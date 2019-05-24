Жертвы домашнего насилия из России дошли до Европы: поможет ли ЕСПЧ?

Жительница Ульяновска Валерия Володина начала встречаться с Рашадом Салаевым в конце 2014 года. Спустя несколько месяцев он впервые избил девушку, а затем побои стали повторяться регулярно. Впервые Володина обратилась в полицию в январе 2016 года, но там на ее жалобы отреагировали издевательствами и насмешками, рассказывает она в интервью DW. "В полиции сказали, дескать, я сама виновата, что связалась с азербайджанцем. Но разве русские мужчины не бьют своих женщин?" - говорит Володина.

"Володина против Российской Федерации"

После этого девушка сбежала из дома в Москву, но Салаев выследил ее и вновь увез в Ульяновск. Володина убегала от него еще несколько раз, во время одного из своих побегов она связалась с юристами проекта "Правовая инициатива", а в июне 2017 года обратилась с жалобой в ЕСПЧ, обвинив российские власти и правоохранительные органы в бездействии и отсутствии защиты от домашнего насилия.

В иске Володиной говорилось, что полиция и суды Ульяновска и Москвы на протяжении нескольких лет упорно отказывались давать ход ее заявлениям. Поводом для этого не становились ни нападения на Володину, ни угрозы в адрес ее самой и ее ребенка, ни перерезанные тормоза в принадлежащей ей машине, ни найденное в ее сумке устройство для слежки.

Российская полиция и суды часто отказываются принимать заявления о домашнем насилии

В полиции отказ мотивировали, в числе прочего, тем, что угрозы в адрес Володиной были "результатом их личных неприязненных отношений с Салаевым и ревности с его стороны". Возбудить уголовное дело в отношении Салаева удалось лишь один раз - после того как на одной из социальных платформ были опубликованы интимные фотографии Володиной. Однако позже суд закрыл дело.

9 июля Европейский суд по правам человека впервые вынес решение по делу о домашнем насилии в России. Признав нарушения статей 3 и 14 Европейской Конвенции о защите прав человека (запрет пыток и бесчеловечного обращения, а также запрет дискриминации) и подтвердив, что Валерия Володина подверглась жестокому обращению, унижающему достоинство, и дискриминации по признаку пола, ЕСПЧ обязал РФ выплатить Володиной 20 тыс. евро и оплатить судебные расходы. "Государство отказывается признать серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия в России и его дискриминационное воздействие на женщин", - говорится в вердикте ЕСПЧ.

Несмотря на выигранное в ЕСПЧ дело, Валерия признается, что до сих пор боится и не чувствует себя в безопасности. "Я сейчас за границей, и тут он до меня вряд ли доберется", - признается девушка. По ее словам, она хотела бы вернуться в Россию, но боится: "Ведь этот человек так до сих пор и не понес наказания, он на свободе, спокойно живет и даже предъявляет претензии некоторым СМИ за то, что опубликовали его имя".

Еще сто жалоб о домашнем насилии в ЕСПЧ

Дело "Володина против Российской Федерации" в ЕСПЧ стало прецедентным, однако оно далеко не единственное. Как говорит избранный от РФ судья Дмитрий Дедов, на рассмотрении суда в Страсбурге находится еще около ста жалоб от россиянок, ставших жертвами домашнего насилия. Министерство юстиции РФ, в свою очередь, подтвердило существование шести исков.

Адвокат проекта "Правовая инициатива" Ольга Гнездилова

Адвокат проекта "Правовая инициатива" Ольга Гнездилова поясняет, что речь в данном случае идет о коммуницированных жалобах, о которых Страсбургский суд официально уведомил Россию. В их числе - иски Натальи Туниковой, Елены Гершман, Елены Петраковой и Маргариты Грачевой. Все эти дела объединяет бездействие полиции и судов на жалобы о домашнем насилии, а также отсутствие законодательства, которое могло бы оказывать сдерживающее действие.

Адвокат: Трагедии Грачевой можно было избежать

Дело Маргариты Грачевой получило в России широкий резонанс. Впервые муж избил ее после того, как она сообщила ему о своем решении подать на развод. Он порвал ее паспорт, а позже насильно вывез Маргариту в лес и угрожал ножом. Девушка обратилась в полицию, однако там ей предложили отозвать заявление, назвав действия супруга "проявлением любви". Спустя какое-то время Грачев обманом вынудил Маргариту сесть к нему в машину, снова отвез в лес, топором отрубил ей кисти обеих рук и истязал ее полтора часа.

Следствие установило, что Грачев тщательно спланировал преступление, предварительно купив топор и жгуты для перевязки рук. В итоге он отвез Маргариту в больницу, а сам сдался полиции. Девушка вспоминает, что всю дорогу к больнице он повторял: "Какой адреналин". В конце 2018 года российский суд приговорил Грачева к 14 годам колонии строгого режима, обязав его выплатить бывшей жене 2,35 млн рублей за нанесенный моральный ущерб. Маргарита с решением суда не согласилась.

Муж Маргариты Грачевой тщательно спланировал преступление

Адвокат Маргариты Грачевой Мари Давтян считает, что случившейся трагедии можно было бы избежать, если бы правоохранительные органы своевременно отреагировали на жалобы девушки, и если бы в России существовало законодательство о борьбе с насилием в семье. "В отношении следователя было возбуждено дело о халатности, рассказывает Давтян. - На допросе он признался, что понятия не имел, что должен был сделать для защиты Маргариты Грачевой".

К чему привела декриминализация домашнего насилия в РФ?

В 2017 году из Уголовного кодекса России была удалена статья "побои", а за семейное насилие были введена административная ответственность. "Штраф за побои не превышает 5 тысяч рублей, и это не оказывает ни малейшего сдерживающего эффекта", - объясняет адвокат проекта "Правовая инициатива" Ольга Гнездилова.

По оценкам российских правозащитников, перевод статьи за бытовое насилие из уголовного кодекса в административный привело к тому, что избиения в семьях выросли в несколько раз. Эффект от декриминализации домашнего насилия ощутила на себе и Елена Гершман, которую, как и Валерию Володину, в ЕСПЧ представляют адвокаты "Правовой инициативы".

Когда в ноябре 2015 года после первых побоев мужа женщина обратилась в полицию, у нее отказались принимать заявление, отправив ее к мировому судье, - на тот момент в соответствии с УК РФ побои относились к преступлениям, против которых можно было возбудить уголовное дело по частному обвинению.

После декриминализации домашнего насилия в РФ случаи побоев в семьях участились

Из-за изменения законодательства в 2016 году, возложившего на полицию обязанность расследовать побои в семье, судья вернул заявление в полицию. Однако после декриминализации побоев в феврале 2017 полиция вновь отказала Елене Гершман в возбуждении уголовного дела.

За это время Елена Гершман пережила девять эпизодов насилия со стороны бывшего супруга - у женщины были зафиксированы многочисленные кровоподтеки и черепно-мозговая травма. Елена была вынуждена поддерживать контакт с бывшим мужем, так как он незаконно, в нарушение решения суда, удерживал их малолетнюю дочь. В итоге каждая попытка увидеться с ребенком заканчивалась для Елены очередным избиением.

В сентябре 2017 года бывший супруг Елены похитил дочь, буквально вырвав ее из рук женщины прямо на улице. Ребенка искали полтора года, и в итоге в марте 2019 года обнаружили в белорусском поселке недалеко от Минска. Четырехлетняя девочка не сразу узнала мать.

Сможет ли ЕСПЧ повлиять на ситуацию с домашним насилием в РФ?

Жалобы Маргариты Грачевой, Елены Гершман, Натальи Туниковой и Ирины Петраковой ЕСПЧ объединил в одно дело. Это позволит суду осуществить процедуру "пилотного решения", объясняет адвокат Ольга Гнездилова. Благодаря этому у ЕСПЧ появится возможность попросить Россию дать пояснения не только по конкретным искам, но и объяснить, насколько российское законодательство в целом отвечает требованиям Конвенции о защите прав человека в части предотвращения домашнего насилия.

"Если суд задает вопрос об общих мерах, это означает, что в случае положительного решения ЕСПЧ укажет, какие именно меры по борьбе с домашним насилием необходимо принять правительству РФ, а также установит срок для их исполнения", - объясняет Гнездилова. Рассмотрение "пилотного дела" в ЕСПЧ, как ожидается, займет около двух лет.

Адвокат проекта "Правовая инициатива" рассчитывает на то, что в стране будут приняты законодательные меры по противодействию домашнему насилию. Она надеется, что в их число войдут "не только криминализация домашнего насилия, но и социальная защита - бесплатная юридическая и психологическая помощь жертве, а также введение охранных ордеров (срочный запрет на контакт нарушителя с жертвой - Ред.) и образовательные мероприятия".

Сейчас, после принятия первого решения о домашнем насилии по делу Валерии Володиной, российские власти должны будут возобновить расследования по жалобам девушки. Кроме того, правительство РФ в течение шести месяцев должно будет предоставить в Комитет Министров Совета Европы план действий по предотвращению подобных нарушений в дальнейшем.

Впрочем, сама Валерия не верит, что ее бывшего партнера привлекут к ответственности. "Власти создадут иллюзию бурной деятельности, а я снова получу документы с отказом о возбуждении дела, и на этом все закончится", - с горечью говорит она.

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