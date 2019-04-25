 ″Желтым жилетам″ запретили протестовать в Париже в годовщину окончания войны | Новости из Германии о Европе | DW | 07.05.2019

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Европа

"Желтым жилетам" запретили протестовать в Париже в годовщину окончания войны

Демонстранты не должны мешать памятным мероприятиям по случаю окончания Второй мировой войны, в которых примет участие президент Макрон, решила французская полиция.

Протесты желтых жилетов в Париже 1 мая 2019 года

Протесты "желтых жилетов" в Париже 1 мая 2019 года

Французская полиция запретила движению "желтых жилетов" проводить демонстрации в центре Париже в годовщину окончания Второй мировой войны 8 мая. Активистам запрещено проводить массовые акции на Елисейских полях, у Триумфальной арки, на Площади согласия, а также в окрестностях резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает информагентство AFP во вторник, 7 мая.  

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Демонстранты не должны мешать проведению торжественных мероприятий с участием Макрона, посвященных памяти жертв Второй мировой войны, пояснили в полиции. 8 мая президент пройдет с охраной от Елисейского дворца до Триумфальной арки, где возложит венок.

В этот день во Франции, как и в большинстве европейских стран, включая Германию, празднуют день победы над нацизмом. В ночь на 9 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне. 8 мая во Франции - нерабочий день.

Макрон пошел на уступки "желтым жилетам"

Протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года - как правило, в выходные дни. С самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Сначала митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Макрона. 25 апреля глава государства в телеобращении к народу пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.

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  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

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    Автор: Никита Баталов


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