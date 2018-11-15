Жизненно важное лекарство исчезло из продажи в РФ из-за спора о цене

Бипериден в ампулах пропал из российских больниц и аптек в прошлом году. ФАС посчитала цену препарата немецкой фирмы завышенной. Врачи-психиатры просят Минздрав РФ вернуть лекарство.
Более 40 врачей-психиатров подписали письмо главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой, в котором они попросили вернуть на российский рынок инъекционную форму препарата Бипериден. Он используется в лечении шизофрении и болезни Паркинсона и входит в России в список жизненно важных лекарственных препаратов. Лекарство немецкой фирмы Desma GmbH исчезло с рынка в августе 2017 года, когда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) посчитала цену препарата завышенной. Письмо врачей датировано 30 октября 2018 года, однако российские СМИ сообщили о нем в середине ноября.
Аналоги Биперидена есть, но не в форме ампул
Препарат Бипериден представлен на российском рынке брендами Безак, Бипериден, Мендиплекс и Акинетон. Однако только производимый немецкой компанией Акинетон существует в форме ампул для инъекционного введения.
Бипериден особенно важен для пациентов с тяжелыми психическими расстройствами. Таких пациентов лечат группой препаратов, которые называются нейролептики. Эти препараты вызывают побочные действия - так называемые экстрапирамидные расстройства, такие как мышечная скованность и слюнотечение. Без корректора лечение нейролептиками мучительно для пациентов. Препарат также применяется как основное лекарственное средство в неврологии в случае болезни Паркинсона.
Бипериден в форме инъекции используют в условиях стационара в экстренных ситуациях. "Например, пациент в первый раз в жизни попадает в психиатрический стационар и впервые начинает принимать нейролептики. Бывает, что человек очень резко, бурно отвечает на введение нейролептиков экстрапирамидными расстройствами. В этот момент для того, чтобы быстро помочь пациенту и купировать эти состояния, необходимо введение препарата инъекционно", - объясняет президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушкина. - "Такие ситуации встречаются нечасто, но для быстрой и эффективной помощи пациенту, конечно, нам нужна такая форма препарата".
Жизненно важный препарат
Бипериден входит в России в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). "Если препарат входит в этот список, государство берет на себя обязательство обеспечить эти препараты на территории Российской Федерации", - объясняет Наталья Треушкина. - "Если препарат в списке, производителю препарата гарантировано, что у него будет рынок сбыта. В то же время, если это не эксклюзивный производитель, а есть аналоги сопоставимые по качеству, в этом случае критичным является параметр цены препарата".
У Акинетона аналоги есть. Это в том числе и дженерик российского производства по более низкой цене. "ФАС посчитал, что Акинетон, в том числе и в инъекционной форме, неоправданно дорог и по этой причине не выдал паспорт на продажу в России", - говорит Треушкина.
Завышенная цена на лекарства
В 2010 году предельно допустимая отпускная цена на Акинетон была зарегистрирована на уровне 423,41 рублей на таблетки и 611,83 рублей на ампулы. В 2017 году по жалобе физического лица Федеральная антимонопольная служба начала проверку цен и выяснила, что держатель регистрационного удостоверения на лекраства - партнер Desma в России ООО "СВИЧ" - тогда предоставил недостоверную информацию о цене препарата. ФАС отменила регистрацию цены, а без не продукт не может продаваться на российском рынке.
"При подаче документов на регистрацию цена на препарат в странах референтной группы не была указана, была только цена в Германии", - объясняет медицинский адвокат Дмитрий Айвазян. - "Держатель регистрационного удостоверения обязан проводить референтные исследования, и представляет регистрирующему органу в Минздрав максимальную отпускную цену. Они поверили им, зарегистрировали эту цену, а она была завышена - и цену отменили".
В июле 2017 года компания перерегистрировала цены, снизив их до 403 рублей и 582 рублей соответственно. Однако ФАС и эти цены отменила. "Когда было выявлено завышение цены, как сказало в решении арбитражного суда, было два письма от ФАС и от Минздрава с просьбой добровольно решить вопрос с отпускной ценой, но цены остались на том же уровне, и им ничего больше не оставалось, как своим постановлением отменить эти цены", - объясняет Айвазян.
Схожую информацию предоставил и Минздрав РФ в ответе на письмо врачей-психиатров. 14 ноября в пресс-службе ведомства подчеркнули, что заявления о регистрации предельной отпускной цены на препарат в Минздрав на тот момент не поступало.
Когда Бипериден вернется на российский рынок?
Немецкая компания Desma Gmbh активна на российском рынке уже десять лет. До августа 2017 года Акинетон продавался в России очень хорошо, рассказывает представитель компании в Майнце и менеджер по Германии Катя Политцки (Catia Politzki). "Цена на препарат была зарегистрирована несколько лет назад, тогда с ценой было все в порядке, но теперь это не так", - говорит она.
Цена на продукт компании Desma различается в разных странах и зависит от договоренностей с компаниями-владельцами регистрационного удостоверения. "В каждой стране ответственные органы власти имеют свое мнение, в каждой стране свои правила. Цена в отдельно взятой стране зависит от разных аспектов, и в каждом случае это обсуждается отдельно".
Сейчас Desma ведет переговоры о ценах на Акинетон и возобновлении поставок в Россию. "Мы надеемся, что продукт вернется на рынок как можно скорее и не позже конца этого года", - сказала Катя Политцки.
Российский рынок составляет 4% доходов компании Desma GmbH. За последние годы поставки Акинетона в Россию составляли 25 миллионов в таблетках и 250 000 в ампулах каждый год.
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