Журналисты установили личность убийцы чеченца в Берлине

Россиянин, известный под именем Вадима Соколова и арестованный по подозрению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, в действительности является 54-летним Вадимом Красиковым, который, возможно, связан с российскими властями. Такое утверждение содержится в совместном расследовании изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, опубликованном во вторник, 3 декабря. Сообщается, что ранее Красиков находился в розыске в России за убийство, совершенное похожим образом.

The Insider утверждает, что в январе 2013 года кабардино-балкарский предприниматель Альберт Назаров был убит мужчиной, подъехавшим к нему сзади на велосипеде. Год спустя в розыск по этому делу был объявлен Вадим Красиков, дальнейшая судьба которого неизвестна. При этом источники журналистов, обладающие "доступом к полицейским базам", утверждают, что сейчас фамилию Красикова не удается обнаружить в "Интегрированном банке данных" (ИБД) МВД РФ, "хотя в офлайновой базе есть циркуляр розыска под номером 2014 125, где значатся дата прекращения розыска Красикова (26.06.2015) и дата добавления информации в ИБД (15.07.2015)". Из этого журналисты делают вывод, что "кто-то постфактум стер информацию о Красикове в базе", что в свою очередь доказывает связь Красикова с официальными органами РФ. Другое доказательство, по мнению авторов The Insider, - то, что Россия, несмотря на запрос Германии, не предоставила никаких данных о Красикове.

Установить, что Вадим Соколов - это Вадим Красиков, журналистам помогло фото из архива "Интерпола". После объявления Красикова в федеральный розыск Россия сделала то же и через "Интерпол", но сейчас Красикова нет в базе данных международной организации. The Insider сообщил, что обнародует подробности идентификации Красикова в следующей части расследования.

Громкое убийство в Берлине

Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен в центре Берлина 23 августа. Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение.



Предполагаемого убийцу Хангошвили задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Федеральная прокуратура Германии сообщила, что намерена расследовать убийство.



Это будет означать, что следственные органы ФРГ официально подозревают российские власти в организации убийства, так как расследование подобных преступлений относится к компетенции федеральной прокуратуры лишь при подозрении, что к ним причастны спецслужбы другого государства. В таком случае станет неизбежным дипломатический конфликт между Германией и Россией, полагают журналисты Spiegel Online и Die Zeit.



"Подозрения в том, что к делу причастно иностранное государство, висят в воздухе уже несколько недель. Решение принимается поздно, но это еще не решение о том, что произошло на самом деле. Федеральная прокуратура (Германии. - Ред.) сначала займется изучением дела, используя силу закона", - заявил в интервью DW депутат бундестага Константин фон Ноц (Konstantin von Notz), член парламентской контрольной комиссии, которая наблюдает за работой спецслужб ФРГ. "Бесспорно, что Германия сильно отстала в том, что касается контрразведки", - добавил фон Ноц.

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