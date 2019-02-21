 Жители Окинавы проголосовали против военной базы США на острове | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.02.2019

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Мир

Жители Окинавы проголосовали против военной базы США на острове

72 процента участников референдума на Окинаве выступили против размещения на этом японском острове военной базы США. Результаты плебисцита не носят обязывающий характер.

Окинава, протестная акция против размещения американской военной базы. Декабрь 2018 г.

Окинава, протестная акция против размещения американской военной базы. Декабрь 2018 г.

На референдуме, прошедшем в воскресенье, 24 февраля, на японском острове Окинава, большинство его жителей проголосовало против запланированного размещения американской военной базы. По официальным данным, 72 процента участников плебисцита выступили против размещения базы "Футенма" на юге острова, 19 процентов - за. Явка на голосовании составила 52 процента. Результаты референдума не будут носить обязывающий характер, а японское правительство уже высказалось в пользу размещения базы.

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Губернатор Окинавы Денни Тамаки назвал результат референдума "чрезвычайно значимым". Население острова долгое время возмущалось существующей базой американской эскадрильи, расположенной в густонаселенном районе. С 1996 года обсуждается перенос базы в более отдаленный район. При этом большая часть местных жителей выступает за полный вывод американских военных с острова. Население Окинавы заявляет, что несет "непропорционально большое бремя", так как именно на этом острове расквартировано более чем половина 47-тысячного американского контингента в Японии.

Как следует из опроса газеты "Асахи симбун", проведенного на минувшей неделе, 59 процентов из более чем миллиона имеющих право голоса островитян выступают против возведения новой базы в нетронутых природных зонах. 16 процентов выступили за подобное строительство. Помимо этого, 80 процентов выступили в пользу требования, чтобы правительство под руководством Синдзо Абэ учло результаты опроса, однако это экспертами считается маловероятным. Некоторые строительные работы уже начались.

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