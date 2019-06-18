 Жилищный вопрос: когда не хватает места | Учеба и работа в Германии | DW | 16.12.2019

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Учеба и карьера

Жилищный вопрос: когда не хватает места

Одним из решений квартирного вопроса могут стать домики на колесах. В Германии уже появилась целая деревня из крошечных домиков.

Штефани Бек и Филипп Зандерс

Штефани Бек и Филипп Зандерс

Ситуация на жилищном рынке во многих регионах Германии сложилась напряженная. Последние исследования говорят о том, что недвижимость продолжает дорожать, как и цены на аренду. Причины эксперты называют следующие: большой приток иностранной рабочей силы и активная внутренняя миграция молодых немцев, а также последствия недальновидной политики в области строительства доступного жилья. 

Нехватка доступного жилья заставляет все больше семей покидать крупные города и переезжать в пригороды. Трудно приходится и студентам: число учащихся немецких вузов постоянно растет. Это в свою очередь так же приводит к росту спроса на жилье и повышению цен на рынке недвижимости. Поэтому неудивительно, что в поиске альтернативных моделей жилья заинтересованы все.

Тренд из США

Tiny House - так называют крошечные домики на колесах, в которых есть все, что нужно для жизни на очень небольшом пространстве, используемом рационально и экономично. Этот тренд пришел в Европу из Америки.

Общая площадь территории - 17 тысяч квадратных метров

Общая площадь территории - 17 тысяч квадратных метров

Для некоторых такие домики уже стали или становятся вполне интересной, приемлемой и доступной альтернативой городским квартирам. В последнее время сообщения и репортажи про такое жилье стали достаточно регулярно появляться в немецких СМИ. Строительные фирмы, специализирующиеся на изготовлении таких домов, постоянно расширяют ассортимент. Спрос подогрел торговый концерн Tchibo. В 2018 году в сотрудничестве с одной строительной компанией он выпустил на рынок три модели по цене от 40 до 60 тысяч евро.

Городские управы немецких городов и власти сельских коммун одобряют новые проекты и дают шанс этой моделе жилья пустить корни. Так, в Дортмунде было решено переоборудовать заброшенную спортивную площадку в целую деревню Tiny Village. До 2022 года планируется установить первые Tiny House в экодеревне в черте города Ганновер. В Северном Рейне - Вестфалии эта идея тоже нашла благодатную почву. Так, в Варендорфе было решено создать целое поселение из таких домиков.

Так живут организаторы проекта и создатели первой немецкой деревни из крошечных домиков Tiny House

Так живут организаторы проекта и создатели первой немецкой деревни из крошечных домиков Tiny House

Массовым этот тренд, конечно, пока назвать нельзя. Однако представители поколения Y потенциал этой идеи распознали. Так, в баварской общине Мельмайзель сейчас уже появилась целая деревня, состоящая из миниатюрных домов. Организаторы проекта - 25-летние супруги Штефани Бек (Stefanie Beck) и Филипп Зандерс (Philipp Sanders).

Контекст

Большая часть населения Германии живет не в собственных квартирах и домах, а снимает их.

Обзор цен на недвижимость, составленный компанией Deloitte, показывает: приобретение и особенно аренда квартир в крупных западных городах нередко дешевле, чем в столицах на востоке ЕС. (26.07.2019)

В Германии примерно у половины населения съемная жилплощадь. Ученые подсчитали, каких размеров может быть квартира, если тратить на ее аренду 25 процентов ежемесячного дохода. (20.08.2016)

На рынке арендного жилья в Германии студентам все чаще предлагают элитные апартаменты с современным дизайном и развитой инфраструктурой. И спрос на такое жилье растет. (23.08.2016)

От поисков жилья до походов по инстанциям, - тем, кто только приехал на учебу в Германию, немецкие вузы помогают адаптироваться в чужой стране. Есть несколько программ. (11.10.2019)

В поисках жилья: пример из Баварии

Молодые супруги уже инвестировали в создание этой деревни на территории бывшего кемпинга около полумиллиона евро, из них 25 тысяч евро - на собственный Tiny House площадью около двадцати квадратных метров. Сейчас здесь насчитывается уже 24 жилых домика, в ближайшее время прибавится еще около десятка.

Три из них сдаются туристам, в остальных - жильцы постоянные. В следующем году здесь хотят обзавестись общим огородом, заложить фруктовый сад, завести кур. Для семей с детьми предусмотрели специальные модули - отдельные детские комнаты-пристройки, которые можно будет передавать другим жильцам, когда дети вырастут.

Банки, в которые супруги обращались за кредитом, отнеслись к идее скептически. Местным властям потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в юридических и бюрократических вопросах прежде, чем выдать необходимые разрешения. Однако сейчас деревня привлекла к себе внимание. Посмотреть на нее стали ездить целыми автобусами, так что пришлось вешать табличку о том, что территория - все же частная собственность.

Организаторы проекта, по их словам, получают запросы от коммунальных политиков из самых разных уголков Германии.

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    Лишь бы не лопнул

    Пузырь, зажатый между двумя жилыми домами, повис на трехметровой высоте. Автомобили, проезжающие по соседней улице, притормаживают, чтобы разглядеть необычный объект. Это улица с самой низкой скоростью движения на данный момент, шутят сами студенты.

  • Проект Bloon

    Как будут жить студенты в будущем

    Алло? А в ответ тишина

    Вход в этот дом - только через телефонную будку. Оборудование, которое рассматривает эта студентка, снабжает квартиру кислородом, обеспечивая циркуляцию воздуха.

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    Как будут жить студенты в будущем

    Окно в небо

    Из телефонной будки по этой лестнице можно подняться в квартиру, где, как предполагают авторы проекта, будет себя комфортно чувствовать молодежь.

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    Прозрачные стены, высокий потолок… Вместо матраса - мягкий пол. Минималистский дизайн отвечает духу времени, уверены будущие архитекторы. Все, что нужно молодому человеку, это его ноутбук и кровать, показывает актуальный опрос.

  • Проект Bloon

    Как будут жить студенты в будущем

    Хроника времени

    Фотографии посетителей проецируются на стены. Они ловят моменты первых дней жизни этого необычного объекта. Нравится ли посетителям идея нового жилья? Инсталляция помогает пролить свет.

    Автор: Марина Борисова


Контекст

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