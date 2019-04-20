 Жену Зеленского убрали из базы украинского сайта ″Миротворец″ | Новости из Германии об Украине | DW | 21.04.2019

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Украина

Жену Зеленского убрали из базы украинского сайта "Миротворец"

Супруга одного из претендентов на пост президента Украины пробыла в базе "Миротворца" только один день. Ее обвиняли в том, что она является "информатором боевиков" в Донбассе.

Елена Зеленская с супругом

Елена Зеленская с супругом

Жену кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье, 21 апреля, вновь исключили из базы данных сайта "Миротворец", куда заносят информацию о тех, кто участвует в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов и, по мнению организаторов сайта, является врагом украинского государства.

Контекст

Ни один из кандидатов на пост президента Украины не набрал более 50 процентов голосов в первом туре. 21 апреля пройдет второй раунд выборов. В обзоре DW - все, что нужно знать о правилах и ходе голосования. (20.04.2019)

Во время дебатов на стадионе в Киеве кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский обменялись обвинениями, шутками и риторическими вопросами. Но главного избиратели от них так и не услышали. (20.04.2019)

Поиск на сайте по соответствующему запросу не дает результата. Елена Зеленская была включена в базу данных "Миротворца" только накануне как "информатор боевиков НВФ" (незаконных вооруженных формирований. - Ред.).

Поводом для этого стал перепост в Facebook 15 апреля 2014 года публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews, в котором граждан просили за вознаграждение присылать информацию о передвижении украинских войск.

20 апреля Зеленская объяснила на своей странице в Facebook, что в то время находилась в шоке от происходившего в Украине и аннексии Крыма и "не знала всех технических особенностей" этой соцсети. "Не подозревала, что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя", - написала Елена Зеленская.

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