Жертвы войны на востоке Украины (инфографика)

За пять лет военного конфликта в Донбассе, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), предоставленным в ответ на запрос DW, погибли 13 000-13 200 человек. Из них - 3 345 гражданских лиц включая 298 пассажиров, погибших при катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года.

В текущем году (данные до 31 октября) количество погибших среди гражданских лиц составило 25 человек, еще 130 были ранены. Это самые низкие потери среди гражданских лиц за все годы конфликта, сообщают в УВКПЧ ООН. Больше всего мирных жителей в Донбассе пострадало в 2014 году - 2082 погибли и больше 4000 были ранены.

Указали в УВКПЧ ООН и потери военных на востоке Украины. По этим данным, с 14 апреля 2014 года по 31 октября 2019 года в Донбассе погибли около 4 100 военнослужащих украинской армии и около 5 650 членов вооруженных групп сепаратистов. В это число входят как погибшие непосредственно от боевых действий, так и в результате неосторожного обращения с оружием и взрывчаткой, ДТП, болезней во время службы в зоне конфликта, а также убийств и самоубийств, уточняют в УВКПЧ ООН.

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