 Жюри оставило без награды посмертно номинированного на ″Грэмми″ Хворостовского | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.02.2019

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Жюри оставило без награды посмертно номинированного на "Грэмми" Хворостовского

На церемонии вручения "Грэмми" "песней года" была признана "This is America" - сингл рэпера Childish Gambino.

Грэмми - музыкальная премия Американской академии звукозаписи

"Грэмми" - музыкальная премия Американской академии звукозаписи

В Лос-Анджелесе в воскресенье, 10 февраля, прошла 61-я церемония награждения музыкальной премией "Грэмми", учрежденной Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.

Награды присудили в 84 номинациях. "Песней года" был признан сингл американского рэпера Дональда Гловера, известного под псевдонимом Childish Gambino - "This is America".

Слова к произведению были написаны самим Гловером, музыка им же в соавторстве со шведским композитором Людвигом Йоранссоном.

Опера о Стиве Джобсе взяла верх над "Риголетто"

Дмитрий Хворостовский (фото из архива, май 2017 года)

Дмитрий Хворостовский (фото из архива, май 2017 года)

Российский певец Дмитрий Хворостовский, номинированный на премию в категории "Лучшая запись оперного произведения", награды не удостоился.

Баритон, работавший над исполнением оперы Верди "Риголетто" вместе с американским дирижером Константином Орбеляном - также выдвинутым на соискание "золотого граммофона" - умер от рака в ноябре 2017 года.

Победу в категории в итоге одержала команда под руководством американца Майкла Кристи за запись оперы "The (R)evolution of Steve Jobs'" о жизни основателя корпорации Apple.

Леди Гага расчувствовалась

Американская звезда Леди Гага удостоилась награды жюри дважды - за "лучшее сольное поп-выступление" (композиция Joanne) и за "лучшую песню для визуальных СМИ" (Shallow из мелодрамы "Звезда родилась", A Star is Born).

Во время вручения премии исполнительница от эмоций даже прослезилась, а вот победительница в другой категории Ариана Гранде на спортивно-развлекательной арене Staples Center даже не появилась.

Она объявила бойкот устроителям, не разрешившим ей исполнить новый трек "7 Songs". Триумф строптивой певице принес Sweetener, признанный "лучшим вокальным поп-альбомом".

Мишель Обама удивила гостей

В этом году  на вручении граммофонов в Staples Center собралось немало звезд, включая актрису Дженнифер Лопес и певицу, исполнившую роль ведущей церемонии - Алишу Киз. Однако главным сюрпризом вечера стало появление бывшей первой леди США Мишель Обамы, рассказавшей собравшимся о роли музыки в своей жизни.

Мишель Обама на сцене

Мишель Обама на сцене

В жюри "Грэмми" входят успешные и получившие признание артисты и звукоинженеры. Среди представителей России, удостоенных наград в минувшие годы, - скрипач Максим Венгеров, виолончелист Мстислав Ростропович и пианист Михаил Плетнев. 

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    Семикратный лауреат премии "Грэмми", пианист и дирижер Владимир Ашкенази, родом из Горького, впервые в 1957 году выступал с гастролями в Германии. С 1989 по 1999 годы он возглавлял в качестве главного дирижера Немецкий симфонический оркестр Берлина. Имеет исландское гражданство. Живет в Швейцарии.

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    Ольга Бородина: блиц-визит в Мюнхен

    Запись Реквиема Верди с Чикагским симфоническим оркестром принесла Ольге Бородиной в 2010 году две награды "Грэмми". Солистка Мариинского театра востребована на сценах лучших театров мира. В Германии слушатели классической музыки могли насладиться ее вокалом в 2014 году в Баварской государственной опере. На фото: "Хованщина" в бельгийском Антверпене.

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  • Максим Венгеров

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Максим Венгеров: гражданин Германии

    Дважды удостаивался премии "Грэмми". В 1989 году знаменитый скрипач переехал из Новосибирска со своим легендарным учителем Захаром Броном и его другими учениками в немецкий Любек. Позднее Максим Венгеров получил и немецкое гражданство. Выступал с прославленными оркестрами и дирижерами. В Германии долгое время также преподавал и был дважды удостоен премии ECHO Klassik.

  • Евгений Кисин

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Евгений Кисин: трамплин в Берлине

    Две премии "Грэмми" – у пианиста Евгения Кисина. Его дебютом на большой сцене классической музыки стал в 1988 году новогодний концерт в Берлине, где он выступил с Берлинским филармоническим оркестром под руководством Герберта фон Караяна.

  • Юрий Башмет

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Юрий Башмет: начало карьеры в Германии

    Юрий Башмет удостоился премии "Грэмми" вместе с оркестром "Солисты Москвы" в 2008 году. Международная карьера прославленного альтиста и дирижера началась также в Германии с победы в 1976 году на международном музыкальном конкурсе общественно-правового немецкого телевидения Internationale Musikwettbewerb der ARD.

  • Гидон Кремер

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Гидон Кремер: латвийский немец из СССР

    Родился в Риге, учился в Москве, эмигрировал в ФРГ. Знаменитый виртуоз Гидон Кремер был удостоен "Грэмми" в 2001 году в номинации "Лучшее исполнение в составе небольшого ансамбля в жанре классической музыки" совместно с основанным им оркестром "Кремерата Балтика". Посредством музыки скрипач ведет также борьбу за права человека, посвящая концерты оппозиционерам и опальным инакомыслящим.

  • Михаил Плетнев

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Михаил Плетнев: за пультом в Дрездене

    Лауреатом премии "Грэмми" пианист и дирижер из Архангельска стал в 2004 году. Михаил Плетнев выступал по всему миру с сольными программами и известнейшими оркестрами, в том числе и Филармоническим оркестром Берлина. В 2011 году он руководил Саксонской государственной капеллой во время исполнения Немецкого реквиема Брамса в память о бомбардировках Дрездена во время Второй мировой войны.

  • Марина Домашенко

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    Марина Домашенко: Кармен в Берлине

    Есть "Грэмми" и у Марины Домашенко. Оперная дива мирового масштаба родилась в Кемерово, училась в Екатеринбурге. Международный дебют меццо-сопрано состоялся на европейской сцене в 1998 году в Праге. Одна из самых ярких ролей ее репертуара - Кармен из одноименной оперы Бизе. В Германии Марина Домашенко выступала, в частности, в Немецкой опере Берлина.

  • Мстислав Ростропович

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    Мстислав Ростропович: великий музыкант и почетный гражданин мира

    Международная карьера ныне покойного Мстислава Ростроповича (1927-2007) началась с концертов в 1964 году в Германии. Был частым гостем Берлинской филармонии. На второй день после падения Берлинской стены сыграл концерт у КПП "Чарли". Немецкий Кронберг провозгласил "мировой столицей виолончели" и основал там фонд, помогающий молодым музыкантам. Пятикратный лауреат "Грэмми".

  • Владимир Горовиц

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Владимир Горовиц: последний концерт в Германии

    Лидирует по числу "Грэмми" среди музыкантов советского или российского происхождения Владимир Горовиц (1903-1989) - 25 раз награждала его Американская академия звукозаписи. Международная карьера выдающегося пианиста из Киева началась и закончилась в Германии. В 1925 году он уехал в Германию "учиться". 21 июня 1987 года в Гамбурге состоялся его последний концерт.

    Автор: Элла Володина


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