Жилищный вопрос: когда не хватает места

Ситуация на жилищном рынке во многих регионах Германии сложилась напряженная. Последние исследования говорят о том, что недвижимость продолжает дорожать, как и цены на аренду. Причины эксперты называют следующие: большой приток иностранной рабочей силы и активная внутренняя миграция молодых немцев, а также последствия недальновидной политики в области строительства доступного жилья.

Нехватка доступного жилья заставляет все больше семей покидать крупные города и переезжать в пригороды. Трудно приходится и студентам: число учащихся немецких вузов постоянно растет. Это в свою очередь так же приводит к росту спроса на жилье и повышению цен на рынке недвижимости. Поэтому неудивительно, что в поиске альтернативных моделей жилья заинтересованы все.

Тренд из США

Tiny House - так называют крошечные домики на колесах, в которых есть все, что нужно для жизни на очень небольшом пространстве, используемом рационально и экономично. Этот тренд пришел в Европу из Америки.

Общая площадь территории - 17 тысяч квадратных метров

Для некоторых такие домики уже стали или становятся вполне интересной, приемлемой и доступной альтернативой городским квартирам. В последнее время сообщения и репортажи про такое жилье стали достаточно регулярно появляться в немецких СМИ. Строительные фирмы, специализирующиеся на изготовлении таких домов, постоянно расширяют ассортимент. Спрос подогрел торговый концерн Tchibo. В 2018 году в сотрудничестве с одной строительной компанией он выпустил на рынок три модели по цене от 40 до 60 тысяч евро.

Городские управы немецких городов и власти сельских коммун одобряют новые проекты и дают шанс этой моделе жилья пустить корни. Так, в Дортмунде было решено переоборудовать заброшенную спортивную площадку в целую деревню Tiny Village. До 2022 года планируется установить первые Tiny House в экодеревне в черте города Ганновер. В Северном Рейне - Вестфалии эта идея тоже нашла благодатную почву. Так, в Варендорфе было решено создать целое поселение из таких домиков.

Так живут организаторы проекта и создатели первой немецкой деревни из крошечных домиков Tiny House

Массовым этот тренд, конечно, пока назвать нельзя. Однако представители поколения Y потенциал этой идеи распознали. Так, в баварской общине Мельмайзель сейчас уже появилась целая деревня, состоящая из миниатюрных домов. Организаторы проекта - 25-летние супруги Штефани Бек (Stefanie Beck) и Филипп Зандерс (Philipp Sanders).

В поисках жилья: пример из Баварии

Молодые супруги уже инвестировали в создание этой деревни на территории бывшего кемпинга около полумиллиона евро, из них 25 тысяч евро - на собственный Tiny House площадью около двадцати квадратных метров. Сейчас здесь насчитывается уже 24 жилых домика, в ближайшее время прибавится еще около десятка.

Три из них сдаются туристам, в остальных - жильцы постоянные. В следующем году здесь хотят обзавестись общим огородом, заложить фруктовый сад, завести кур. Для семей с детьми предусмотрели специальные модули - отдельные детские комнаты-пристройки, которые можно будет передавать другим жильцам, когда дети вырастут.

Банки, в которые супруги обращались за кредитом, отнеслись к идее скептически. Местным властям потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в юридических и бюрократических вопросах прежде, чем выдать необходимые разрешения. Однако сейчас деревня привлекла к себе внимание. Посмотреть на нее стали ездить целыми автобусами, так что пришлось вешать табличку о том, что территория - все же частная собственность.

Организаторы проекта, по их словам, получают запросы от коммунальных политиков из самых разных уголков Германии.

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