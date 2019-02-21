Жители Окинавы проголосовали против военной базы США на острове

На референдуме, прошедшем в воскресенье, 24 февраля, на японском острове Окинава, большинство его жителей проголосовало против запланированного размещения американской военной базы. По официальным данным, 72 процента участников плебисцита выступили против размещения базы "Футенма" на юге острова, 19 процентов - за. Явка на голосовании составила 52 процента. Результаты референдума не будут носить обязывающий характер, а японское правительство уже высказалось в пользу размещения базы.

Губернатор Окинавы Денни Тамаки назвал результат референдума "чрезвычайно значимым". Население острова долгое время возмущалось существующей базой американской эскадрильи, расположенной в густонаселенном районе. С 1996 года обсуждается перенос базы в более отдаленный район. При этом большая часть местных жителей выступает за полный вывод американских военных с острова. Население Окинавы заявляет, что несет "непропорционально большое бремя", так как именно на этом острове расквартировано более чем половина 47-тысячного американского контингента в Японии.

Как следует из опроса газеты "Асахи симбун", проведенного на минувшей неделе, 59 процентов из более чем миллиона имеющих право голоса островитян выступают против возведения новой базы в нетронутых природных зонах. 16 процентов выступили за подобное строительство. Помимо этого, 80 процентов выступили в пользу требования, чтобы правительство под руководством Синдзо Абэ учло результаты опроса, однако это экспертами считается маловероятным. Некоторые строительные работы уже начались.

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