Жив или мертв Гулмурод Халимов - "министр" террористической войны ИГ?

Министерство внутренних дел Таджикистана объявило о том, что у него есть доказательствами гибели Гулмурода Халимова - бывшего командира республиканского ОМОНа, а позже - военного руководителя террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом со ссылкой на главу МВД Рамазона Рахимзода сообщило информагентство Sputnik Таджикистан. Рахимзода подтвердил, что "министр войны" - так называли Халимова пропагандисты ИГ - был уничтожен в Сирии во время бомбового удара. Когда это произошло, не уточняется.

Есть ли у Таджикистана доказательства гибели Халимова?

Известие о том, что Халимов действительно мертв - это важная информация как для тех, кто противодействует террористическим структурам на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, так и для тех, кого в Таджикистане относят к вербовочному контингенту ИГ, отмечает российский эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков. Дело в том, что речь идет об очень опытном и авторитетном спецназовце. Впрочем, эксперт считает, что пока не будут предоставлены надежные свидетельства гибели Халимова, слухи о его смерти можно считать преувеличенными. Ведь Халимова объявляли погибшим уже не раз.

Гулмурод Халимов (второй справа) с боевиками ИГ в Сирии (фото из архива)

Гулмурод Халимов, 1975 года рождения, во время гражданской войны в Таджикистане состоял в президентской гвардии и воевал против так называемых "вовчиков", то есть сторонников ваххабизма. В 1997 году он пошел в ОМОН рядовым бойцом и со временем стал его командиром, дослужившись до полковника. В 2003 году Халимов стажировался в одном из российских центров спецподготовки. А с 2003 по 2014 годы профессиональный снайпер и командир спецназа принимал участие в пяти военно-тренировочных антитеррористических программах Госдепа США.

Но в апреле 2015 года Гулмурод Халимов неожиданно вылетел из Таджикистана в Москву. Российские силовики позже подтвердили, что видели его в аэропорту Шереметьево. Из России он отправился в Турцию, а оттуда перебрался в Сирию. В мае 2015 года полковник Халимов выложил в интернет видеообращение к таджикским силовикам на русском языке, которое, по оценке специалистов, было записано в Сирии. Из обращения стало ясно, что он не просто примкнул к ИГ, но и претендует на заметную роль в этой террористической группировке, а также выступает ее пропагандистом.

Сколько раз убивали Гулмурода Халимова?

А уже в июне 2015 года появилось первое сообщение о смерти Халимова в результате авиаудара ВВС Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Оно было опубликовано на одном из ливанских сайтов - со ссылкой на источник в Сирии. Эта информация не была подтверждена.

Автоколонна в сирийской провинции Дейр-эз-Зор (фото из архива)

Затем в апреле 2017 года британская The Times со ссылкой на источник в Ираке написала, что "министр войны" ИГ, взявший себе новое имя аль-Таджики, был уничтожен в ходе удара союзнической авиации в иракском Мосуле. Но вскоре после этого сам Халимов опроверг эту информацию, выложив в сеть селфи с дочерью.

В сентябре 2017 года снова прошла новость, что таджикский боевик убит - но уже в результате удара российских ВКС и все же в Сирии, в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на министерство обороны РФ. Однако в 2018 году СБ ООН продлил санкции против Халимова, введенные в 2015 году. То есть ООН подтверждений гибели аль-Таджики не получил. С тех пор новых сообщений о проведении операций по ликвидации командира боевиков не поступало.

Как полковнику таджикского ОМОНа удалось стать военным руководителем ИГ?

Достоверной информации о судьбе Халимова нет и сейчас, уверен сотрудник Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко. "Иных подтверждений, кроме заявления главы таджикского МВД, не предъявлено. Но если бы имелись фрагменты тела или достоверные данные от агентурных источников, их бы представили. Нет подтверждений и от иракских и сирийских сил безопасности", - пояснил Серенко в интервью DW.

Андрей Серенко

И указал на те факты, которые, по его мнению, заставляют тщательно перепроверять информацию о Халимове, приходящую из Душанбе. Например, Халимов примерно за год до бегства из республики был задержан там местными органами госбезопасности за контакты с салафистскими группами. Но вскоре после этого его освободили из-под ареста и не уволили из ОМОНа. "Сделать такое в условиях Таджикистана можно лишь, располагая очень серьезными покровителями. Или же заинтересованностью в этом спецслужб", - предполагает эксперт ЦИСА.

Далее, сотрудники оперативно-следственной бригады, которая была создана после бегства полковника в Сирию, не получили доступа к видеоматериалам о том, как тот проходил паспортный контроль и покидал страну через аэропорт Душанбе. "Насколько мне известно, запрет был введен начальником этой группы, главой республиканской госбезопасности", - продолжает Андрей Серенко. Почему все это произошло, таджикские силовики пока не дали ясных ответов. "Поэтому мы не знаем, было это бегство или же спецоперация, и жив Халимов или нет", - констатирует Серенко.

Гулмурод Халимов может быть в Афганистане?

В свою очередь, источник в спецслужбах Афганистана на условии анонимности рассказал DW, что на минувшей неделе в ходе операции по задержанию в Афганистане одного из руководителей разведки "вилаята Хорасан" (центрально-азиатского крыла ИГ) при нем были обнаружены списки боевиков. Среди них был и отдельный список с гражданами Таджикистана, который возглавлял аль-Таджики. Афганские контрразведчики получили также сведения о том, что разведка ИГ поддерживала тесную связь с группой боевиков на севере Афганистана, называемой "братство аль-Таджики".

Плантации опиумного мака в Афганистане

Эта группа играет важную роль в финансировании ИГ, зарабатывая значительные средства на наркотрафике. И в этом значительную роль играл Халимов. "Когда Гулмурод служил в таджикском ОМОНе, он был глубоко связан с организованным трафиком из Афганистана в Россию через Таджикистан. И пользовался поддержкой со стороны афганских полевых командиров в провинциях Бадахшан и Тахар, которые находятся вблизи Таджикистана. А эти командиры имеют прочные связи с афганскими властными структурами", - рассказал источник.

И выразил уверенность в том, что Халимов до сих пор жив. Более того, в громком нападении на тюрьму в провинции Нангархар, которое было совершено 3 августа, участвовали, как минимум, четверо членов "братства аль-Таджики" из упомянутого выше списка, утверждает источник. Это, по его словам, косвенно указывает на то, что Халимов активно действует неподалеку от Нангархара.

Смерть аль-Таджики и президентские выборы для Эмомали Рахмона

Но если сведения о гибели Халимова все же не точны, то зачем Душанбе сейчас понадобилось заявлять обратное? Андрей Серенко связывает это с близящимися президентскими выборами в республике. По его словам, Эмомали Рахмон хочет встряхнуть избирателей, которые должны поощрить государство за успехи в борьбе с террористами. Особенно в Горном Бадахшане, где Рахмону не удается договориться с местными авторитетами.

"Информация МВД Таджикистана уже вызвала резонанс среди сторонников ИГ в Центральной Азии. Возможно, в Душанбе решили сбить ту волну энтузиазма, которая наблюдается в этих кругах в связи с сообщениями об усилении ИГ на севере Афганистана", - предположил, в свою очередь, источник в афганских спецслужбах.

Сведения о том, что Халимов жив и появился в Афганистане, пока так же требуют проверки, как и утверждение о его смерти, подчеркивает Лев Корольков. Но если такой человек вдруг "оживет" в Бадахшане, то это станет признаком подготовки серьезной эскалации в регионе, уверен специалист по кризисным ситуациям.

Смотрите также:

Женщины с оружием против "Исламского государства" Наблюдение за врагом Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

Женщины с оружием против "Исламского государства" В авангарде сопротивления Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

Женщины с оружием против "Исламского государства" Четкая видимость Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

Женщины с оружием против "Исламского государства" Верный спутник Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

Женщины с оружием против "Исламского государства" В поисках убежища Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

Женщины с оружием против "Исламского государства" Травма на всю жизнь Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

Женщины с оружием против "Исламского государства" После сражения Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

Женщины с оружием против "Исламского государства" Дружба как символ победы Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

Женщины с оружием против "Исламского государства" Борьба за свободу Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы. Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова

