Журналисты установили личность убийцы чеченца в Берлине

Россиянин, известный под именем Вадима Соколова и арестованный по подозрению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, в действительности является 54-летним Вадимом Красиковым, который, возможно, связан с российскими властями. Такое утверждение содержится в совместном расследовании изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, опубликованном во вторник, 3 декабря. Сообщается, что ранее Красиков находился в розыске в России за убийство, совершенное похожим образом.
The Insider утверждает, что в январе 2013 года кабардино-балкарский предприниматель Альберт Назаров был убит мужчиной, подъехавшим к нему сзади на велосипеде. Год спустя в розыск по этому делу был объявлен Вадим Красиков, дальнейшая судьба которого неизвестна. При этом источники журналистов, обладающие "доступом к полицейским базам", утверждают, что сейчас фамилию Красикова не удается обнаружить в "Интегрированном банке данных" (ИБД) МВД РФ, "хотя в офлайновой базе есть циркуляр розыска под номером 2014 125, где значатся дата прекращения розыска Красикова (26.06.2015) и дата добавления информации в ИБД (15.07.2015)". Из этого журналисты делают вывод, что "кто-то постфактум стер информацию о Красикове в базе", что в свою очередь доказывает связь Красикова с официальными органами РФ. Другое доказательство, по мнению авторов The Insider, - то, что Россия, несмотря на запрос Германии, не предоставила никаких данных о Красикове.
Установить, что Вадим Соколов - это Вадим Красиков, журналистам помогло фото из архива "Интерпола". После объявления Красикова в федеральный розыск Россия сделала то же и через "Интерпол", но сейчас Красикова нет в базе данных международной организации. The Insider сообщил, что обнародует подробности идентификации Красикова в следующей части расследования.
Громкое убийство в Берлине
Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен в центре Берлина 23 августа. Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение.
Предполагаемого убийцу Хангошвили задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Федеральная прокуратура Германии сообщила, что намерена расследовать убийство.
Это будет означать, что следственные органы ФРГ официально подозревают российские власти в организации убийства, так как расследование подобных преступлений относится к компетенции федеральной прокуратуры лишь при подозрении, что к ним причастны спецслужбы другого государства. В таком случае станет неизбежным дипломатический конфликт между Германией и Россией, полагают журналисты Spiegel Online и Die Zeit.
"Подозрения в том, что к делу причастно иностранное государство, висят в воздухе уже несколько недель. Решение принимается поздно, но это еще не решение о том, что произошло на самом деле. Федеральная прокуратура (Германии. - Ред.) сначала займется изучением дела, используя силу закона", - заявил в интервью DW депутат бундестага Константин фон Ноц (Konstantin von Notz), член парламентской контрольной комиссии, которая наблюдает за работой спецслужб ФРГ. "Бесспорно, что Германия сильно отстала в том, что касается контрразведки", - добавил фон Ноц.
Смотрите также:
-
"Новичок" и его жертвы
Под подозрением - россияне
5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.
-
"Новичок" и его жертвы
Путь подозреваемых в Солсбери
Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).
-
"Новичок" и его жертвы
Тот самый флакон
Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.
-
"Новичок" и его жертвы
С чего все началось
О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.
-
"Новичок" и его жертвы
Скрипалей удалось спасти
По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.
-
"Новичок" и его жертвы
Споры о стране происхождения яда
Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.
-
"Новичок" и его жертвы
О "Новинчке" рассказал один из его создателей
О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".
-
"Новичок" и его жертвы
Новый случай отравления под Солсбери
4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".
-
"Новичок" и его жертвы
Опять "Новичок"
Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.
-
"Новичок" и его жертвы
Смерть Дон Стерджес
8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.
-
"Новичок" и его жертвы
Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы
9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".
-
"Новичок" и его жертвы
Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма
Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.
-
"Новичок" и его жертвы
400 предметов для анализа
Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.
-
"Новичок" и его жертвы
Исполнители преступления известны?
19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".
-
"Новичок" и его жертвы
Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт
Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.
Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща