удивится, учитывая последние тренды, которые мы наблюдаем, включая обвинения в адрес иностранных соцсетей в том, что они не соблюдают законодательство РФ и вмешиваются в российские выборы", - отметил в интервью DW Саркис Дарбинян, глава юридической службы Роскомсвободы.

В Минкомсвязи на вопрос DW о возможности блокировки Facebook, Instagram и YouTube замминистра Алексей Волин ответил так: "Мы бредовые потуги не комментируем. Чести много".

Как обычно происходит блокировка сайтов в России?

По словам Дарбиняна, процедура блокировки зависит от основания - есть внесудебные основания, например если того требуют Генпрокуратура, ФСБ, или Роскомнадзор. А есть основания, решение по которым может вынести только суд. Эксперт напомнил, что в случае с Telegram закон позволял Роскомнадзору заблокировать мессенджер на основании собственного решения по требованию ФСБ, однако власти все равно устраивали судебные разбирательства и обращались в международные инстанции, чтобы легитимизировать это решение. Похожей схемы эксперт ожидает и в случае, если власти решат запретить крупные иностранные социальные медиа.

Несмотря на все усилия Роскомнадзора, заблокировать Telegram в РФ так и не удалось

По словам Дарбиняна, позиция видеохостинга YouTube уже сегодня достаточно неоднозначна, и есть законные основания для его блокировки. "Роскомнадзор выдвигает ультиматумы в отношении Google, а Google продолжает игнорировать требования российского закона - не подключается к единому реестру Роскомнадзора, не локализует персональные данные, как этого требует российский закон, однако в ряде случаев вручную отключает некоторые видео, блокирует контент", - перечисляет Дарбинян ряд нарушений, которые, по его мнению, могут стать причиной блокировки видеосервиса.

Процедуру блокировки после предъявления претензий Дарбинян описывает так: "Роскомнадзор добавляет сетевой адрес и доменное имя в реестр, который доступен всем операторам связи. Операторы несколько раз в сутки скачивают информацию из этого реестра и совершают блокировку либо по домену, либо по сетевому адресу".

Возможно ли совсем заблокировать иностранные соцсети?

Технические эксперты, с которыми на условиях анонимности удалось поговорить DW, сходятся во мнении, что блокировка западных социальных медиа возможна, приводя в пример Китай, где Facebook, YouTube и даже Google давно запрещены. При этом специалисты также указывают на то, что блокировка потребует от властей существенных усилий, так как заблокировать крупнейшие соцсети гораздо сложнее, чем обычный сайт. К тому же, предупреждают они, это нанесет серьезный ущерб инфраструктуре интернета в целом.

В Китае Facebook и YouTube заблокированы

При этом блокировку, по их словам, при желании легко можно будет обойти пользователям, знакомым с технологиями анонимной коммуникации, такими как, например TOR или VPN. Смогут преодолеть блокировку и сами компании. Яркий пример - Telegram, который в РФ по-прежнему работает, несмотря решение о его блокировки, принятое еще в 2018 году.

Чтобы обойти запрет, Telegram использует ротацию IP адресов и другие технологические хитрости, добавил в разговоре с DW Станислав Шакиров, технический директор Роскомсвободы. "Например, Telegram использует пуш-уведомления, которые приходят на приложение Telegram в телефоне не от самого мессенждера, а через пуш-сервисы Apple и Google. Если блокировать эти пуши, то будут не работать вообще все пуши на всех мобильных телефонах Android и iPhone", - отметил Шакиров.

Блокировку соцсетей эксперты советуют обходить с помощью VPN

Заблокировать YouTube, по выражению Климарева, будет проще из-за тяжести контента. Для этого, уточняет эксперт, власти начнут постепенно изымать у операторов оборудование GGC (Google Global Cache - программно-аппаратный комплекс Google, предназначенный для оптимизации нагрузки на мощности интернет-провайдера при работе с сервисами Google. - Ред.). Что приведет к значительному ухудшению скорости загрузки YouTube-контента. "Может быть, заблокировать сервис сразу и не удастся, но можно сделать так, что YouTube смотреть будет очень трудно. Видео будет очень медленно загружаться, будут постоянные сбои", - говорит Климарев.

И предупреждает, что если власти будут блокировать Facebook, то скорее всего, это повлияет и на WhatsApp (компания принадлежит Facebook) и, по словам эксперта, использует ту же инфраструктуру. Однако, по словам эксперта, в отличие от YouTube, у Facebook есть техническое решение, похожее на решение Telegram, которое поможет избежать блокировки.

Что делать, если соцсети заблокируют в РФ?

В штабе Навального не верят, что власти России технически смогут заблокировать иностранные социальные медиа, называя провластных специалистов "криворукими". "Блокируют что-то одно - будет чувствительный удар. Но мы будем переходить на другие площадки, делится с DW координатор штаба Навального Олег Степанов, напоминая, что уже под "умное голосование" штаб расширил присутствие в соцсетях и запустил ботов в разных мессенджерах - Facebook, Viber и Telegram.

А вот политический блогер и сатирик Дмитрий Иванов, известный в YouTube под ником kamikadzedead и имеющий почти два миллиона подписчиков, из YouTube никуда уходить не собирается, называя видеосервис своим домом и работой.

Блогер уверен, что на его деятельности блокировка негативно не отразится, она лишь подогреет интерес к запретному контенту. "Так всегда происходит - в СССР выпускали самиздат и тихонько слушали "Голос Америки". А в информационном веке сдержать поток новостей просто невозможно. Могут лишь заполонить каналы связи и информации пустопорожней чушью", - сказал Kamikadze в комментарии для DW.

Блогер намерен призвать пользователей устанавливать сервисы VPN чтобы обойти запреты (VPN шифрует интернет-трафик и защищает от идентификации в интернете). Проблемой в этом случае и Kamikadze, и Климарев называют желание пользователей обходить блокировку. Климарев прогнозирует, что если так называемые нонконформисты будут не только возмущаться, но и по-прежнему находить независимую информацию, то как поведет себя "молчаливое большинство", никто спрогнозировать не может.

"Люди, верящие федеральным каналам, так и останутся блуждать в темноте, теперь уже с полной уверенностью, что других источников информации и быть не должно", - резюмировал Kamikadze.

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