Ж/д сообщение между Украиной и Россией: поезд дальше не идет?

Из-за отсутствия с октября 2015 года прямого авиасообщения между Украиной и Россией главной альтернативой для многих путешествующих в РФ украинцев до сих пор остается железная дорога. Однако в понедельник, 6 августа, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что на межведомственном уровне инициирует прекращение железнодорожного сообщения между двумя странами. Министр мотивировал это "контрмерами против того, что происходит со стороны России на наших оккупированных территориях и в Азовском море".

Вместе с тем Омлеян отметил, что пока речь идет исключительно о пассажирских перевозках, поскольку прекращение грузовых грозит не только серьезными финансовыми потерями, но и противоречит международным обязательствам Украины, в частности, в рамках членства во Всемирной торговой организации (ВТО). И все же предложения Мининфраструктуры уже направлены на рассмотрение правительства, добавил министр.

Цена вопроса для Киева

Хотя со времени начала конфликта в Донбассе пассажиропоток между Украиной и Россией сократился, на этом направлении и сегодня курсируют 13 поездов. Из них восемь украинских с конечными пунктами назначения Москва или Санкт-Петербург. Есть еще пять транзитных: по территории Украины идет поезд Баку-Харьков "Азербайджанских железных дорог", три поезда компании "Железная дорога Молдовы" и один поезд РЖД по маршруту Кишинев-Москва. Пограничный контроль с украинской стороны осуществляется, как правило, на железнодорожной станции Конотоп, с российской - на станции Брянск.

В справочной службе "Украинских железных дорог" (УЖД) DW сообщили о достаточно широком диапазоне цен на билеты на поезда, следующие из Киева в Москву - от 1870 гривен за плацкарт-место (60 евро в пересчете) и до 3600 гривен (115 евро) за билет в более комфортном купе. Стоит отметить, что украинский министр предлагает отменить поезда в Россию, которые принадлежат УЖД.

Запрет железнодорожного сообщения между Украиной и РФ увеличит число автобусных маршрутов между странами

При этом в прошлом году самым прибыльным для УЖД являлось именно российское направление, в частности поезд Киев-Москва. Он принес государственной компании-монополисту более 154 миллионов гривен (около 5 миллионов евро), сообщил онлайн-ресурс LB.ua со ссылкой на УЖД. Прибыльным было и направление Львов-Москва. В популярности этого маршрута убедилась и корреспондент DW, которая провожала этот поезд на львовском вокзале.

Как сообщили в пресс-службе УЖД в ответ на запрос Deutsche Welle, в 2017 году по направлению из Украины в Российскую Федерацию было перевезено 900 тысяч пассажиров. По сравнению с 2013 годом пассажиропоток снизился более чем в пять раз, и эта тенденция сохраняется и в текущем году: так, за семь месяцев 2018-го было перевезено более 454 тысяч пассажиров. "Это на 16,4 процента меньше, чем в прошлом году", - говорится в ответе УЖД.

Прогноз: рост коррупции в сфере перевозок

Киевский политический обозреватель Александр Солонтай убежден, что УЖД стоит сконцентрироваться на развитии новых маршрутов, а не на сокращении поездов в направлении Москвы, которыми украинцы пользуются, в том числе, для посещения родственников в России, а также отправляясь туда на заработки.

"Людям нужно предоставить альтернативу. Чтобы, например, работник понимал, что в четыре раза быстрее доедет на польскую клубнику, чем на российский лесоповал. Хорошо, когда "Укрзализница" запускает новые поезда в Перемышль, и неправильно, когда она размышляет, как обрубить сообщения с Москвой ", - заявил Солонтай в эфире телеканала ZIK.

Опрошенные DW украинские эксперты единодушны в своей негативной оценке инициативы министра Омелян. "Здесь больше политики, чем экономически обоснованного подхода", - отметил в комментарии для DW киевский обозреватель по вопросам транспорта Вячеслав Коновалов. Он считает, что адекватным ответом на деятельность РФ в Приазовье были бы дипломатические меры и экономические санкции, а не запрет железнодорожных перевозок.

УЖД ждут убытки?

В свою очередь бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава в беседе с DW спрогнозировал убытки для УЖД. "Белорусская железная дорога получит дополнительный пассажиропоток, активизируются нелегальные автобусные перевозки между Украиной и Россией. Так же, как произошло с активизацией пассажироперевозок через аэропорт Минска и увеличением количества рейсов Belavia", - указывает Кава и добавляет, что нелегальные перевозки украинские власти никак не смогут запретить. "Просто это переведет рынок из легального сегмента в нелегальный", - считает кон.

Кстати, не исключено, что и автобусное сообщение между Украиной и Россией в перспективе также может оказаться вне закона: такое предложение озвучил первый заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов. Он считает, что вместе с прекращением железнодорожного сообщения с Россией Украине следует запретить и автобусные перевозки.

Есть ли у Мининфраструктуры Украины такие планы, пока неизвестно. На момент публикации материала пресс-служба министерства оставила без ответа запрос от Deutsche Welle.

Смотрите также:

Украина в карикатурах Сергея Елкина "Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб? Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

Украина в карикатурах Сергея Елкина "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа? После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Кто и кому сыплет соль на раны в Луганске Кремль пока отказывается комментировать сообщения о борьбе за власть между сепаратистами в "ЛНР". Карикатурист Сергей Елкин полагает, что неспроста.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Путин в голубом: новый имидж президента России Владимир Путин предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН. Карикатурист Сергей Елкин о новом миротворческом амплуа российского президента.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Как Siemens на Крым напоролся Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Как Захарченко Киев "Малороссией" пугал Глава самопровозглашенной "ДНР" Захарченко объявил о создании вместо Украины нового государства - "Малороссии" со столицей в Донецке.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников" По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Ле Пен спела "Крымскую серенаду" для Путина Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала в случае победы на выборах во Франции признать его российским.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Кремль "переупаковал" Крым Крымский федеральный округ, созданный весной 2014 года после аннексии полуострова Россией, по распоряжению Путина включили в состав Южного федерального округа.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Тайна переписки Суркова Владислав Сурков не пользуется электронной почтой, заявили в Кремле в ответ на обнародованную хакерами переписку помощника президента РФ о "плане дестабилизации Украины". Сергей Елкин о том, как происходило похищение.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Почему Путин не видит смысла в "нормандском формате" После "диверсии" в Крыму президент РФ назвал "бессмысленными" переговоры в "нормандском формате". Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие слова Путина и объяснил его нежелание говорить об Украине на саммите G20.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Тяжелый случай, или Что оставил Яценюк Гройсману Верховная рада утвердила Владимира Гройсмана на посту премьер-министра Украины.

Украина в карикатурах Сергея Елкина "Панамские досье", или Что общего у Путина, Алиева и Порошенко У лидеров России, Азербайджана и Украины разные взляды на политику. Но, видимо, не на распоряжение финансами. О некоторых "героях" офшорного скандала.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Украинский ответ на российский запрет Киев принял аналогичные меры в отношении Москвы и остановил транзит российских грузовиков через Украину. Автор: Сергей Елкин

