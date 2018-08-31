Женщину-депутата с младенцем выгнали с голосования в Тюрингии

После скандала в законодательном собрании Тюрингии Мадлен Хенфлинг (Madelein Henfling) все еще сердится. "То, что председатель ландтага запретил мне участвовать в заседании, аргументируя интересами ребенка, - это уже слишком", - заявила DW Хенфлинг, депутат земельного парламента от партии "зеленых".

В среду, 29 августа, она пришла на голосование, взяв с собой своего полуторамесячного сына. Председатель парламента Кристиан Кариус (Christian Carius) из Христианско-демократического союза (ХДС) сначала поздравил молодую маму, а затем попросил ее покинуть зал. Свое решение он мотивировал тем, что регламент не предусматривает присутствие в зале пленарных заседаний матерей с детьми.

"Зеленые" хотят обратиться в Конституционный суд Тюрингии

Негодование депутатов Левой партии и "зеленых", а также экстренное заседание Совета старейшин ландтага не привели к решению конфликта. После 45-минутного перерыва Кариус настоял на том, чтобы Хенфлинг и ее маленький сын покинули зал "в том числе и ради интересов ребенка".

Кристиан Кариус

Это поразило Мадлен Хенфлинг. "Я не думала, что председатель ландтага будет действовать так жестко", - признается она. Тем более речь шла только о голосовании: "Никто не хочет девять часов сидеть на пленарном заседании с ребенком. Но как депутат я также не хочу, чтобы меня лишали права голоса".

Теперь фракция "зеленых" раздумывает, не обратиться ли в Конституционный суд Тюрингии. Кроме того, можно было бы изменить регламент работы ландтага - вместе с депутатами от Левой партии и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) "зеленые" обладают необходимым для этого большинством голосов. Но с этим они спешить не хотят: по словам Хенфлинг, изменения такого рода обычно вносятся с согласия оппозиции.

Молодые матери в политике

Скандал в тюрингском ландтаге вызвал бурную реакцию - особенно среди "зеленых" и левых. Лидер фракции Левой партии Сюзанне Хенниг-Вельзов (Susanne Hennig-Wellsow) заявила, что решение председателя земельного парламента сделало "депутатов-матерей депутатами второго класса".

"В принципе, я именно так себя и чувствую, - признается Мадлен Хенфлинг, - и все это только потому, что я должна заботиться о своем ребенке". С другой стороны, она благодарна за все слова поддержки, в том числе от депутатов из других земель: "Как политик я к такому не привыкла".

То, что быть и депутатом, и матерью непросто, для Германии не новость. Три года назад несколько женщин-депутатов бундестага основали надпартийную инициативу "Родители в политике". Одно из их требований - разрешить брать на голосования грудных и маленьких детей. Сегодня это можно сделать только в исключительных случаях.

Между тем в Европарламенте ситуация иная. Депутат от Италии Лисия Ронзулли начала брать свою дочь Витторию на пленарные заседания, когда ей исполнилось шесть недель. Позже девочка даже голосовала за маму, поднимая руку вместо нее.

Через день после скандала Мадлен Хенфлинг все же смогла проголосовать в земельном парламенте - за ребенком в это время присматривала бабушка. Детской комнаты, как, например, в берлинском ландтаге, в земельном парламенте Тюрингии пока нет.

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