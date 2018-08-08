Ж/д сообщение между Украиной и Россией: поезд дальше не идет?

Власти Украины инициируют прекращение пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. Эксперты прогнозируют, что это только расширит черный рынок автоперевозок.
Из-за отсутствия с октября 2015 года прямого авиасообщения между Украиной и Россией главной альтернативой для многих путешествующих в РФ украинцев до сих пор остается железная дорога. Однако в понедельник, 6 августа, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что на межведомственном уровне инициирует прекращение железнодорожного сообщения между двумя странами. Министр мотивировал это "контрмерами против того, что происходит со стороны России на наших оккупированных территориях и в Азовском море".
Вместе с тем Омлеян отметил, что пока речь идет исключительно о пассажирских перевозках, поскольку прекращение грузовых грозит не только серьезными финансовыми потерями, но и противоречит международным обязательствам Украины, в частности, в рамках членства во Всемирной торговой организации (ВТО). И все же предложения Мининфраструктуры уже направлены на рассмотрение правительства, добавил министр.
Цена вопроса для Киева
Хотя со времени начала конфликта в Донбассе пассажиропоток между Украиной и Россией сократился, на этом направлении и сегодня курсируют 13 поездов. Из них восемь украинских с конечными пунктами назначения Москва или Санкт-Петербург. Есть еще пять транзитных: по территории Украины идет поезд Баку-Харьков "Азербайджанских железных дорог", три поезда компании "Железная дорога Молдовы" и один поезд РЖД по маршруту Кишинев-Москва. Пограничный контроль с украинской стороны осуществляется, как правило, на железнодорожной станции Конотоп, с российской - на станции Брянск.
В справочной службе "Украинских железных дорог" (УЖД) DW сообщили о достаточно широком диапазоне цен на билеты на поезда, следующие из Киева в Москву - от 1870 гривен за плацкарт-место (60 евро в пересчете) и до 3600 гривен (115 евро) за билет в более комфортном купе. Стоит отметить, что украинский министр предлагает отменить поезда в Россию, которые принадлежат УЖД.
Запрет железнодорожного сообщения между Украиной и РФ увеличит число автобусных маршрутов между странами
При этом в прошлом году самым прибыльным для УЖД являлось именно российское направление, в частности поезд Киев-Москва. Он принес государственной компании-монополисту более 154 миллионов гривен (около 5 миллионов евро), сообщил онлайн-ресурс LB.ua со ссылкой на УЖД. Прибыльным было и направление Львов-Москва. В популярности этого маршрута убедилась и корреспондент DW, которая провожала этот поезд на львовском вокзале.
Как сообщили в пресс-службе УЖД в ответ на запрос Deutsche Welle, в 2017 году по направлению из Украины в Российскую Федерацию было перевезено 900 тысяч пассажиров. По сравнению с 2013 годом пассажиропоток снизился более чем в пять раз, и эта тенденция сохраняется и в текущем году: так, за семь месяцев 2018-го было перевезено более 454 тысяч пассажиров. "Это на 16,4 процента меньше, чем в прошлом году", - говорится в ответе УЖД.
Прогноз: рост коррупции в сфере перевозок
Киевский политический обозреватель Александр Солонтай убежден, что УЖД стоит сконцентрироваться на развитии новых маршрутов, а не на сокращении поездов в направлении Москвы, которыми украинцы пользуются, в том числе, для посещения родственников в России, а также отправляясь туда на заработки.
"Людям нужно предоставить альтернативу. Чтобы, например, работник понимал, что в четыре раза быстрее доедет на польскую клубнику, чем на российский лесоповал. Хорошо, когда "Укрзализница" запускает новые поезда в Перемышль, и неправильно, когда она размышляет, как обрубить сообщения с Москвой ", - заявил Солонтай в эфире телеканала ZIK.
Опрошенные DW украинские эксперты единодушны в своей негативной оценке инициативы министра Омелян. "Здесь больше политики, чем экономически обоснованного подхода", - отметил в комментарии для DW киевский обозреватель по вопросам транспорта Вячеслав Коновалов. Он считает, что адекватным ответом на деятельность РФ в Приазовье были бы дипломатические меры и экономические санкции, а не запрет железнодорожных перевозок.
УЖД ждут убытки?
В свою очередь бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава в беседе с DW спрогнозировал убытки для УЖД. "Белорусская железная дорога получит дополнительный пассажиропоток, активизируются нелегальные автобусные перевозки между Украиной и Россией. Так же, как произошло с активизацией пассажироперевозок через аэропорт Минска и увеличением количества рейсов Belavia", - указывает Кава и добавляет, что нелегальные перевозки украинские власти никак не смогут запретить. "Просто это переведет рынок из легального сегмента в нелегальный", - считает кон.
Кстати, не исключено, что и автобусное сообщение между Украиной и Россией в перспективе также может оказаться вне закона: такое предложение озвучил первый заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов. Он считает, что вместе с прекращением железнодорожного сообщения с Россией Украине следует запретить и автобусные перевозки.
Есть ли у Мининфраструктуры Украины такие планы, пока неизвестно. На момент публикации материала пресс-служба министерства оставила без ответа запрос от Deutsche Welle.
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