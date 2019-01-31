Жители ЕС теряют доверие к роботам

Жители стран Европейского Союза, подавляющее большинство которых обычно открыто для технических инноваций, все более скептически относятся к роботам на рабочем месте. Это показало исследование, которое провели психологи и социологи из университетов Вюрцбурга (Германия) и Линца (Австрия). Они проанализировали результаты репрезентативных исследований, которые в последние годы проводит Европейская комиссия. Учитывались цифры 2012, 2014 и 2017-го годов. В числе 80 тысяч опрошенных из 27 стран - около 1600 немцев.
В целом европейцы положительно относятся к роботам. Это и не удивительно: в промышленности без них сегодня не обойтись. По данным Федерального статистического ведомства, каждое второе крупное предприятие в стране использует роботов - в частности, в таких операциях, как сварка, покраска, в транспортной области…
Но вот когда речь заходит о применении роботов в медицине, в уходе за больными и стариками или в офисе, с 2012 года наметился тренд в сторону скепсиса. О причинах этого данные исследования не говорят. Но один из его организаторов, Маркус Аппель (Markus Appel) из университета Вюрцбурга, уверен: главная причина - в том, что люди боятся за свои рабочие места. Именно поэтому, подчеркнул он в интервью информационному агентству dpa, роботехника становится менее популярной.
В исследовании приводятся не только сравнения конкретных данных по разным годам. Людям задавали в разное время и разные вопросы, связанные с роботами. Трудно выбрать из множества цифр что-то одно. Но тренд очевиден: европейцы стали с меньшим восторгом относиться к появлению роботов рядом с ними на рабочем месте. "Это подтверждают и исследования, и беседы с людьми", - подчеркивает психолог, профессор университета в Линце Мартина Мара (Martina Mara).
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Автор: Ксения Сафронова
Робот - помощник человека