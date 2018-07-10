 Жителей двух британских городов попросили не трогать неизвестные емкости | Новости из Германии о Европе | DW | 10.07.2018

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Европа

Жителей двух британских городов попросили не трогать неизвестные емкости

Предупреждение не прикасаться к незнакомым емкостям, которые могут содержать отравляющее вещество "Новичок", касается жителей городов Эймсбери и Солсбери.

Сотрудник британской полиции в Эймсбери

После смерти отравленной "Новичком" 44-летней Дон Стерджес британское правительство предупредило о рисках контактов с незнакомыми предметами. Предупреждение касается жителей городов Солсбери и Эймсбери и их окрестностей, заявила представитель министерства здравоохранения и социальных дел Великобритании Салли Дэйвис во вторник, 10 июля.

По ее словам, речь идет о емкостях, в которых может находиться жидкость или гель - "сосудах, шприцах, иголках, косметике или подобных предметах из металла, пластика или стекла". Угроза для населения остается низкой, отметила Дэйвис.

Накануне представитель Скотланд-Ярда заявил, что пострадавшие "прикасались к емкости" с отравляющим веществом. Поиск емкости является "основной целью" полицейских, подчеркнул он.

Контекст

Новый случай отравления в Великобритании - тем же ядом, которым, как считается, отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. Главные вопросы и ответы - у DW. (05.07.2018)

Один из участников создания вещества "Новичок", которым, по сообщениям, был отравлен бывший агент Скрипаль в Британии, рассказал DW о своей версии событий, истории "Новичка" и ошибке Запада. (20.03.2018)

Отравление в Эймсбери

44-летняя Стерджес и 45-летний Чарли Роули 30 июня были обнаружены без сознания в британском городке Эймсбери. Их поместили в окружную больницу Солсбери с симптомами отравления.

Сначала врачи предполагали, что причиной попадания в больницу стал прием обоими некачественных наркотиков или передозировка. Позднее результаты исследования лаборатории министерства обороны Портон-Даун показали отравление "Новичком". Воздействие нервно-паралитического вещества привело к гибели Стерджес, а второй пострадавший до сих пор находится в больнице в критическом состоянии.

В целях общественной безопасности правоохранительные органы оцепили ряд районов в Солсбери и Эймсбери, где побывали пострадавшие. К следственным мероприятиям подключены детективы из Национального отдела полиции по контртеррористической безопасности, а также их коллеги из полиции графства Уилтшир на юге Англии.

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    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

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    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

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    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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Первая смерть от яда “Новичок”: какой реакции из Лондона ждать Кремлю? - DW Новости

Контекст

"Новичок" и его жертвы

По данным Скотленд-Ярда, умершая 8 июля британка Дон Стерджес была отравлена ядом группы "Новичок". Как и ранее экс-агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. DW - о "Новичке" и его жертвах. (10.07.2018)  

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Юлия Скрипаль: нам очень повезло, что мы выжили  

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