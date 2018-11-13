 Жители Калгари проголосовали против проведения Олимпиады в их городе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.11.2018

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Мир

Жители Калгари проголосовали против проведения Олимпиады в их городе

На референдуме, не имеющем обязывающей силы, против проведения Игр проголосовали более 56 процентов избирателей. МОК выразил сожаление по поводу итогов опроса.

Вид Калгари

Вид Калгари

Жители канадского города Калгари высказались против проведения зимней Олимпиады 2026 года на территории их города. Согласно первым неофициальным результатам референдума, обнародованным на сайте Vote2018.calgary.ca, в среду, 14 ноября, против подачи Калгари заявки на проведение Игр проголосовали 56,4 процента горожан, в поддержку этой идей высказались лишь 43,6 процента участников опроса.

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В референдуме, не имеющем юридически обязывающей силы, участвовали менее половины избирателей. Международный олимпийский комитет (МОК) с сожалением воспринял известие об отказе Калгари от борьбы за проведение Олимпиады-2026. "Результат разочаровывает, однако я уважаю демократический процесс. Жаль, что аргументы касательно спортивных, социальных и долгосрочных выгод от проведения Олимпиады не подействовали", - заявил представитель МОК Скотт Хатчинсон.

Критики идеи о проведении Олимпиады в Калгари ссылались, главным образом, на высокие затраты по организации Игр. Калгари уже проводил зимние Олимпийские игры в 1988 году. Зимняя Олимпиада 2010 года прошла в канадском Ванкувере.

Пленарное собрание МОК примет решение о месте проведения зимней Олимпиады 2026 года 24 июня 2019 года в швейцарской Лозанне. После того, как из борьбы выбыл Калгари, на проведение этих Игр осталось лишь два кандидата - Милан/Кортина д'Ампеццо и Стокгольм.

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    Автор: Бригитте Остерат, Марина Барановская


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