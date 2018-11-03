 Жена банкира из Азербайджана - первый иностранец, у кого Лондон требует раскрыть источник доходов | Новости из Германии о Европе | DW | 04.11.2018

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Европа

Жена банкира из Азербайджана - первый иностранец, у кого Лондон требует раскрыть источник доходов

У жены экс-главы госбанка Азербайджана изъяты драгоценности на сотни тысяч фунтов. Лондонские ведомства проверяют источник доходов Замиры Хаджиевой.

Универмаг Harrods, Лондон (фото из архива)

Универмаг Harrods, Лондон (фото из архива)

Замира Хаджиева, жена азербайджанского банкира Джахангира Хаджиева, оказалась в центре финансового расследования в Великобритании. Как сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), у 55-летней Хаджиевой были изъяты и арестованы ювелирные изделия на сумму более чем 400 тысяч фунтов. Хаджиева стала первым иностранным фигурантом дела в Великобритании, в рамках которого правоохранительные органы требуют раскрыть источник происхождения денег.

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Как пишет 2 ноября The Daily Telegraph, Хаджиева привлекла внимание "необычайно роскошным" образом жизни. В частности, жена банкира в октябре потратила более 16 миллионов фунтов стерлингов в лондонском магазине Harrods. Кроме того, сотрудники NCA изъяли почти 50 наименований драгоценностей из аукционного дома Christie's. В числе изъятого были сапфир Boucheron и рубиновое ожерелье стоимостью около 120 тысяч фунтов. Сама Хаджиева заявила, что источник ее богатства является законным, и обратилась в суд.

Муж Хаджиевой - Джахангир Хаджиев - в 2016 году был заочно приговорен в Азербайджане к 15 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и растратах. Джахангир Хаджиев был председателем государственного банка Азербайджана.

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    Автор: Ханс Йоахим Хенниг, Анастасия Буцко


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