 Женщины, которые могут отправить в нокаут | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.05.2019

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Культура и стиль жизни

Женщины, которые могут отправить в нокаут

В боксе девушкам не место? Как бы не так! Представляем ярких немецких спортсменок, добившихся успехов на ринге.

  • Мари Ланг

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Мари Ланг

    Эта 32-летняя красавица разрабатывает модели одежды, а также сама участвует в дефиле. А еще Мари Ланг (Marie Lang) - чемпионка мира по кикбоксингу, заниматься которым она начала в 16 лет. "Для меня это отличный баланс", - уверяет девушка. По ее словам, кикбоксинг привлек ее тем, что он подавляет негативные эмоции, снижает агрессивность, улучшает самоконтроль и дисциплину.

  • Регина Хальмих

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Регина Хальмих

    Когда речь заходит о немецком женском боксе, сразу вспоминается имя многократной чемпионки мира Регины Хальмих (Regina Halmich). Именно она внесла самый весомый вклад в популяризацию этого вида спорта в ФРГ. Сейчас Регине 42 года, из профессионального спорта она ушла. Но тот период, когда она выходила на ринг, останется яркой страницей в истории.

  • Никки Адлер

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Никки Адлер

    В детстве 32-летняя немецкая спортсменка хорватского происхождения, чемпионка мира по боксу Никки Адлер (Nikki Adler, настоящее имя - Николина Орлович) обожала фильмы с Брюсом Ли и Жан-Клодом Ван Даммом. В 6 лет начала заниматься тхэквондо, а потом чего только не перепробовала - футбол, гандбол, теннис. А в 15 лет за компанию с подругой записалась в секцию бокса - и влюбилась в этот вид спорта.

  • Сюзи Кентикян

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Сюзи Кентикян

    "Королева-убийца" ("Killer Queen") в шутку называют 31-летнюю немецкую спортсменку армянского происхождения, чемпионку мира по боксу Сюзи Кентикян (Susi Kentikan). Дело в том, что на ринг она любила выходить под одноименную песню рок-группы Queen. Сейчас в спортивной карьере Сюзи (справа на архивном снимке) перерыв.

  • Сара Борман

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Сара Борман

    Чемпионке мира по боксу Саре Борман (Sarah Bormann) 29 лет. За спиной девушки - свыше 120 сражений. Ее день начинается в 5 утра: она подрабатывает в булочной. Около полудня - перерыв, который девушка почти полностью проводит в спортзале. Вечером - снова тренировка. В местном спортклубе Сара - единственная женщина.

  • Орнелла Ванер

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Орнелла Ванер

    26-летняя Орнелла Ванер (Ornella Wahner) - первая в истории Германии боксер-любитель, ставшая чемпионкой мира. Этот титул она завоевала в 2018 году на турнире в Индии, где одержала победу над знаменитой индийской спортсменкой, членом сборной Индии по боксу Сонией Чахал. Взойдя на пьедестал, Орнелла не смогла сдержать слез от счастья. А в ее родном Халле победительницу встречали овациями.

  • Надин Апец

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Надин Апец

    Две бронзовые медали на чемпионатах мира по боксу, последняя из которых завоевана в конце ноября 2018 года в Нью-Дели, и пять побед на национальных чемпионатах: 33-летняя Надин Апец (Nadine Apetz) - одна из самых успешных женщин-боксеров среди любителей. При этом боксом девушка начала заниматься всего 12 лет назад. Параллельно она успевает писать кандидатскую диссертацию в области нейробиологии.

  • Кристина Хаммер

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Кристина Хаммер

    "Леди Молот" (Lady Hammer) называют 28-летнюю немецкую спортсменку, чемпионку мира по боксу, уроженку Казахстана Кристину Хаммер (Christina Hammer). На ринге она любит провоцировать, а действия ее непредсказуемы. Почти десять лет лет она была непобедимой. Но вот в апреле 2019 года во время поединка с американкой Кларессой Шилдс Леди Молот проиграла. Однако, по ее словам, она еще возьмет реванш.

  • Зейна Нассар

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Зейна Нассар

    Это первая в Германии девушка, боксирующая в хиджабе. Таким образом 21-летняя немецкая спортсменка ливанского происхождения, чемпионка ФРГ Зейна Нассар (Zeina Nassar) бросает вызов предубеждениям. У нее немало интересов и помимо спорта. В Потсдамском университете она изучает педагогику и социологию, а еще - играет на сцене Театра имени Максима Горького в Берлине.

    Автор: Наталия Королева


  • Мари Ланг

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Мари Ланг

    Эта 32-летняя красавица разрабатывает модели одежды, а также сама участвует в дефиле. А еще Мари Ланг (Marie Lang) - чемпионка мира по кикбоксингу, заниматься которым она начала в 16 лет. "Для меня это отличный баланс", - уверяет девушка. По ее словам, кикбоксинг привлек ее тем, что он подавляет негативные эмоции, снижает агрессивность, улучшает самоконтроль и дисциплину.

  • Регина Хальмих

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Регина Хальмих

    Когда речь заходит о немецком женском боксе, сразу вспоминается имя многократной чемпионки мира Регины Хальмих (Regina Halmich). Именно она внесла самый весомый вклад в популяризацию этого вида спорта в ФРГ. Сейчас Регине 42 года, из профессионального спорта она ушла. Но тот период, когда она выходила на ринг, останется яркой страницей в истории.

  • Никки Адлер

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Никки Адлер

    В детстве 32-летняя немецкая спортсменка хорватского происхождения, чемпионка мира по боксу Никки Адлер (Nikki Adler, настоящее имя - Николина Орлович) обожала фильмы с Брюсом Ли и Жан-Клодом Ван Даммом. В 6 лет начала заниматься тхэквондо, а потом чего только не перепробовала - футбол, гандбол, теннис. А в 15 лет за компанию с подругой записалась в секцию бокса - и влюбилась в этот вид спорта.

  • Сюзи Кентикян

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Сюзи Кентикян

    "Королева-убийца" ("Killer Queen") в шутку называют 31-летнюю немецкую спортсменку армянского происхождения, чемпионку мира по боксу Сюзи Кентикян (Susi Kentikan). Дело в том, что на ринг она любила выходить под одноименную песню рок-группы Queen. Сейчас в спортивной карьере Сюзи (справа на архивном снимке) перерыв.

  • Сара Борман

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Сара Борман

    Чемпионке мира по боксу Саре Борман (Sarah Bormann) 29 лет. За спиной девушки - свыше 120 сражений. Ее день начинается в 5 утра: она подрабатывает в булочной. Около полудня - перерыв, который девушка почти полностью проводит в спортзале. Вечером - снова тренировка. В местном спортклубе Сара - единственная женщина.

  • Орнелла Ванер

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Орнелла Ванер

    26-летняя Орнелла Ванер (Ornella Wahner) - первая в истории Германии боксер-любитель, ставшая чемпионкой мира. Этот титул она завоевала в 2018 году на турнире в Индии, где одержала победу над знаменитой индийской спортсменкой, членом сборной Индии по боксу Сонией Чахал. Взойдя на пьедестал, Орнелла не смогла сдержать слез от счастья. А в ее родном Халле победительницу встречали овациями.

  • Надин Апец

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Надин Апец

    Две бронзовые медали на чемпионатах мира по боксу, последняя из которых завоевана в конце ноября 2018 года в Нью-Дели, и пять побед на национальных чемпионатах: 33-летняя Надин Апец (Nadine Apetz) - одна из самых успешных женщин-боксеров среди любителей. При этом боксом девушка начала заниматься всего 12 лет назад. Параллельно она успевает писать кандидатскую диссертацию в области нейробиологии.

  • Кристина Хаммер

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Кристина Хаммер

    "Леди Молот" (Lady Hammer) называют 28-летнюю немецкую спортсменку, чемпионку мира по боксу, уроженку Казахстана Кристину Хаммер (Christina Hammer). На ринге она любит провоцировать, а действия ее непредсказуемы. Почти десять лет лет она была непобедимой. Но вот в апреле 2019 года во время поединка с американкой Кларессой Шилдс Леди Молот проиграла. Однако, по ее словам, она еще возьмет реванш.

  • Зейна Нассар

    Успешные женщины в контактных видах спорта

    Зейна Нассар

    Это первая в Германии девушка, боксирующая в хиджабе. Таким образом 21-летняя немецкая спортсменка ливанского происхождения, чемпионка ФРГ Зейна Нассар (Zeina Nassar) бросает вызов предубеждениям. У нее немало интересов и помимо спорта. В Потсдамском университете она изучает педагогику и социологию, а еще - играет на сцене Театра имени Максима Горького в Берлине.

    Автор: Наталия Королева


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    Экстрим в воздухе

    Здесь можно заняться и более экстремальными видами спорта - баскетболом на батутах и ниндзя-паркуром. По сравнению с обычной часовой пробежкой во время тренировки в воздухе человек расходует на 200-300 калорий больше. При этом за счет амортизации снижается нагрузка на суставы, особенно, на колени, которые травмируются при беге по жестким поверхностям.

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    Бой подушками

    Занятия на батутах понравятся даже самым неспортивным людям - уже после нескольких прыжков улучшается самочувствие и настроение.

    Автор: Ксения Сафронова


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