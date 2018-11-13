Жители Калгари проголосовали против проведения Олимпиады в их городе

Жители канадского города Калгари высказались против проведения зимней Олимпиады 2026 года на территории их города. Согласно первым неофициальным результатам референдума, обнародованным на сайте Vote2018.calgary.ca, в среду, 14 ноября, против подачи Калгари заявки на проведение Игр проголосовали 56,4 процента горожан, в поддержку этой идей высказались лишь 43,6 процента участников опроса.

В референдуме, не имеющем юридически обязывающей силы, участвовали менее половины избирателей. Международный олимпийский комитет (МОК) с сожалением воспринял известие об отказе Калгари от борьбы за проведение Олимпиады-2026. "Результат разочаровывает, однако я уважаю демократический процесс. Жаль, что аргументы касательно спортивных, социальных и долгосрочных выгод от проведения Олимпиады не подействовали", - заявил представитель МОК Скотт Хатчинсон.

Критики идеи о проведении Олимпиады в Калгари ссылались, главным образом, на высокие затраты по организации Игр. Калгари уже проводил зимние Олимпийские игры в 1988 году. Зимняя Олимпиада 2010 года прошла в канадском Ванкувере.

Пленарное собрание МОК примет решение о месте проведения зимней Олимпиады 2026 года 24 июня 2019 года в швейцарской Лозанне. После того, как из борьбы выбыл Калгари, на проведение этих Игр осталось лишь два кандидата - Милан/Кортина д'Ампеццо и Стокгольм.

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