Жизнь без России: как Путин вытеснял Украину на новые рынки

На фоне политического противостояния между Москвой и Киевом продолжают сходить на нет и экономические отношения. Новые рынки сбыта взамен российского Украина находит по всему миру.
В Москве и Киеве снова звучат острые заявления, призывы к санкциям и контрсанкциям. Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной раде денонсировать договор о дружбе с Россией. О том, как далеки от дружбы Украина и Россия, свидетельствует, впрочем, не только политическая риторика, но и сухой язык цифр.
10 тысяч долларов за весь 2017 год - это, например, показатель, характеризующий то, что осталось от объема экспорта украинской колбасы и других мясных изделий в Россию. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, даже на далеком средиземноморском острове Мальта за прошлый год съели больше украинской колбасы, чем в соседней России с ее более чем 140 миллионным населением. Для сравнения: буквально пятью годами ранее россияне потратили на украинские колбасы 227 миллионов долларов.
До нуля: российское аграрное эмбарго
В 2013 году объем экспорта украинской аграрной продукции в Россию составлял около двух миллиардов долларов. Сегодня - в 20 раз меньше. Если, скажем, объем экспорта молока, сыра, яиц и меда в 2012 году в денежном выражении составил 356 миллионов долларов, то пятью годами позже - практически ноль. Это касается и зерновых, рыбы, семян, овощей. Экспорт масла упал в десять раз, сахара - в 25.
Начиная с 2014 года, когда Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС, Россия де-факто ввела эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию, напомнила в беседе с DW аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Дарья Гриценко. "Именно производители продуктов питания и аграрной продукции больше всего пострадали от российских ограничительных мер", - констатировала Гриценко. В 2013 году доля России в аграрном экспорте составляла 11 процентов. Годом позже - только пять, а сейчас - около полпроцента.
Украина приходит в себя
Чтобы оправиться от российского шока, украинским аграриям понадобилось несколько лет. B 2017 году Украина повторила рекорд 2012 года, экспортировав аграрную продукцию почти на 18 миллиардов долларов. Основными рынками сбыта стали страны Азии и Европейского Союза.
После подписания соглашения о свободной торговле, доля ЕС в аграрном экспорте Украины возросла и составляет около трети. На Азию приходится почти половина - 44 процента. "В Азии - наибольший потенциал. В странах этого региона быстро растет средний класс, растет спрос", - отмечает Дарья Гриценко. По ее словам, шоковая терапия от Москвы пошла украинским производителям на пользу. Потеряв привычные российские экономические связи, они должны были научиться действовать в условиях глобальной конкуренции, заниматься маркетингом и активно представлять себя на международных ярмарках.
В то же время, соглашение о свободной торговле с ЕС побуждает производителей получать европейские сертификаты качества, что открывает новые возможности и в Азии. "Аргумент "у нас европейское качество по более низкой цене" хорошо работает на третьих рынках", - отметила в беседе с DW эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.
Бум торговли с западными соседями
Постепенно находят украинцы свои ниши и на высококонкурентном европейском рынке. Только в течение 2017 года, например, почти в два с половиной раза вырос экспорт мясной продукции и зерновых в Нидерланды. В несколько раз в этой стране также вырос спрос на украинское растительное масло. Как свидетельствуют данные украинского Госстата, за год голландцы купили аграрную продукцию украинского производства более чем на миллиард долларов.
В общей сложности Украина в 2017 году продала в Нидерланды продукцию почти на 1,7 миллиарда долларов. Столько же - в Германию и Италию. Итальянцы, а также и испанцы, начали активно покупать растительное масло и зерновые, тогда как Германия активно покупает семена.
Настоящий бум после разрыва с Россией переживает торговля с западными соседями Украины. В Польшу Украина в 2017 году экспортировала продукцию на 2,7 миллиарда долларов. Кроме аграрной продукции и сырья (древесины и руд), в Польше пользуется спросом продукция черной металлургии и электрические машины, а также одежда, обувь и мебель. Совокупно западные соседи Украины - Польша, Словакия, Венгрия и Румыния - в 2017 году купили украинскую продукцию на более 5,5 миллиарда долларов. Это почти в полтора раза больше, чем Украина экспортировала в Россию (3,9 миллиарда).
Россия на третьих ролях
Тем временем экспорт в Россию продолжает сокращаться: по итогам первых трех кварталов 2018 года Украина продала северо-восточному соседу еще на 8 процентов меньше товаров, чем за аналогичный период предыдущего года. Всего за четыре предыдущих года - с 2013 по 2017-й - экспорт в Россию сократился почти в четыре раза. Импорт - в три с половиной раза. Как и в прошлые годы, главная статья импорта из России - энергоносители и сырье для металлургии. Остатки украинского экспорта в Россию: черные металлы, продукты неорганической химии, бумага и пластмасса.
Зато экспорт в страны Европы, включая страны ЕС, после некоторого сокращения, которое произошло на фоне экономического кризиса в Украине в 2014-2015 годах, в последние годы ощутимо растет. По данным украинского Госстата, за первые девять месяцев этого года экспорт вырос еще на 15 процентов. Особенно ощутимо растет торговля с Германией - плюс 20 процентов, Польшей (24), Словакией (45) и Венгрией (32). Львиная доля этого прироста, кроме аграрной продукции и сырья, приходится на электрические машины.
Стремительно растет и экспорт в Турцию. Одной только металлургической продукции южный сосед за девять месяцев этого года купил на миллиард долларов.
В 2016 году, после того как Россия прекратила действие соглашения о свободной торговле с Украиной, северо-восточный сосед отошел в украинской торговле даже не на второй, а на третий план. Если еще в 2013 году, доля экспорта Украины в ЕС и Россию была примерно равнозначной - около 26 процентов, то сегодня разница поразительна. Более 40 процентов украинского экспорта приходится на Евросоюз, и только 8-9 на Россию. "Торговля с Россией сокращается значительно сильнее, чем это можно было бы объяснить ограничительными мерами российской стороны. Играет свою роль и конфликт между странами. Россия воспринимается как страна-агрессор, это дополнительный стимул переориентировать экономику", - убеждена Вероника Мовчан.
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