 Жена и адвокат - о состоянии задержанного корреспондента DW Быковского | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 09.08.2018

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Беларусь

Жена и адвокат - о состоянии задержанного корреспондента DW Быковского

Корреспондент DW Павлюк Быковский продолжает оставаться в заключении в Минске. Во встрече с ним родственникам 9 августа было отказано.

Ольга Быковская

Ольга Быковская

Корреспондент DW в Минске Павлюк Быковский, задержанный после обыска у него дома в среду, 8 августа, в четверг продолжал находиться в заключении в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Об этом сообщил в интервью DW адвокат журналиста Евгений Пыльченко. Состояние здоровья задержанного нормальное, жалоб от него не поступало, отметил адвокат.

В четверг Пыльченко провел примерно двухчасовую встречу с Быковским, посвященную обстоятельствам дела. Родственников на этом этапе к задержанным в Беларуси не пускают. Это подтвердила и супруга корреспондента DW Ольга Быковская - тоже журналист, член совета движения "За свободу", объединяющего белорусские демократические силы. Она смогла в четверг только отправить супругу передачу - прежде всего, средства личной гигиены и питьевую воду, "так как сегодня в Минске жарко, и сам Павлюк об этом просил", рассказала она в интервью DW.

Контекст

Супруги-журналисты Быковские сообщили в Facebook об обыске, который проводят сотрудники Следственного комитета. (08.08.2018)

Главного редактора БелаПАН Ирину Левшину задержали по делу о неправомерном доступе к подписке государственного агентства "Белта". Ранее в БелаПАН и других изданиях прошли обыски. (09.08.2018)

Быковская также сообщила, что статус задержанного журналиста "остался тем же самым - подозреваемый: этот статус ему огласили в Следственном комитете, и он продолжает в нем находиться".

Как отметила супруга корреспондента DW, правоохранительные органы увязали обыск с расследованием дела о незаконном доступе журналистов к платной информации государственного агентства "Белта".

 Семерых сотрудников белорусских СМИ, в частности портала tut.by и агентства БелаПАН, обвиняют в "несанкционированном доступе к компьютерной информации". Им вменяют в вину, что они якобы пользовались доступом к платной новостной ленте "Белта", не имея оформленной по всем правилам подписки.

По предварительной информации, Павлюк Быковский задержан на трое суток.

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    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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