Женщины в искусстве: 100 имен, которые надо знать

Путь женщин в искусство вымощен ненавистью и насмешками. " Там, где есть шерсть, есть и женщина, которая ткет, пусть даже и для того, чтобы скоротать время", - писал художник Оскар Шлеммер (Oskar Schlemmer), который с 1920 года преподавал в легендарной Высшей школе строительства и художественного конструирования Баухаус. Такие замечания, нацеленные на то, чтобы опорочить женщин в их художественном творчестве, довольно странно слышать из недр авангардного и просвещенного Баухауса, но можно найти в любую эпоху вплоть до сегодняшнего дня.

Художник Георг Базелиц (Georg Baselitz), профессор Художественной академии в Карлсруэ с 1977 года, заявлял, что женщины в любом случае рисуют хуже, чем мужчины. Печально, что предрассудки сохраняются так долго, тем более что реалии в академиях искусств уже давно изменились.

Женщины в академиях искусств

Женщины составляют 60 процентов выпускников художественных академий. "Поэтому давно уже нет математического обоснования диспропорции на арт-рынке", - говорят Бьянка Кеннеди (Bianca Kennedy) и Джанин Маккенрот (Janine Mackenroth). Эти две молодые берлинские художницы воспользовались юбилейной датой - 100 лет тому назад художественные академии в Германии начали принимать на учебу и женщин - для издания книги, посвященной женщинам в искусстве. Они пригласили для работы над книгой 100 женщин-профессионалов из мира искусства - кураторов, искусствоведов, директоров арт-галерей и музеев - и предложили представить на свой выбор одну художницу из истории изобразительного искусства в Германии за последние сто лет в формате личного авторского текста. Эти тексты и составляют содержание книги-альбома "Я люблю женщин в искусстве".

Принадлежит к числу известных в современном международном арт-мире: медиа-художница из Германии Хито Штейерл

"Еще во время нашей учебы мы обратили внимание на то, как мало женщин в альбомах и энциклопедиях по искусству. И не потому, что их в искусстве не было женщин. Они просто не воспринимались достаточно достойными для упоминания или фигурировали как жены мужчин-художников", - рассказывают издательницы"I Love Women in Arts"в интервью DW.

Искусство только с разрешения мужчины

Даже в 19 веке женщинам, которые подобно знаменитой немецкой художнице Кете Кольвиц (Käthe Kollwitz) мечтали получить профессиональное художественное образование, путь в академии искусств был закрыт. Отец Кете Кольвиц, заметив ее талант, отправил ее учиться в частную школу живописи в Кенигсберге.

Кете Кольвиц в день своего 70-летия (8 июля 1937 года)

Однако зачастую такие частные учреждения не обеспечивали надлежащего уровня обучения. По этой причине женщины-художницы продолжали носить презрительный ярлык "Malweibchen" (это можно перевести как "малевательница") вплоть до 20 века. Только после введения в Германии юридического гендерного равенства в 1919 году женщинам стали доступны государственные художественные школы.

В 1919 году расположенная в то время в Веймаре школа Баухаус также открыла свои двери для абитуриентов-женщин, а с 1920 года женщины могли поступать в большинство немецких художественных академий. Кете Кольвиц стала первой женщиной, поступившей в Прусскую Академию художеств.

В книге "I Love Women in Arts" представлены известные, забытые и еще не открытые художницы из Германии, отобранные женщинами, работающими в Германии в сфере искусства и культуры.

Одна из портретируемых художниц - Габриэле Мюнтер (Gabriele Münter), родившаяся в Берлине в 1877 году. Ей еще нужно было разрешение отца на посещение художественной школы в Мюнхене. Позже она входила в творческое объединение экспрессионистов "Синий Всадник" (Der Blaue Reiter), основанное в 1912 году художниками Францем Марком (Franz Marc), Василием Кандинским (Wassiliy Kandinsky) и Августом Макке (August Macke).

Габриэле Мюнтер и ее спутник жизни Василий Кандинский в Париже

В сотню представляемых книгой художниц вошла и Анни Альберс (Anni Albers), супруга мастера Баухауса Йозефа Альберса (Josef Albers). Она посещала занятия по ткачеству в Баухаусе, как и почти все другие студентки этой знаменитой художественной школы в Веймаре в то время. На другие курсы путь открыт был только мужчинам.

Книга "Я люблю женщин в искусстве" призвана, как подчеркивают ее издательницы, "расширить взгляд на искусство". Из нее также можно узнать, на какие хитрости приходилось идти женщине, чтобы получить место в мире искусства. В 15 веке две монахини Доминиканского ордена соткали молитвенный ковер, в который они в виде портретов вплели собственные портеры. "Это необычно не только для той эпохи, но и для женщин религиозного ордена", - отмечают Маккенрот и Кеннеди. Этот текстильный артефакт является старейшим примером женского искусства в книге.

Искусство женщин часто выглядит иначе, чем у мужчин

Женские темы или мотивы, такие как рождение ребенка и материнство, по мнению издательниц, не находят большого одобрения в изобразительном искусстве. "Представьте себе, если бы мужчины обладали способностью деторождения, история искусства была бы другой, и канон, несомненно, обогатился бы еще одной темой". Что касается музейных коллекций, то и в них присутствует дисбаланс: только 25 процентов новых приобретений музеев поступают от женщин-художниц.

Книга "Я люблю женщин в искусстве" представляет художниц из Германии, либо родившихся здесь, либо в Германии долгое время живших или живущих. Так, помимо немок читатели найдут в книге, в частности, японок, американок, полячек. Читатель знакомится со многими неизвестными широкой общественности художницами, хотя они в свое время своим творчеством внесли существенный вклад в развитие новейшей истории искусства - даже на международном уровне.

Мари Бауэрмайстер и одно из ее хрустальных произведений искусства

Например, Мари Бауэрмайстер (Mary Bauermeister), родившаяся в 1934 году, снимала с 1959 года мансардную квартиру в Кельне, которая стала известным местом встреч представителей художественного авангарда. Такие композиторы, как Джон Кейдж, Дэвид Тюдор и Ла Монте Янг давали там свои первые концерты, в салоне Марии Бауэрмайстер проходили вернисажи движения Флюксус, выставлялись Вольф Фостель (Wolf Vostell), Нам Джун Пайк и Христо. Определенного признания Мари Бауэрмейстер добилась и сама как художница в США, но в Германии ее работы до сих пор известны только экспертам.

Революционерок в искусстве недооценивают и по сей день

Еще одно открытие - Крис Рейнеке (Chris Reinecke), 1936 года рождения, ее имя также известно только среди знатоков искусства. Возможно, потому что ее творчество было слишком радикальным и политическим для женщины. В 1964 году она познакомилась с художником Йоргом Иммендорфом (Jörg Immendorff), который был на девять лет ее младше, через некоторое время вышла за него замуж. В 1968 году они вместе основали неодадаистскую Академию LIDL в Дюссельдорфе и устраивали совместные художественные акции. Среди них были демонстрации против спекуляций на рынке недвижимости, акции за гендерную справедливость, а также резонансное выступление на пресс-конференции четвертой по счету выставки documenta в Касселе, когда Крис Райнеке поцеловала тогдашнего куратора выставки Арнольда Боде (Arnold Bode). Работы Крис Райнеке тщетно искать в немецких музеях, но имя ее покойного мужа Йорга Иммендорфа известно во всем мире.

Маккенрот и Кеннеди издали книгу "I Love Women in Arts" по своей собственной инициативе и финансировали публикацию через краудфандинг. Представленные портреты художниц и их работы, отобранные в наше время женщинами, занятыми в сфере искусства и культуры, лишний раз доказывают, что судить о качестве искусства следует не по полу автора артефакта, а по достоинствам самого произведения, что за минувшие сто лет, увы, еще не стало делом само собой разумеющимся. Одна книга, разумеется, не восстановит гендерное равноправие на современном арт-рынке, но эта прекрасно оформленная публикация с разнообразными по стилю авторскими текстами и фотографиями артефактов, которые редко можно увидеть в современном выставочном контексте, может стать полезным дополнением к библиотечному собранию всех почитателей изобразительного искусства, как женщин, так и мужчин, и не только в Германии.

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