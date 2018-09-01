 Журналисты Reuters приговорены в Мьянме к семилетнему заключению | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.09.2018

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Мир

Журналисты Reuters приговорены в Мьянме к семилетнему заключению

Репортеры, расследовавшие обстоятельства убийства представителей народа рохинджа, признаны виновными в нарушении закона о государственной тайне. Журналисты говорят о провокации.

Журналисты в зале суда

Журналисты в зале суда

Суд в Мьянме приговорил двух журналистов агентства Reuters к семилетнему тюремному заключению. Они признаны виновными в "нарушении закона о государственной тайне", заявил, зачитывая приговор в понедельник, 3 сентября, судья Йе Лвин.

Оба репортера были арестованы военными в декабре. Поводом послужило их журналистское расследование убийства десяти представителей народности рохинджа, исповедующих ислам. С тех пор журналисты сидят в тюрьме  в бывшей столице Мьянмы - Янгоне. При аресте у них были найдены два военных отчета и карта поселения, в котором силовики проводили операцию против боевиков рохинджа.

Контекст

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Журналистов, готовивших материал об убийствах мусульман рохинджа, обвинили во владении секретными документами. Им грозит до 14 лет тюрьмы. (09.07.2018)

Обоим предъявили обвинение в том, что они получили секретные государственные документы. Максимальное наказание по этой статье составляет 14 лет лишения свободы. Журналисты свою вину отрицают и обвиняют полицию в провокации.

"Сегодня грустный день для Мьянмы, журналистов агентства Reuters Ко Ва Лона и Ко Кья Со Оо и для всей прессы", - заявил главный редактор агентства Стивен Адлер. Он добавил, что правительство Мьянмы должно "исправить вердикт в срочном порядке".

В августе 2017 года в ответ на убийство исламистскими боевиками из "Араканской армия спасения рохинджа" сотрудников правоохранительных органов правительственные войска начали силовую операцию в штате Ракхайн. Военные действия привели к многочисленным жертвам и массовому исходу беженцев. По данным ООНи правозащитных организаций, более 700 тысяч рохинджа были вынуждены покинуть свои дома.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс



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