Женщины, которые могут отправить в нокаут

Успешные женщины в контактных видах спорта

Никки Адлер

В детстве 32-летняя немецкая спортсменка хорватского происхождения, чемпионка мира по боксу Никки Адлер (Nikki Adler, настоящее имя - Николина Орлович) обожала фильмы с Брюсом Ли и Жан-Клодом Ван Даммом. В 6 лет начала заниматься тхэквондо, а потом чего только не перепробовала - футбол, гандбол, теннис. А в 15 лет за компанию с подругой записалась в секцию бокса - и влюбилась в этот вид спорта.