Жителя Крыма обвиняют в шпионаже в пользу СБУ

Российские силовые структуры еще в октябре 2019 года задержали и этапировали в московский изолятор "Лефортово" жителя аннексированного Крыма Ивана Яцкина, которого обвиняют в госизмене. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает издание "Медиазона". Адвокат Яцкина Николай Полозов отмечает, что "ФСБ осуществило спецоперацию по его задержанию в режиме строгой секретности", так что о судьбе Яцкина стало известно только спустя месяцы после задержания.

По версии следствия, Яцкин собирал для Службы безопасности Украины (СБУ) данные о сотрудниках МВД России в Крыму, которые затем передал украинским спецслужбам за денежное вознаграждение. По этому обвинению ему, по словам его адвоката, грозит до 20 лет лишения свободы.

"Мы все прекрасно помним десятки случаев фабрикации уголовных дел, "назначения" ни в чем не повинных людей "диверсантами", "шпионами", "террористами" и "экстремистами". За почти 6 лет с начала российской агрессии в отношении Украины, все прекрасно выучили и знают методы работы российских силовиков, пытки, выбивание признательных показаний, принуждение к оговору себя и других", - прокомментировал ситуацию в своем Facebook Николай Полозов.

По словам адвоката, Яцкин страдает рядом серьезных заболеваний, лечение которых в российском заключении является "непозволительной роскошью".

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