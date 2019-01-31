 Жители ЕС теряют доверие к роботам | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Жители ЕС теряют доверие к роботам

Сравнение результатов социологических опросов последних лет показывает: роботы несколько потеряли свою популярность в Евросоюзе. Особенно в медицине и в офисе.

Рука робота

Жители стран Европейского Союза, подавляющее большинство которых обычно открыто для технических инноваций, все более скептически относятся к роботам на рабочем месте. Это показало исследование, которое провели психологи и социологи из университетов Вюрцбурга (Германия) и Линца (Австрия). Они проанализировали результаты репрезентативных исследований, которые в последние годы проводит Европейская комиссия. Учитывались цифры 2012, 2014 и 2017-го годов. В числе 80 тысяч опрошенных из 27 стран - около 1600 немцев.

Контекст

Роботы наступают, их количество будет только расти. Многие боятся потерять из-за этого свои рабочие места.

И в промышленности, и в науке сегодня все чаще используются роботы. Соответственно, растет спрос на робототехников. В каких вузах Германии можно получить эту специальность? (11.09.2014)

Роботы уже сейчас активно помогают человеку в самых разных сферах и становятся все больше похожими на людей. Но дело не только во внешнем сходстве. (23.05.2018)

По оценкам экспертов Глобального института McKinsey, внедрение автоматизации позволит сэкономить рабочее время в Германии почти на четверть. Это приведет к серьезным изменениям на рынке труда. (02.12.2017)

Вы не против, если над вашим домом будут летать БПЛА? Опрос об использовании этой новой техники и исходящих от нее угрозах дал в Германии неоднозначные результаты. (22.01.2019)

В целом европейцы положительно относятся к роботам. Это и не удивительно: в промышленности без них сегодня не обойтись. По данным Федерального статистического ведомства, каждое второе крупное  предприятие в стране использует роботов - в частности, в таких операциях, как сварка, покраска, в транспортной области…

Но вот когда речь заходит о применении роботов в медицине, в уходе за больными и стариками или в офисе, с 2012 года наметился тренд в сторону скепсиса. О причинах этого данные исследования не говорят. Но один из его организаторов, Маркус Аппель (Markus Appel) из университета Вюрцбурга, уверен: главная причина - в том, что люди боятся за свои рабочие места. Именно поэтому, подчеркнул он в интервью информационному агентству dpa, роботехника становится менее популярной.

В исследовании приводятся не только сравнения конкретных данных по разным годам. Людям задавали в разное время и разные вопросы, связанные с роботами. Трудно выбрать из множества цифр что-то одно. Но тренд очевиден: европейцы стали с меньшим восторгом относиться к появлению роботов рядом с ними на рабочем месте. "Это подтверждают и исследования, и беседы с людьми", - подчеркивает психолог, профессор университета в Линце Мартина Мара (Martina Mara).

Смотрите также:

  • Секретарь

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Секретари

    Сегодня в качестве офисных работников трудятся более двух с половиной миллионов немцев. Вероятно, что в ближайшие двадцать лет как минимум 70 процентов секретарей и делопроизводителей заменят машины.

  • Кулинария

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Кулинары

    Повара-роботы вряд ли получат мишленовскую звезду, но на кухне уж точно справятся с любой монотонной работой.

  • Немецкий супермаркет

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Продавцы

    Во многих немецких супермаркетах стойки самообслуживания постепенно заменяют кассиров. Посетители сами могут отсканировать штрих-коды на товарах, взвесить фрукты и овощи, а затем оплатить покупки наличными или банковской картой.

  • Роботы-официанты в Китае

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Официанты

    В некоторых ресторанах Китая в качестве обслуживающего персонала используют таких роботов. Они способны принимать заказы, подносить еду и выписывать счет. Машины работают около семи часов подряд без дополнительной подзарядки.

  • Студентка в библиотеке

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Экономисты

    Выполнение сложных экономических вычислений тоже планируют доверить роботам.

  • Вертолет-курьер DHL

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Почтовые курьеры

    В 2013 году концерн Deutsche Post впервые заявил о возможности доставки писем и бандеролей в труднодоступные районы при помощи мини-вертолетов под названием Paketkopter. Возможно, в ближайшем будущем они полностью заменят привычных почтовых курьеров. Сегодня в Германии в этой сфере задействовано около 700 тысяч человек.

  • Монеты в банке

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Банковские служащие

    Сегодня около полумиллиона немцев трудятся в банках. Согласно прогнозам, большинству из них придется искать новую работу: любые валютные операции роботам под силу.

  • Складское помещение

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Кладовщик

    Решение логистических задач на складе тоже доверят машинам.

  • Металлург

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Сварщики

    Робототехника постепенно внедряется и в металлообрабатывающую промышленность. Умные системы избавят людей от опасной и тяжелой работы.

  • Бухгалтерия

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Бухгалтеры

    Последнее место в рейтинге профессий, которые подвергнутся автоматизации, занимают бухгалтеры.

  • Обед в детском саду

    Каких профессионалов заменят роботы?

    Незаменимые специалисты

    Помимо списка профессий, находящихся под угрозой роботизации, компания A.T. Kearney составила и рейтинг специалистов, которых машины нверняка не заменят. Воспитатели детского сада, медицинские работники и научные сотрудники могут не беспокоиться: искусственный разум не способен фантазировать и чувствовать.

    Автор: Ксения Сафронова


Робот - помощник человека

Смотреть видео 01:18
Now live
01:18 мин

Робот - помощник человека

Контекст

Каких профессионалов заменят роботы?

По прогнозам консалтинговой компании A.T. Kearney уже через 20 лет некоторые рабочие места, на которых работают люди, займут роботы. DW выяснила, в каких отраслях искусственный интеллект будет конкурировать с человеком. (16.09.2016)  

Ссылки в интернете

Федеральное статистическое ведомство

Аудио- и видеофайлы по теме

Умнее, удобнее, быстрее: что показывают на выставке электроники в Лас-Вегасе  

Умные машины: с нами против нас?  

Робот - помощник человека  

Также по теме

Roboter Hotel in Tokio

Роботы отнимут у людей рабочие места? Немцы так не считают 22.03.2017

Дигитализация - не угроза, а шанс для экономики, убеждены жители Германии. А ее правительство стимулирует развитие Индустрии 4.0 и создает "цифровой альянс" с Японией.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера